Смотрите, какой! Стильный дом в 9 км от Минска с классным интерьером, кинозалом и крутой начинкой

В коттедже реализован «умный дом» с беспроводной системой управления освещением NOOLITE с телефона или планшета. Система KAN-therm Smart контролирует микроклимат в доме, а также заботится об исправной работе всех систем (защита от замерзания и критических температур).

К системе водопровода подключен накопительный бак и бойлер на 350 л из нержавеющей стали с суммарным запасом воды 700 литров.

Канализация локальная, с современным био-септиком (нуждается в откачке 1 раз в 2-3 года).

В дом проведен высокоскоростной, стабильный интернет Netberry (32 Mbps) и оптоволокно Beltelecom. Также дом готов к установке вентиляционной системы с рекуперацией.