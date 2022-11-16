Стало известно, какие дома построят вместо руин ТЦ «Гулливер» на Притыцкого. Смотрим первые рендеры

Ранее сообщалось, что квартиры в домах будут предлагать как очередникам, так и всем желающим. Теперь уточняется, что это определят местные исполнительные и распорядительные органы после разработки проектно-сметной документации. На сайте УКСа обозначены лишь примерные сроки начала заключения договоров для участия в долевом строительстве: это – IV квартал 2023-го – I квартал 2024 годов.

Что за «Гулливер»?

Торговый центр «Гулливер» начали строить во второй половине 2000-х годов. Тогда он мог стать крупнейшим торговым развлекательным центром в Минске. В 6-этажном здании должны были разместиться более 160 магазинов и бутиков, гипермаркет, развлекательная зона как для малышей, так и для подростков, боулинг, множество ресторанов, фудкорт не менее чем на 9 кухонь, кафе и многое другое.

Сперва здание строили по договору на проектирование и строительство − то есть без льгот. А в 2011 году для реализации этого амбициозного проекта был заключен инвестдоговор, который уже предполагал ряд льгот и преференций. Реализовывала проект компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик − «Арэса-Сервис».

В начале строительства «Гулливер» даже претендовал на звание лучшего строящегося торгового центра, а также на лучшее архитектурное решение среди коммерческой недвижимости в премии Realt Golden Key 2015.

Однако, в том же 2015-м году работы на объекте встали из-за недостатка средств. Многофункциональный комплекс на улице Притыцкого был заморожен на самой ранней стадии возведения. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Когда дело дошло до процедуры банкротства компании-заказчика, каркас будущего здания неоднократно пытались продать. Его не раз выставляли на торги, но они не были успешными.