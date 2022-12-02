От 6 до 70 тысяч долларов за участки под Минском. Как прошел последний аукцион по недостроям

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Борисовском, Дзержинском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Участникам было предложено 26 лотов. Рассказываем, как прошли последние в этом году торги по реализации недостроев.

Лот № 1 – участок № 57 расположен в аг. Ратомка Ждановичского сельсовета насчитывает 12 соток и оснащен электричеством и газом. На земельный надел с недостроем претендовали 2 человека. При начальной цене 105 072 рубля лот продан за 175 000 рублей , или 71 710 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Минский райисполком выставлял на аукцион 12 изъятых у собственников участков с недостроями в Ждановичском, Крупицком, Лошанском, Михановичском, Острошицко-Городокском, Папернянском и Щомыслицком сельсоветах. Торги прошли лишь по двум лотам № 1 и №12.

Лот № 12 – участок № 93 в д. Городище Щомыслицкого сельсовета площадью 15,0 соток имеет электричество, газ и водопровод. Лот был оценен в 64 038 рублей. На него также претендовали 2 человека. Участок с недостроем продан за 77 487 рублей, или 31 840 долларов.

На 2 лота в Минском районе было подано по одному заявлению. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. На остальные лоты заявок не поступило.

Борисовский райисполком предлагал на аукцион один участок № 191 в г. Борисове в микрорайоне «Север». Он насчитывает 9 соток и оснащен всеми коммуникациями. Лот реализован единственному заявителю за 33 309 рублей, или 13 687 долларов.

Дзержинский райисполком выставлял на аукцион один земельный участок с недостроенным жилым домом. Он расположен в д. Касиловичи Боровского сельсовета. Несмотря на невысокую начальную цену – 13 929 рублей, лот никого не заинтересовал.

Несвижский райисполком предлагал на аукцион 2 лота – участка в г. Несвиже. Заявок на них не было.

Слуцкий райисполком выставлял на аукцион 3 участка с недостроями. Торги прошли по одному лоту – участку в д. Огородники Козловичского сельсовета. Надел площадью 17,5 сотки оснащен электричеством, газом и водопроводом. На него было подано 2 заявки. Лот реализован за 25 000 рублей, или 10 272 доллара. Начальная цена на участок с недостроем составила 12 292 рубля.

Смолевичский райисполком предложил на аукцион 5 участков в Драчковском, Заболотском и Усяжском сельсоветах, а также в г. Смолевичи. Торгов не было ни по одному лоту. На 3 участка с недостроями подали по одной заявке: их продали по начальной цене +5%.

Солигорский райисполком предлагал на аукцион два участка с недостроями в аренду на 30 лет. Заявок на лоты не поступило.

Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.