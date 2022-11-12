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В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое

12.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы рассказывали про квартал в районе бульвара Грибоедова в Минске. Концентрация элитных жилых комплексов тут довольно высокая. Оказывается, в октябре именно здесь была продана квартира с самым большим метражом в сделках за 2 года. Про жилье площадью 583 «квадрата» написал телеграм-канал «Будни риэлтора».

В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое

Итак, самая большая квартира, проданная в Минске за последнее время, находится на улице Москвина, в квартале малоэтажных домов под названием «Залаты маёнтак». Этот жилой комплекс появился тут в начале «нулевых».

В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое

Двухуровневые апартаменты с необычной для Минска площадью в 583 «квадрата» продали за 500 тысяч долларов. Заметим, что жилье на последнем этаже выставлялось на продажу с отделкой, но без мебели.

В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое
В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое
В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое
В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое

В квартире уложена паркетная доска, мраморная плитка, итальянская сантехника, есть автономное отопление, система кондиционирования и приточной вентиляции, тройные стеклопакеты, большие панорамные окна.

В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое
В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое

Известно, что квартира продавалась несколько лет: в итоге, первоначальный ценник в 1 миллион долларов был уменьшен вдвое.

В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое
В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов. Изначальную цену пришлось снизить вдвое

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы рассказывали про квартал в районе бульвара Грибоедова в Минске. Концентрация элитных жилых комплексов тут довольно высокая. Оказывается, в октябре...
 
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