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Стало известно, какие дома построят вместо руин ТЦ «Гулливер» на Притыцкого. Смотрим первые рендеры

16.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Летом мы рассказывали, что на месте долгостроя ТРЦ «Гулливер» возле метро «Пушкинская», который передали городу, построят жилье. Сегодня на сайте УКС Мингорисполкома появилась более подробная информация. Какие же дома будут возведены на улице Притыцкого? Оказывается, там намечается шесть зданий: два дома с подземным паркингом в индивидуальном исполнении и четыре панельных столбика.

Стало известно, какие дома построят вместо руин ТЦ «Гулливер» на Притыцкого. Смотрим первые рендеры

«УКС Мингорисполкома приступил к реализации проекта по проектированию и строительству объекта на площадке ТРЦ «Гулливер», который в настоящее время позиционируется, как «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в Минске», – говорится на сайте предприятия.

Здесь собираются возвести 6 домов. Два дома, выходящие фасадами на Притыцкого, будут каркасниками с подземными паркингами, а четыре дома внутри двора – высотками известной серии ОАО «МАПИД» М-111-90. Также в комплексе появятся детские и спортивные площадки, «места для тихого отдыха жителей».

Ранее сообщалось, что квартиры в домах будут предлагать как очередникам, так и всем желающим. Теперь уточняется, что это определят местные исполнительные и распорядительные органы после разработки проектно-сметной документации. На сайте УКСа обозначены лишь примерные сроки начала заключения договоров для участия в долевом строительстве: это – IV квартал 2023-го – I квартал 2024 годов.

Что за «Гулливер»?

Торговый центр «Гулливер» начали строить во второй половине 2000-х годов. Тогда он мог стать крупнейшим торговым развлекательным центром в Минске. В 6-этажном здании должны были разместиться более 160 магазинов и бутиков, гипермаркет, развлекательная зона как для малышей, так и для подростков, боулинг, множество ресторанов, фудкорт не менее чем на 9 кухонь, кафе и многое другое.

Сперва здание строили по договору на проектирование и строительство − то есть без льгот. А в 2011 году для реализации этого амбициозного проекта был заключен инвестдоговор, который уже предполагал ряд льгот и преференций. Реализовывала проект компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик − «Арэса-Сервис».

В начале строительства «Гулливер» даже претендовал на звание лучшего строящегося торгового центра, а также на лучшее архитектурное решение среди коммерческой недвижимости в премии Realt Golden Key 2015.

Однако, в том же 2015-м году работы на объекте встали из-за недостатка средств. Многофункциональный комплекс на улице Притыцкого был заморожен на самой ранней стадии возведения. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Когда дело дошло до процедуры банкротства компании-заказчика, каркас будущего здания неоднократно пытались продать. Его не раз выставляли на торги, но они не были успешными.


Стало известно, какие дома построят вместо руин ТЦ «Гулливер» на Притыцкого. Смотрим первые рендеры
В таком виде «Гулливер» простоял много лет.

В 2019 году за здание хотели выручить как минимум 10 миллионов долларов, но покупателей на торговый центр не нашлось. Затем специалисты провели новую оценку недостроя и определили ему цену в 8 миллионов долларов, но желающих купить объект вновь не было. Потом за здание просили 7,2 миллионов долларов, но торги вновь не состоялись.

В итоге экономический суд Минска решил передать нереализованный «Гулливер» Мингорисполкому.

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Теги: Минск
 
 
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Летом мы рассказывали, что на месте долгостроя ТРЦ «Гулливер» возле метро «Пушкинская», который передали городу, построят жилье. Сегодня на сайте УКС...
 
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