В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое

Источник материала: realt.by

Недавно мы рассказывали про квартал в районе бульвара Грибоедова в Минске. Концентрация элитных жилых комплексов тут довольно высокая. Оказывается, в октябре именно здесь была продана квартира с самым большим метражом в сделках за 2 года. Про жилье площадью 583 «квадрата» написал телеграм-канал «Будни риэлтора».



Итак, самая большая квартира, проданная в Минске за последнее время, находится на улице Москвина, в квартале малоэтажных домов под названием «Залаты маёнтак». Этот жилой комплекс появился тут в начале «нулевых».

Двухуровневые апартаменты с необычной для Минска площадью в 583 «квадрата» продали за 500 тысяч долларов. Заметим, что жилье на последнем этаже выставлялось на продажу с отделкой, но без мебели.









В квартире уложена паркетная доска, мраморная плитка, итальянская сантехника, есть автономное отопление, система кондиционирования и приточной вентиляции, тройные стеклопакеты, большие панорамные окна.





Известно, что квартира продавалась несколько лет: в итоге, первоначальный ценник в 1 миллион долларов был уменьшен вдвое.



