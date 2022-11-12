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В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое
12.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
Двухуровневые апартаменты с необычной для Минска площадью в 583 «квадрата» продали за 500 тысяч долларов. Заметим, что жилье на последнем этаже выставлялось на продажу с отделкой, но без мебели.
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В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое
Недавно мы рассказывали про квартал в районе бульвара Грибоедова в Минске. Концентрация элитных жилых комплексов тут довольно высокая. Оказывается, в октябре...
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