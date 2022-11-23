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Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

23.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот дом в Хатежино - из разряда дорогих. Но это тот случай, когда стоимость обоснована: в нем сочетаются современная архитектура и стильный интерьер, премиальные техника и отделочные материалы, большая площадь и разумная планировка. Смотрим, как он устроен и какие задумки владельцы в нем реализовали.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Дом расположен в 9 километрах от Минска – в Хатежино. К дому идет асфальтированная дорога. В любое время суток за 10 минут можно добраться до города без пробок по гродненской трассе.  Рядом имеются кафе, продуктовые магазины, почта, аптека, амбулатория, новый детский сад с бассейном без очередей, рынок Таборы. В 300 м от дома автобусная остановка.

В объявлении о продаже владельцы пишут, что в этом доме они «воплотили все наши мечты о загородном доме для жизни в кайф. Без изнурительной работы на участке, пробок, вечного ремонта».

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

На территории 13 соток они построили энергоэффективный двухуровневый дом из газосиликата площадью 330 м2. Хозяин дома – инженер, и он контролировал стройку 24/7, поэтому новый владелец получит полный фотоотчет о строительстве и скрытых работах.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Внутри дом логично разделен на общую и приватные зоны.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Первый этаж заняла просторная гостиная с оборудованной кухней. За уют в этой зоне отвечает камин норвежского бренда Jotul (можно отапливать дом или просто любоваться пламенем).

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Дом продается со всей мебелью и техникой, поэтому в вашем распоряжении останется кухня с техникой премиальных линеек Liebherr, Siemens, Bosch, Smeg.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Выход на террасу с деревянным настилом из лиственницы организован прямо из кухни. Обратите внимание на отделку стен в зоне террасы деревянными рейками различной ширины — выглядит оригинально.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Отдельное помещение выделено под кинозал с проектором и семиметровым экраном. Уютная гостевая комната и винный погреб располагают к приему гостей и семейным вечерам.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

На втором уровне разместилась мастер-спальня с отдельной гардеробной зоной, санузлом и собственным балконом.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Для отделки владельцы выбирали лучшие и экологичные материалы. По всему дому установлены окна из лиственницы с дубовыми подоконниками.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Напольное покрытие первого этажа - ламинат Pergo, на втором - паркетная доска. Плитку закупали в салоне «Сквирел» испанского и итальянского производства. В доме установлена европейская сантехника Tres, Laufen, Roca.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Дом отапливает современный конденсационный газовый котел Vitodens 100-W с КПД 98% и энергоэффективные радиаторы Kermi Therm-x2. С помощью системы KAN-therm Smart можно задавать индивидуальные сценарии отопления в каждой комнате по часам. К примеру, делать температуру на ночь ниже и нагревать дом к пробуждению. Котельная максимально отдалена от жилых комнат, поэтому ее не слышно.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

В коттедже реализован «умный дом» с беспроводной системой управления освещением NOOLITE с телефона или планшета. Система KAN-therm Smart контролирует микроклимат в доме, а также заботится об исправной работе всех систем (защита от замерзания и критических температур).

К системе водопровода подключен накопительный бак и бойлер на 350 л из нержавеющей стали с суммарным запасом воды 700 литров.

Канализация локальная, с современным био-септиком (нуждается в откачке 1 раз в 2-3 года).

В дом проведен высокоскоростной, стабильный интернет Netberry (32 Mbps) и оптоволокно Beltelecom. Также дом готов к установке вентиляционной системы с рекуперацией.

Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой
Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Территория вокруг дома не требует доработок. Уход за газоном автоматизирован – установлен автополив Gardena, работает робот-газонокосилка Gardena Sileno Life 750 M.

Пока роботы трудятся, человек может отдыхать на лужайке, или читать в тишине на садовых качелях или резвиться с детками на игровой площадке и жарить зефирки на кострище. А еще на участке растет молодой сад, в котором уже в следующем сезоне можно собрать урожай яблок, абрикосов, черешни, персиков, малины и клубникой.

И стоит это вот все - 375 000 долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Этот дом в Хатежино - из разряда дорогих. Но это тот случай, когда стоимость обоснована: в нем сочетаются современная архитектура и стильный интерьер, премиальные...
 
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