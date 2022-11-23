Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

Этот дом в Хатежино - из разряда дорогих. Но это тот случай, когда стоимость обоснована: в нем сочетаются современная архитектура и стильный интерьер, премиальные техника и отделочные материалы, большая площадь и разумная планировка. Смотрим, как он устроен и какие задумки владельцы в нем реализовали.
Дом расположен в 9 километрах от Минска – в Хатежино. К дому идет асфальтированная дорога. В любое время суток за 10 минут можно добраться до города без пробок по гродненской трассе. Рядом имеются кафе, продуктовые магазины, почта, аптека, амбулатория, новый детский сад с бассейном без очередей, рынок Таборы. В 300 м от дома автобусная остановка.
В объявлении о продаже владельцы пишут, что в этом доме они «воплотили все наши мечты о загородном доме для жизни в кайф. Без изнурительной работы на участке, пробок, вечного ремонта».
На территории 13 соток они построили энергоэффективный двухуровневый дом из газосиликата площадью 330 м2. Хозяин дома – инженер, и он контролировал стройку 24/7, поэтому новый владелец получит полный фотоотчет о строительстве и скрытых работах.
Внутри дом логично разделен на общую и приватные зоны.
Первый этаж заняла просторная гостиная с оборудованной кухней. За уют в этой зоне отвечает камин норвежского бренда Jotul (можно отапливать дом или просто любоваться пламенем).
Дом продается со всей мебелью и техникой, поэтому в вашем распоряжении останется кухня с техникой премиальных линеек Liebherr, Siemens, Bosch, Smeg.
Выход на террасу с деревянным настилом из лиственницы организован прямо из кухни. Обратите внимание на отделку стен в зоне террасы деревянными рейками различной ширины — выглядит оригинально.
Отдельное помещение выделено под кинозал с проектором и семиметровым экраном. Уютная гостевая комната и винный погреб располагают к приему гостей и семейным вечерам.
На втором уровне разместилась мастер-спальня с отдельной гардеробной зоной, санузлом и собственным балконом.
Для отделки владельцы выбирали лучшие и экологичные материалы. По всему дому установлены окна из лиственницы с дубовыми подоконниками.
Напольное покрытие первого этажа - ламинат Pergo, на втором - паркетная доска. Плитку закупали в салоне «Сквирел» испанского и итальянского производства. В доме установлена европейская сантехника Tres, Laufen, Roca.
Дом отапливает современный конденсационный газовый котел Vitodens 100-W с КПД 98% и энергоэффективные радиаторы Kermi Therm-x2. С помощью системы KAN-therm Smart можно задавать индивидуальные сценарии отопления в каждой комнате по часам. К примеру, делать температуру на ночь ниже и нагревать дом к пробуждению. Котельная максимально отдалена от жилых комнат, поэтому ее не слышно.
В коттедже реализован «умный дом» с беспроводной системой управления освещением NOOLITE с телефона или планшета. Система KAN-therm Smart контролирует микроклимат в доме, а также заботится об исправной работе всех систем (защита от замерзания и критических температур).
К системе водопровода подключен накопительный бак и бойлер на 350 л из нержавеющей стали с суммарным запасом воды 700 литров.
Канализация локальная, с современным био-септиком (нуждается в откачке 1 раз в 2-3 года).
В дом проведен высокоскоростной, стабильный интернет Netberry (32 Mbps) и оптоволокно Beltelecom. Также дом готов к установке вентиляционной системы с рекуперацией.
Территория вокруг дома не требует доработок. Уход за газоном автоматизирован – установлен автополив Gardena, работает робот-газонокосилка Gardena Sileno Life 750 M.
Пока роботы трудятся, человек может отдыхать на лужайке, или читать в тишине на садовых качелях или резвиться с детками на игровой площадке и жарить зефирки на кострище. А еще на участке растет молодой сад, в котором уже в следующем сезоне можно собрать урожай яблок, абрикосов, черешни, персиков, малины и клубникой.