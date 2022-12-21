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От дач до крутых коттеджей. Рассказываем о домах и людях, которые нас удивили в 2022 году
21.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На календаре конец года - и мы предлагаем вспомнить героев наших статей на Realt, которые нас удивляли и вдохновляли. Список получился длинный, но далеко не полный. В нем и деревенские хаты, получившие вторую жизнь, и современные модульные дома, и новомодные барнхаусы, и энергоэффективные каркасники, и коттеджи с умной инженерной начинкой, а также дачи, на которых можно жить припеваючи круглый год.
Архитектура современная и нейтральная, что позволило ей вписаться в окружающую среду. Над интерьерной частью трудилась хозяйка дома, выбрав скандинавский стиль, построенный на контрасте, без украшательства и искусственных материалов.
- Мы долгое время жили в Финляндии и хорошо знакомы с домами, построенными по технологии «двойной утепленный брус», — говорит владелец дома — Там такие дома строят сплошь и рядом. Финны полюбили их по нескольким причинам — они деревянные, экологичные и при этом энергоэффективные. Поэтому по возвращении домой захотелось жить в таком же.
Есть у владельцев и свой СПА-комплекс во дворе. Это сауна под односкатной крышей из двойного бруса. Проект баньки можно взять на заметку — нет чердачных помещений, зато большие выносы крыши создают навес над террасой у входа и защищают от осадков дрова, которые хранятся за баней.
Дом, врезанный в склон
История деревянного дома Геннадия и Светланы начинается с того, что лет девять назад они задумали построить «только баньку» в Околице — той, что рядом с Раубичами. Потом в проекте появилась над ней комната — чтобы можно было остаться переночевать. Аппетит приходит во время еды, и планы скорректировались в сторону строительства полноценного загородного жилья. Тем более, что размеры участка позволяли поставить новый дом и не сносить старый.
Но в итоге на склоне вырос
Дом-баня
У Дмитрия была дилемма — в какой очередности строиться: сначала дом или баня? В итоге он принял компромиссное
Однако за матовым стеклом стеклянной двери мы находим настоящий банный комплекс — раздевалка, мойка и парилка внушительных размеров. Нагревается парилка большой печью на дровах. Кстати, растапливается она из гостиной, хотя мы сразу ее приняли за камин.
Переделка старой дачи
История этой
Вот, например, одна удивительная история: успешная белорусская бизнес-леди Светлана Зере решилась на инвестицию, которая не предполагала отдачи в виде денежных знаков. Потому что история эта не про бизнес, а про семейные ценности, связь поколений, яркие впечатления из детства и юности: два года назад она начала ремонт дома своего прадеда в деревне под Глуском.
А
— Главная идея этой реконструкции — привести дом в чувство без больших затрат, — говорит Виталий. — Если что-то и покупать, то по минимуму, стараться использовать материалы и вещи вторичного использования.
Более десяти лет назад они разглядели в старой, исчезающей деревне на берегу озера Висяты потенциал для развития туризма (если честно, проезжая по депрессивной Шарковщине, в это трудно поверить).
Для гостей Степан с сыном построили гостевой дом. Он каркасный, основательно утепленный, не продувается, хорошо держит тепло внутри. Внутри стены обшиты имитацией бруса и покрыты пропиткой. Фасад обшит «американкой» — деревянной обшивкой c особым замком — не путать с прибитыми внахлест досками.
Владельцы
Модульные дома
Эти истории вдохновят тех, кто считает, что строительство дома — темный лес, процесс с непредвиденными затратами и, возможно, без «хэппиэнда».
Например, минчане Дмитрий и Анастасия во многом из-за этих опасений не стали ввязываться в классическую стройку, а купили сначала участок в деревне под Минском и заказали
Причем вся их строительная эпопея заняла два с половиной месяца. Когда появилась необходимость в бане, то они пошли по проторенной дорожке — заказали модули, из которых за пару дней им собрали симпатичное строение с хозблоком, террасой, мини-кухней, парилкой и всеми удобствами.
Илья и Даша решили
Подходящий участок нашли в Озере — большом агрогородке в Слуцком направлении.
— Дом, о котором мы мечтали, должен был быть современным, в один этаж и с плоской крышей, — говорит Дарья. — Мы искали вариант, при котором строительство займет минимум времени и впишется в наш бюджет до 70 тысяч долларов. Под параметры подходили модульные дома. В июле 2021 года мы утвердили проект и подписали договор, а в декабре уже справляли новоселье.
Итак, что же в итоге наши герои построили? Все пожелания супругов и их видение, какой должна быть планировка, отразилось в проекте дома на 90 «квадратов».
Валентин планировал
- Мы с женой все еще раз посчитали и решили, что он по любому простоит лет 50 — нам хватит. По стоимости он получился дешевле, при этом мы получали полностью готовый дом, в котором не надо было дополнительно что-то дошпаклевывать и докрашивать, а спокойно заниматься грядками и благоустройством.
Переезд в СТ — на ПМЖ
У нас было сразу несколько материалов о переезде в садовые товарищества под Минском.
Мария и Андрей
Почему семья из Минска выбрала дачный кооператив? Все просто — на таком расстоянии от Минска найти участок меньше чем за 30 тысяч долларов практически нереально. Новый дачный поселок показался им разумным решением — до МКАД минут двадцать, земля существенно дешевле. Здесь, конечно, нет элитной застройки, но это и не товарищество-муравейник советского типа — улицы широкие, участки нарезаны по 10 соток, есть газ, электричество. Осенью 2020 года они приобрели свой земельный надел в СТ, а в августе 2021 года уже отмечали новоселье в свежепостроенном доме.
А
Архитектор Екатерина Стома подготовила проект компактного дома в скандинавском стиле.
Планировка в нем простая — на первом этаже прихожая, гостиная со вторым светом, кухня, санузел и небольшая сауна. На втором: балкон с видом на гостиную и на лес через окно, спальня. С двух сторон дома — большая терраса.
Еще один барнхаус в СТ и их владельцев мы посетили в конце ноября, по первому снегу. Алиса и Василий купили дом своей мечты — новенький, со всеми удобствами (и даже сауной), теплый, с уютным интерьером. Дешево — всего за 45 тысяч долларов. Цена была ниже рынка — в марте владельцу дома срочно понадобились деньги и он выставил дом дешевле в надежде на быструю продажу.
Новые владельцы говорят, что им достался дом, готовый для жизни — с чистовой отделкой, отоплением, водопроводом, канализацией, кухонной мебелью, стульями, холодильником, кроватями.
— По специальности я архитектор, поэтому спроектировал дом сам. Второй вопрос — как отапливать его электричеством в СТ с наименьшими затратами. И здесь безальтернативно победил тепловой насос (ТН) — по сравнению с электрокотлом он как минимум в три-четыре раза эффективнее. То есть с одного киловатта электроэнергии можно получить 3−4 киловатта тепловой. В условиях СТ он хорош еще и тем, что ему не нужно большой мощности электросети, как для электрокотла.
Элитный поселок, дорогой дом
Этот дом-красавец начали строить под Минском четыре года назад. Это со всех сторон интересный объект — по настоящему энергоэффективный, с хорошей архитектурой и самой современной системой отопления, которая позволяет обогревать дом электричеством дешевле, чем газом.
Владелец дома Дмитрий
Отапливается же дом тепловым насосом.
— Чем он хорош в моей ситуации, так это тем, что 1 кВт электроэнергии он превращает в 4 кВт тепловой, — рассказывает владелец. — Он гораздо эффективней электрокотла, который на один киловатт электричества выдает столько же тепла.
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На календаре конец года - и мы предлагаем вспомнить героев наших статей на Realt, которые нас удивляли и вдохновляли. Список получился длинный, но далеко не полный. В...
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