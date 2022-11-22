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Вчера вывески уже не было, сегодня - снова есть. В Беларуси продолжил работать «МакДональдс»

22.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Последний день работы «МакДональдса» в Беларуси должен был случиться 21 ноября. После этого его место должен был занять бренд из России «Вкусно — и точка». Однако утром 22 ноября в центральном «МакДональдсе» снова появился логотип и вывеска «Мы открылись», которых не было вчера.    

Вчера вывески уже не было, сегодня - снова есть. В Беларуси продолжил работать «МакДональдс»

— Я шла мимо на работу и увидела вывеску, зашла за кофе, — говорит девушка, которая делает заказ у киоска самообслуживания утром 22 ноября. 

На фасаде действительно появилась вывеска с логотипом «МакДональдса», которой еще вчера вечером не было. Визуально в «МакДональдсе» все так, словно накануне 21 ноября не называли последним днем работы американского бренда. Планировалось, что сегодня откроется «Вкусно — и точка». Однако во вторник фастфуд работает под прежним брендом и со старым меню.

— Честно говоря, сами не знаем, в чем причина, — говорят сотрудники. — Еще вчера говорили, что утром должны открыться под новым названием, но остались под прежним. Надолго ли это, не знаю.

Вчера вывески уже не было, сегодня - снова есть. В Беларуси продолжил работать «МакДональдс»
Вчера вывески уже не было, сегодня - снова есть. В Беларуси продолжил работать «МакДональдс»

Напомним, на днях стало известно, что «МакДональдс» в Беларуси закрывается. А около недели назад сняли первую вывеску с «МакДональдса» на Шаранговича. В официальном инстаграме появилась информация, что с 22 ноября рестораны будут работать под брендом «Вкусно — и точка», который появился в России летом 2022 года, когда там закрылся «МакДональдс». В последний день,  21 ноября, «МакДональдс» должен был работать до 18.00, однако ближе к этому времени стало известно, что время работы продлили по обычному графику.

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Последний день работы «МакДональдса» в Беларуси должен был случиться 21 ноября. После этого его место должен был занять бренд из России «Вкусно — и точка». Однако...
 
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