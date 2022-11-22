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Почему в Беларуси не открылась "Вкусно - и точка" и сколько еще будет работать "МакДональдс"?
22.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня вместо "МакДональдсов" в Беларуси должны были открыться заведения российской сети "Вкусно - и точка", но этого
Как рассказал Realt один источник, "Вкусно - и точка" просто не успели открыться в заявленный срок. Мол, они не ожидали, что на практике это будет сложно. К тому же, говорят, они не успели сделать вывески, а открываться без вывесок - так себе вариант.
- Но они придут. И придут точно, - говорит он.
По словам же другого источника, сложности и вывески - это не сколько причина, сколько повод не открыться сегодня. Он говорит, что "МакДональдс" будет работать в Беларуси еще примерно неделю. А потом "Вкусно - и точка" все же придет.
Оперативный комментарий во "Вкусно - и точка" пока получить не удалось.
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Сегодня вместо "МакДональдсов" в Беларуси должны были открыться заведения российской сети "Вкусно - и точка", но этого не произошло. На Октябрьской на "МакДональдс"...
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