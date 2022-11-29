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Расчехляем лыжи и сноуборды! Узнали, сколько стоит покататься и переночевать на белорусских горнолыжных курортах
29.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Благодаря неожиданным снегопадам в конце ноября в Беларуси стартовал сезон катания на лыжах, сноубордах и тюбингах. Любители активного зимнего отдыха уже посещают горнолыжные курорты и прокатывают снежные склоны. Где же белорусам можно покататься и сколько стоит это удовольствие – собрали всю информацию в материале.
«Силичи»
Это горнолыжный курорт с самыми большими перепадами высот в Беларуси. В 2020-м его признали «Лучшим горнолыжным центром» по итогам «Премии №1». Место точно понравится тем, кто любит лес, чистый воздух и прекрасные виды.
Где можно покататься?
Во-первых, здесь находится 10 горнолыжных трасс разной протяженности и уровня сложности, на которых можно съехать на лыжах и сноубордах. Во-вторых, желающие могут посетить сноупарк, оборудованный фигурами разной сложности и трамплинами с пролетами 3-5 и 4-6 метров. В-третьих, есть зона биг эйров, предназначенная для высоких и затяжных прыжков.
Для комфорта посетители могут использовать подъемники – для этого разработаны бесконтактные карты (ski-pass). Чтобы получить такую карточку, нужно оставить залог в размере 10 BYN. Само катание на трассах в будние для взрослых – 15 BYN (за час), в выходные – 25 BYN. Для детей в будние дни за час цена 10 BYN, в выходные – 13. Ночные катания с 22.00 до 02.00 независимо от возраста и дня будут стоить 30 BYN.
Можно ли взять снаряжение в прокат?
Да, здесь в прокате горные лыжи, сноуборды, ботинки, лыжные палки и защитные шлемы. Всего более 700 комплектов горнолыжного снаряжения и более 100 комплектов экипировки для сноубординга. Что касается цены, то здесь все зависит от дня (будний или выходной) и возраста (для детей до 12 лет тариф отличается). Например, для взрослого в будний день взять в прокат лыжи на час составляет 7 BYN, в выходной – 8 BYN. Прокат сноуборда за час в будний – 9 BYN, в выходной – 12 BYN. Защитный шлем на час в любой день 3 BYN. Тюбинг предоставляется на полчаса – это удовольствие для взрослых стоит 6 BYN в будние и 10 BYN в выходные.
Чем еще можно заняться в «Силичах»?
На территории комплекса расположен каток: входной билет для взрослых в будние – 6 BYN, в выходные – уже 8 BYN, для детей до 12 лет в будние стоимость составляет 5 BYN, а в выходные – 6 BYN. Прокат коньков независимо от возраста и дня – 4 BYN.
Еще здесь работает велнес-центр, где предлагаются услуги физиотерапии, косметологии, SPA, коррекции фигуры, массажа; банный комплекс; ресторан.
Сколько стоит переночевать?
Проживание возможно в гостинице или гостевых домах. В гостинице в зависимости от номера стоимость за ночь составит от 150 белорусских рублей. В домик можно заселиться от 190 BYN за ночь.
Как добраться?
Комплекс расположен в 37 километрах от Минска. Добраться можно как на машине, так и на общественном транспорте. Например, автобус №350 «Минск-Логойск», который ходит с ДС Славинского до остановки «РГЦ «Силичи». В среднем дорога занимает около часа.
Где можно покататься?
В комплексе находится 5 освещенных трасс протяженностью 3679 метров. Перепад высот составляет 82 метра. Здесь также действует система Ski-pass – его залоговая стоимость составляет 5 белорусских рублей. Час катаний на трассе для взрослых в будние стоит 18 рублей, в выходные – 28; для детей 12 и 15 белорусских рублей соответственно. На территории также есть сноупарк, оборудованный разными фигурами для катания.
Можно ли взять снаряжение в прокат?
Желающие могут взять в прокат горнолыжные и сноуборд-комплекты. Что по ценам? Прокат сноуборда за час в будние – 8 BYN, выходные – 10 BYN; лыжи можно взять на час в будние за 7 белорусских рублей, в выходные – 8; ботинки стоят 5 рублей в будние, 6 – в выходные. Ночью тариф другой: за сноуборд – 12 BYN, лыжи – 11 BYN, ботинки – 8 BYN. Прокат тюбинга на час составляет 6 белорусских рублей.
Чем еще можно заняться в «Логойске»?
На территории комплекса размещена дровяная баня, рассчитанная на 12 человек, а также баня с каминным залом, где помещается до 20 человек (она оборудована двумя парилками – русской и по-черному). Также здесь размещены ресторан и беседки с мангалом.
Сколько стоит переночевать?
Посетители комплекса могут остановится как в номерах отеля, так и в гостевых домиках. Двухместный стандартный номер за ночь будет стоить от 80 белорусских рублей; однокомнатный домик – от 220 BYN; вип-дом – 700 BYN.
Как добраться?
«Логойск» находится в 35 км от Минска – нужно ехать на север по трассе М3. Что касается общественного транспорта, то каждые 15-20 минут с парковки Национальной библиотеки едет маршрутка «Минск-Логойск».
«Солнечная долина»
Горнолыжный развлекательный центр действует на окраине Минска. Место удобно для тех, кто хочет покататься на лыжах или сноубордах, но не желает ехать за город, а тем более оставаться где-то с ночевкой.
Где можно покататься?
В «Солнечной долине» есть основной склон длиной 215 метров и высотой 40 метров, а также учебный длиной 125 метров и высотой 30 метров. Предлагается отдельная трасса для тюбинга. На учебный и большой склоны действуют услуги подъемника: взрослые за час в будние заплатят 7 белорусских рублей, в выходные – 8; для детей стоимость меньше – за час в будние 4 белорусских рубля, в выходные – 5.
Можно ли взять снаряжение в прокат?
Посетителям предлагается взять в прокат горнолыжный или сноубордический комплекты. Для взрослых в будние такой набор на час будет стоить 12 белорусских рублей, в выходные и праздничные – 15 BYN. Для детей и пенсионеров стоимость в будние за час составляет 7 белорусских рублей, в выходные и праздники – 10. Также возможен отдельно прокат горных лыж, сноуборда, ботинок, горнолыжных палок и шлемов, предусмотрен прокат тюбингов(за час в будние с вас возьмут 8 белорусских рублей, в выходные – 10).
Чем еще можно заняться в «Солнечной долине»?
Для посетителей предлагается аренда беседок с мангалом, террасы. Недалеко работает кафе «Местечко».
Сколько стоит переночевать?
В центре нет возможности остаться на ночевку, однако на его территории можно взять в аренду домик, рассчитанный до 25 человек. Аренда осуществляется на 12 часов с 11.00 до 23.00 ежедневно. Обычно цена составляет 160 белорусских рублей с понедельника по четверг, и 170 BYN в пятницу, выходные и праздничные дни. Но, как отмечено на сайте «Солнечной долины», с 24 декабря по 8 января стоимость аренды будет стоить 250 BYN.
Как добраться?
Центр расположен недалеко от остановок «Кинотеатр Электрон» и «Площадь Казинца». Легко можно добраться на общественном транспорте – троллейбусах, автобусах и маршрутках.
«Веста»
Горнолыжный комплекс находится в Дзержинском районе. Со всех сторон он окружен лесным массивом, располагается вдалеке от промышленных зон, но рядом с трассой на Брест.
Где можно покататься?
Комплекс оснащен тремя спусками: горнолыжный имеет протяженность трассы 278 метров и высоту 37,5 метров; учебный – отличается протяженностью 259 метров и высотой 29,5 метров; высота спуска для тюбингов 24,5 метра, а его протяженность 212 метров. Пока горнолыжный сезон в комплексе не начался, поэтому и актуального прайса нет, но, например, в прошлом году посещение горнолыжного склона на собственном тюбинге стоило 6 белорусских рублей, прокат тюбингов на час с понедельника по четверг был 9 рублей, в пятницу и выходные – 13 BYN.
Можно ли взять снаряжение в прокат?
В прокате можно арендовать горные лыжи и сопутствующее оборудование (крепления, ботинки, палки), сноуборды, а также крепления и ботинки к ним, защитные шлемы, очки, коньки, беговые лыжи, тюбинги и санки-ледянки.
Чем еще можно заняться в «Весте»?
Вообще, «Веста» - это санаторий, на территории которого находится горнолыжный комплекс, поэтому для посетителей также предлагается большое разнообразие лечебных процедур, медицинский центр, где можно сделать лабораторную диагностику, SPA и wellness центр. Кроме этого, в распоряжении посетителей футбольные поля, теннисные корты, спортивный и тренажерный зал, боулинг и бильярд. Возможны посещение ресторанов и кафе, рыбалка.
Сколько стоит переночевать?
Предлагается 375 номеров и 12 двухэтажных коттеджей. Стоимость номера на ночь на одного – от 172 белорусских рублей, коттеджного домика – 251 BYN.
Как добраться?
Если вы решили ехать из Минска до санатория «Веста» не на автомобиле, то есть вариант доехать с автовокзала «Центральный» или диспетчерской станции «Дружная» на рейсовом автобусе или маршрутке. Ехать придется в направлении Дзержинска по трассе М1.
«Коробчицкий Олимп» (Гродно)
Этот парк активного отдыха разместился на 27 гектарах на территории областного комплексного центра олимпийского резерва. Здесь любители активного отдыха могут не только покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах, но и посетить футбольные матчи, сходить в тренажерный зал, на фитнес и аэробику.
Где можно покататься?
В комплексе представлено три трассы, отличающиеся по уровню сложности, а также тюбинговый склон высотой 26 метров и длиной 270 метров. Склон «Учебный» имеет высоту 26 метров и длину 300 метров; высота «Любительского» составляет 39 метров, а длина 360 м; «Спортивный» отличается высотой 48 метров и длиной 410 м. На каждой трассе установлено искусственное освещение, а подняться на верхние склоны можно на специальных подъемниках.
Что касается стоимости, то вход на тюбинговый склон для взрослых в будние дни – 4 BYN, в выходные – 6 BYN; для детей до 12 лет и взрослых (60+) в будние дни – 2 BYN, в выходные – 3 BYN.
На горнолыжный склон для взрослых в будние дни стоимость равна 10 белорусских рублей, в выходные – 14; для детей до 12 и взрослым (60+) в будние цена составляет 5 белорусских рублей, в выходные – 7.
Вход на склон для катания на беговых лыжах независимо от дня недели для взрослых стоит 4 белорусских рубля; для детей до 12 лет и взрослых (60+) – 2 белорусских рубля.
Можно ли взять снаряжение в прокат?
На прокат можно взять лыжи, ботинки и палки как отдельно, так и комплектом. Если брать все сразу, то на час стоимость будет следующей: для взрослых в будние комплект обойдется в 7 белорусских рублей, в выходные цена уже будет 10 BYN; детям до 12 лет и взрослым (60+) за комплект нужно будет заплатить в будние 3,5 белорусских рубля, в выходные – 5 BYN. По такому же принципу можно взять на прокат и сноуборд с ботинками как отдельно, так и комплектом. Стоимость комплекта для взрослых в будние равна 7 белорусских рублей, в выходные – 10 BYN, для детей до 12 и взрослых (60+) стоимость на час в будние составляет 3,5 рубля, в выходные – 5 BYN. При этом стоимость каждого последующего часа снаряжения + 2 белорусских рубля. Также на прокат можно взять шлем и тюбинг.
Чем еще можно заняться в комплексе?
На территории комплекса также размещены фитнес-клуб, сауна, гостиница. Есть возможность сходить на аквааэробику. А еще арендовать беседку вместимостью до 16 человек. Ее стоимость – всего 35 белорусских рублей за весь день. При этом обеспечивается защита от дождя и ветра, ее отопление, освещение. Возможно подключение музыки и использование мангала.
Сколько стоит переночевать?
В комплексе размещена гостиница с 15 двухместными, 2 трехместными и 1 пятиместным номерами. По ценам следующее: место в двухместном номере за сутки стоит 45 белорусских рублей, сутки в самом номере – 60 BYN; трехместный номер обойдется за сутки в 72 белорусских рубля, а за пятиместный вы заплатите 100 рублей.
Как добраться?
Добраться из Гродно можно маршруткой или автобусами до остановочного пункта «Коробчицы».
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Расчехляем лыжи и сноуборды! Узнали, сколько стоит покататься и переночевать на белорусских горнолыжных курортах
Благодаря неожиданным снегопадам в конце ноября в Беларуси стартовал сезон катания на лыжах, сноубордах и тюбингах. Любители активного зимнего отдыха уже...
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