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Стало известно, какие дома построят вместо руин ТЦ «Гулливер» на Притыцкого. Смотрим первые рендеры
16.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Летом мы
«УКС Мингорисполкома приступил к реализации проекта по проектированию и строительству объекта на площадке ТРЦ «Гулливер», который в настоящее время позиционируется, как «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в Минске», – говорится на сайте предприятия.
Здесь собираются возвести 6 домов. Два дома, выходящие фасадами на Притыцкого, будут каркасниками с подземными паркингами, а четыре дома внутри двора – высотками известной серии ОАО «МАПИД» М-111-90. Также в комплексе появятся детские и спортивные площадки, «места для тихого отдыха жителей».
Ранее сообщалось, что квартиры в домах будут предлагать как очередникам, так и всем желающим. Теперь уточняется, что это определят местные исполнительные и распорядительные органы после разработки проектно-сметной документации. На сайте УКСа обозначены лишь примерные сроки начала заключения договоров для участия в долевом строительстве: это – IV квартал 2023-го – I квартал 2024 годов.
Что за «Гулливер»?
Торговый центр «Гулливер» начали строить во второй половине 2000-х годов. Тогда он мог стать крупнейшим торговым развлекательным центром в Минске. В 6-этажном здании должны были разместиться более 160 магазинов и бутиков, гипермаркет, развлекательная зона как для малышей, так и для подростков, боулинг, множество ресторанов, фудкорт не менее чем на 9 кухонь, кафе и многое другое.
Сперва здание строили по договору на проектирование и строительство − то есть без льгот. А в 2011 году для реализации этого амбициозного проекта был заключен инвестдоговор, который уже предполагал ряд льгот и преференций. Реализовывала проект компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик − «Арэса-Сервис».
В начале строительства «Гулливер» даже претендовал на звание лучшего строящегося торгового центра, а также на лучшее архитектурное решение среди коммерческой недвижимости в премии Realt Golden Key 2015.
Однако, в том же 2015-м году работы на объекте встали из-за недостатка средств. Многофункциональный комплекс на улице Притыцкого был заморожен на самой ранней стадии возведения. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Когда дело дошло до процедуры банкротства компании-заказчика, каркас будущего здания неоднократно пытались продать. Его не раз выставляли на торги, но они не были успешными.
В 2019 году за здание хотели выручить как минимум 10 миллионов долларов, но покупателей на торговый центр не нашлось. Затем специалисты провели новую оценку недостроя и определили ему цену в 8 миллионов долларов, но желающих купить объект вновь не было. Потом за здание просили 7,2 миллионов долларов, но торги вновь не состоялись.
В итоге экономический суд Минска решил передать нереализованный «Гулливер» Мингорисполкому.
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