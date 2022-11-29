Расчехляем лыжи и сноуборды! Узнали, сколько стоит покататься и переночевать на белорусских горнолыжных курортах

Источник материала: realt.by

Благодаря неожиданным снегопадам в конце ноября в Беларуси стартовал сезон катания на лыжах, сноубордах и тюбингах. Любители активного зимнего отдыха уже посещают горнолыжные курорты и прокатывают снежные склоны. Где же белорусам можно покататься и сколько стоит это удовольствие – собрали всю информацию в материале.

Для комфорта посетители могут использовать подъемники – для этого разработаны бесконтактные карты (ski-pass). Чтобы получить такую карточку, нужно оставить залог в размере 10 BYN. Само катание на трассах в будние для взрослых – 15 BYN (за час), в выходные – 25 BYN. Для детей в будние дни за час цена 10 BYN, в выходные – 13. Ночные катания с 22.00 до 02.00 независимо от возраста и дня будут стоить 30 BYN.

Во-первых, здесь находится 10 горнолыжных трасс разной протяженности и уровня сложности, на которых можно съехать на лыжах и сноубордах. Во-вторых, желающие могут посетить сноупарк, оборудованный фигурами разной сложности и трамплинами с пролетами 3-5 и 4-6 метров. В-третьих, есть зона биг эйров, предназначенная для высоких и затяжных прыжков.

Это горнолыжный курорт с самыми большими перепадами высот в Беларуси. В 2020-м его признали «Лучшим горнолыжным центром» по итогам «Премии №1». Место точно понравится тем, кто любит лес, чистый воздух и прекрасные виды.

Можно ли взять снаряжение в прокат?

Да, здесь в прокате горные лыжи, сноуборды, ботинки, лыжные палки и защитные шлемы. Всего более 700 комплектов горнолыжного снаряжения и более 100 комплектов экипировки для сноубординга. Что касается цены, то здесь все зависит от дня (будний или выходной) и возраста (для детей до 12 лет тариф отличается). Например, для взрослого в будний день взять в прокат лыжи на час составляет 7 BYN, в выходной – 8 BYN. Прокат сноуборда за час в будний – 9 BYN, в выходной – 12 BYN. Защитный шлем на час в любой день 3 BYN. Тюбинг предоставляется на полчаса – это удовольствие для взрослых стоит 6 BYN в будние и 10 BYN в выходные.

Чем еще можно заняться в «Силичах»?

На территории комплекса расположен каток: входной билет для взрослых в будние – 6 BYN, в выходные – уже 8 BYN, для детей до 12 лет в будние стоимость составляет 5 BYN, а в выходные – 6 BYN. Прокат коньков независимо от возраста и дня – 4 BYN.

Еще здесь работает велнес-центр, где предлагаются услуги физиотерапии, косметологии, SPA, коррекции фигуры, массажа; банный комплекс; ресторан.

Сколько стоит переночевать?

Проживание возможно в гостинице или гостевых домах. В гостинице в зависимости от номера стоимость за ночь составит от 150 белорусских рублей. В домик можно заселиться от 190 BYN за ночь.

Как добраться?

Комплекс расположен в 37 километрах от Минска. Добраться можно как на машине, так и на общественном транспорте. Например, автобус №350 «Минск-Логойск», который ходит с ДС Славинского до остановки «РГЦ «Силичи». В среднем дорога занимает около часа.