В районе Ангарской в Минске могут построить цех по переработке какао-бобов. Жителей приглашают обсудить проект

Источник материала: realt.by

Кажется, жизнь в районе Ангарской в Минске может стать чуточку слаще. Фабрика «Коммунарка» собирается возвести тут новый производственный корпус по переработке и хранению какао-бобов. Жителей микрорайона зовут на общественное обсуждение проекта. Информация об этом появилась в газете «Минский курьер».

Речь идет о создании на 11 гектарах инновационного импортозамещающего производства полного цикла по переработке какао-бобов. Площадка, где может расположиться производство, находится в районе улицы Герасименко, 57, − в границах улиц Илимской, Ангарской и переулка Болотникова.

Инициирует общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта администрация Заводского района Минска. Оно пройдет с 28 ноября по 12 декабря этого года.

Согласно проекту на окраине Минска может появиться новый производственный корпус по переработке и хранению какао-бобов, а также линия по производству кондитерских изделий и складские помещения.

Отмечается, что строительство инновационного производства позволит осуществить полное импортозамещение какао-продуктов (какао-тертое, какао-масло, какао-порошок), ввозимых на территорию Беларуси, обеспечит потребность в полуфабрикатах переработки какао-бобов действующее производство СОАО «Коммунарка», а также другие белорусские предприятия.

Новый производственный корпус будет граничить с садовым товариществом «Дражня» (про это СТ в черте города мы как-то рассказывали ), с частной застройкой на Ангарской, с многоэтажками на Илимской, а также с лесным массивом и другими производствами, расположенными в Заводском районе.

Ознакомиться с материалами общественного обсуждения можно будет на сайте администрации Заводского района, или непосредственно в здании администрации на улице Жилуновича, 17.

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