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В районе Ангарской в Минске могут построить цех по переработке какао-бобов. Жителей приглашают обсудить проект
22.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кажется, жизнь в районе Ангарской в Минске может стать чуточку слаще. Фабрика «Коммунарка» собирается возвести тут новый производственный корпус по переработке и хранению какао-бобов. Жителей микрорайона зовут на общественное обсуждение проекта. Информация об этом появилась в газете «Минский курьер».
Инициирует общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта администрация Заводского района Минска. Оно пройдет с 28 ноября по 12 декабря этого года.
Согласно проекту на окраине Минска может появиться новый производственный корпус по переработке и хранению какао-бобов, а также линия по производству кондитерских изделий и складские помещения.
Отмечается, что строительство инновационного производства позволит осуществить полное импортозамещение какао-продуктов (какао-тертое, какао-масло, какао-порошок), ввозимых на территорию Беларуси, обеспечит потребность в полуфабрикатах переработки какао-бобов действующее производство СОАО «Коммунарка», а также другие белорусские предприятия.
Новый производственный корпус будет граничить с садовым товариществом «Дражня» (про это СТ в черте города мы как-то
Ознакомиться с материалами общественного обсуждения можно будет на сайте администрации Заводского района, или непосредственно в здании администрации на улице Жилуновича, 17.
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В районе Ангарской в Минске могут построить цех по переработке какао-бобов. Жителей приглашают обсудить проект
Кажется, жизнь в районе Ангарской в Минске может стать чуточку слаще. Фабрика «Коммунарка» собирается возвести тут новый производственный корпус по переработке и...
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