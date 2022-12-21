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От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

21.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На календаре конец года - и мы предлагаем вспомнить героев наших статей на Realt, которые нас удивляли и вдохновляли. Список получился длинный, но далеко не полный. В нем и деревенские хаты, получившие вторую жизнь, и современные модульные дома, и новомодные барнхаусы, и энергоэффективные каркасники, и коттеджи с умной инженерной начинкой, а также дачи, на которых можно жить припеваючи круглый год. 

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Скандинавский стиль в Чачково

Илья и Катя купили новый дом по технологии двойной сруб в Чачково: скандинавский стиль, три спальни, санузлы на каждом этаже, 180 «квадратов», недалеко от Минска и на участке рядом с лесом и речкой.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Архитектура современная и нейтральная, что позволило ей вписаться в окружающую среду. Над интерьерной частью трудилась хозяйка дома, выбрав скандинавский стиль, построенный на контрасте, без украшательства и искусственных материалов.

- Мы долгое время жили в Финляндии и хорошо знакомы с домами, построенными по технологии «двойной утепленный брус», — говорит владелец дома — Там такие дома строят сплошь и рядом. Финны полюбили их по нескольким причинам — они деревянные, экологичные и при этом энергоэффективные. Поэтому по возвращении домой захотелось жить в таком же.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Есть у владельцев и свой СПА-комплекс во дворе. Это сауна под односкатной крышей из двойного бруса. Проект баньки можно взять на заметку — нет чердачных помещений, зато большие выносы крыши создают навес над террасой у входа и защищают от осадков дрова, которые хранятся за баней.

Дом, врезанный в склон

История деревянного дома Геннадия и Светланы  начинается с того, что лет девять назад они задумали построить «только баньку» в Околице — той, что рядом с Раубичами. Потом в проекте появилась над ней комната — чтобы можно было остаться переночевать. Аппетит приходит во время еды, и планы скорректировались в сторону строительства полноценного загородного жилья. Тем более, что размеры участка позволяли поставить новый дом и не сносить старый.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Но в итоге на склоне вырос коттедж. Если смотреть на дом с улицы, то он кажется двухэтажным. Только вблизи понимаешь, что есть еще третий уровень, цокольный. Баню из проекта не вычеркнули — она просто находится практически в земле. При этом банная часть занимает лишь треть площади. Остальные «квадраты» обустроили так, чтобы при необходимости можно было здесь и жить — большое пространство с камином и диваном может использоваться как гостиная.

Дом-баня

У Дмитрия была дилемма — в какой очередности строиться: сначала дом или баня? В итоге он принял компромиссное решение — строить баню с возможностью временного проживания.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Проект разработал архитектор под запросы владельца. А они были такие — на первом этаже кухня-гостиная, она же место отдыха после бани. Сама баня находится за стенкой, но об этом непосвященному человеку ничего не скажет.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Однако за матовым стеклом стеклянной двери мы находим настоящий банный комплекс — раздевалка, мойка и парилка внушительных размеров. Нагревается парилка большой печью на дровах. Кстати, растапливается она из гостиной, хотя мы сразу ее приняли за камин.

Переделка старой дачи

История этой дачи началась очень давно, еще в 60-е годы прошлого века. В распоряжение нынешней владелицы Дарьи она попала не в лучшем виде — стены облупились, деревянные рамы окон сгнили, внутри не повернуться от старых вещей, которые годами свозились сюда на вечное хранение. Участок тоже нуждался в «реанимации» — он порядком зарос кустами и снытью (сорняк вредный такой).

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
Было
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
Стало

Теперь здесь все поменялось: и домик выглядит прилично, и вокруг все сделано как для инстаграмных фотосессий.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Вторая жизнь старых хат

Cудьба большинства пустующих деревенских хат известна: сначала разграбление, потом жди «похоронную» команду от сельсовета — выкопают яму и спихнут в нее бульдозером. Но у нас много позитивных историй, когда наши читатели отваживались на ремонт старых дедовских домов.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Вот, например, одна удивительная история: успешная белорусская бизнес-леди Светлана Зере решилась на инвестицию, которая не предполагала отдачи в виде денежных знаков. Потому что история эта не про бизнес, а про семейные ценности, связь поколений, яркие впечатления из детства и юности: два года назад она начала ремонт дома своего прадеда в деревне под Глуском. Поговорили с ней о нюансах реконструкции и посмотрели, что в итоге у нее получилось.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

А этот дом, наверное, точно бы снесли, если бы Виталий и Наталья его не купили, считай, за бесценок. И эта история не про «дорого-богато», а про пример ремонта с минимальными затратами, своими силами и в удовольствие. Мы потратили в пути два с половиной часа, пока доехали до их деревни, но об этом ни разу не пожалели — старую хатку, пустовавшую лет 15, теперь не узнать.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

— Главная идея этой реконструкции — привести дом в чувство без больших затрат, — говорит Виталий. — Если что-то и покупать, то по минимуму, стараться использовать материалы и вещи вторичного использования.

Бросить хорошую работу в Минске и уехать в глушь — такой сценарий слишком авантюрный для большинства горожан. Но то, о чем многие только мечтают, на самом деле достижимо. Мы побывали у супругов Ольги и Степана, которые создали одну из самых стильных усадеб в Беларуси в дали от цивилизации.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Более десяти лет назад они разглядели в старой, исчезающей деревне на берегу озера Висяты потенциал для развития туризма (если честно, проезжая по депрессивной Шарковщине, в это трудно поверить).

Для гостей Степан с сыном построили гостевой дом. Он каркасный, основательно утепленный, не продувается, хорошо держит тепло внутри. Внутри стены обшиты имитацией бруса и покрыты пропиткой. Фасад обшит «американкой» — деревянной обшивкой c особым замком — не путать с прибитыми внахлест досками. 

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Владельцы усадьбы живут в большом деревянном доме. Это не новострой, его перевезли с деревни на Западной Двине в 2011 году. Он принадлежал председателю колхоза, сложен из прекрасного смолистого леса. Дом с польскими особенностями в архитектуре — парадный вход с холодной верандой по центру и выход из гостиной на большую террасу на противоположной стороне. В планировке тоже свои особенности — гостиная с кухней и столовой в центральной части, сбоку — две большие спальни.

Модульные дома

Эти истории вдохновят тех, кто считает, что строительство дома — темный лес, процесс с непредвиденными затратами и, возможно, без «хэппиэнда».

Например, минчане Дмитрий и Анастасия во многом из-за этих опасений не стали ввязываться в классическую стройку, а купили сначала участок в деревне под Минском и заказали модульный дом.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Причем вся их строительная эпопея заняла два с половиной месяца. Когда появилась необходимость в бане, то они пошли по проторенной дорожке — заказали модули, из которых за пару дней им собрали симпатичное строение с хозблоком, террасой, мини-кухней, парилкой и всеми удобствами.

Илья и Даша решили сменить квартиру в Кунцевщине на загородное жилье. Их история переселения максимально короткая — на строительство потребовалось всего полгода.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Подходящий участок нашли в Озере — большом агрогородке в Слуцком направлении.

— Дом, о котором мы мечтали, должен был быть современным, в один этаж и с плоской крышей, — говорит Дарья. — Мы искали вариант, при котором строительство займет минимум времени и впишется в наш бюджет до 70 тысяч долларов. Под параметры подходили модульные дома. В июле 2021 года мы утвердили проект и подписали договор, а в декабре уже справляли новоселье.

Итак, что же в итоге наши герои построили? Все пожелания супругов и их видение, какой должна быть планировка, отразилось в проекте дома на 90 «квадратов».

Валентин планировал построить совсем другой дом — в стиле шале, из блоков, больше по площади. Под него даже был залит мощный монолитный фундамент. На этом этапе решили «подбить бабки» — денег на завершение строительства не хватало, как не считай. Поэтому у него на участке теперь стоит модульный дом всего на 64 «квадрата.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

- Мы с женой все еще раз посчитали и решили, что он по любому простоит лет 50 — нам хватит. По стоимости он получился дешевле,  при этом мы получали полностью готовый дом, в котором не надо было дополнительно что-то дошпаклевывать и докрашивать, а спокойно заниматься грядками и благоустройством.

Переезд в СТ — на ПМЖ

У нас было сразу несколько материалов о переезде в садовые товарищества под Минском.

Мария и Андрей переезд за город в новый дом провернули удивительно быстро — еще два года назад у них не было даже участка, а в этом сентябре они отметили первый год жизни в собственном доме.

 Почему семья из Минска выбрала дачный кооператив? Все просто — на таком расстоянии от Минска найти участок меньше чем за 30 тысяч долларов практически нереально. Новый дачный поселок показался им разумным решением — до МКАД минут двадцать, земля существенно дешевле. Здесь, конечно, нет элитной застройки, но это и не товарищество-муравейник советского типа — улицы широкие, участки нарезаны по 10 соток, есть газ, электричество. Осенью 2020 года они приобрели свой земельный надел в СТ, а в августе 2021 года уже отмечали новоселье в свежепостроенном доме.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

А этот дом в стиле барнхаус у леса минчанин Николай строил как загородное жилье для комфортного отдыха от городской суеты на природе. Акцент сделан на стиль, качественные и максимально экологичные материалы, а также на практичность.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Архитектор Екатерина Стома подготовила проект компактного дома в скандинавском стиле.

Планировка в нем простая — на первом этаже прихожая, гостиная со вторым светом, кухня, санузел и небольшая сауна. На втором: балкон с видом на гостиную и на лес через окно, спальня. С двух сторон дома — большая терраса.

Еще один барнхаус в СТ и их владельцев мы посетили в конце ноября, по первому снегу. Алиса и Василий купили дом своей мечты — новенький, со всеми удобствами (и даже сауной), теплый, с уютным интерьером. Дешево — всего за 45 тысяч долларов. Цена была ниже рынка — в марте владельцу дома срочно понадобились деньги и он выставил дом дешевле в надежде на быструю продажу. 

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Новые владельцы говорят, что им достался дом, готовый для жизни — с чистовой отделкой, отоплением, водопроводом, канализацией, кухонной мебелью, стульями, холодильником, кроватями.

Владельцы этого дома — Кирилл, Наталья и их дети, — живут в садовом товариществе уже три года. И если не обращать внимание на некоторые нюансы проживания на даче, то в остальном их все устраивает. А почему бы и нет — дом у них большой и красивый, место на горке, до Минска ехать 20 минут. А еще он энергоэффективный, оснащенный по последнему слову инженерной мысли, что позволяет им существенно экономить на отоплении электричеством.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

— По специальности я архитектор, поэтому спроектировал дом сам. Второй вопрос — как отапливать его электричеством в СТ с наименьшими затратами. И здесь безальтернативно победил тепловой насос (ТН) — по сравнению с электрокотлом он как минимум в три-четыре раза эффективнее. То есть с одного киловатта электроэнергии можно получить 3−4 киловатта тепловой. В условиях СТ он хорош еще и тем, что ему не нужно большой мощности электросети, как для электрокотла.

Элитный поселок, дорогой дом

Этот дом-красавец начали строить под Минском четыре года назад. Это со всех сторон интересный объект — по настоящему энергоэффективный, с хорошей архитектурой и самой современной системой отопления, которая позволяет обогревать дом электричеством дешевле, чем газом.

От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году

Владелец дома Дмитрий говорит, что изначально он задумывался энергоэффективным. Логика здесь такая — энергоресурсы постоянно дорожают, на утеплителе много не сэкономишь, а в процессе эксплуатации он себя окупит.

Отапливается же дом тепловым насосом. 

— Чем он хорош в моей ситуации, так это тем, что 1 кВт электроэнергии он превращает в 4 кВт тепловой, — рассказывает владелец. — Он гораздо эффективней электрокотла, который на один киловатт электричества выдает столько же тепла.

 
Теги: Минск
 
 
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На календаре конец года - и мы предлагаем вспомнить героев наших статей на Realt, которые нас удивляли и вдохновляли. Список получился длинный, но далеко не полный. В...
 
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