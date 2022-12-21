От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Архитектура современная и нейтральная, что позволило ей вписаться в окружающую среду. Над интерьерной частью трудилась хозяйка дома, выбрав скандинавский стиль, построенный на контрасте, без украшательства и искусственных материалов.

- Мы долгое время жили в Финляндии и хорошо знакомы с домами, построенными по технологии «двойной утепленный брус», — говорит владелец дома — Там такие дома строят сплошь и рядом. Финны полюбили их по нескольким причинам — они деревянные, экологичные и при этом энергоэффективные. Поэтому по возвращении домой захотелось жить в таком же.