ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

23.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

До Нового года осталось чуть больше недели, поэтому город все больше погружается в атмосферу праздника. В четверг, 22 декабря, открылась и новогодняя Песочница, популярное место со стритфудом на Куйбышева. Но работать зимой она будет недолго - только до 30 декабря. Мы сходили в Песочницу и выяснили, чем там можно заняться.

В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

Песочница постоянно работает летом, а зимой открывается только на период новогодних праздников. Сегодня площадка заработала в 16.00, но гостей к тому времени было не много. К 7 вечера людей стало больше, как и развлечений. Посетители в основном ходят со стаканчиками чего-то горячего и фотографируются.

Подходим к Ивану, чтобы узнать его впечатления. Он говорит, что ходит в Песочницу уже второй год.

— Но сегодня мокро, не повезло с погодой, а так, вполне, клево, весело. Каждый может найти себе все, что захочет из еды. Я выбрал колбаски из Шаленого Кныра и трдельник. 


В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

Гостей развлекают Санты, с ними можно и потанцевать, и сфотографироваться. А согреться можно в двух шатрах со столиками и украшениями. Но людей там не так много, больше всего их собралось возле фургончиков с едой и у экрана, на котором показывают мультфильм.


В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

Возле одного из фудтраков встречаем Ренату и Никиту. Они говорят, что зимой здесь впервые, раньше были только летом.

— Сейчас очень здорово, празднично, поднимает настроение. Хоть и морозно, но очень хорошо. Есть что выбрать из еды. Можно взять и что-то сладенькое, и что-то сытное, горячительные напитки. Мы же взяли травяной чаек и ждем трдельник.

Песочница известна своими сетами с фиксированной стоимостью. Что с ценами в этом сезоне?

Сеты стоят 12 рублей, как и летом. Где-то готовят только их, но в большинстве точек меню разнообразнее. Бургеры стоят 7-15 рублей, пицца — от 10 до 21, блинчики — 5-8 рублей. Напитки можно найти от 4 рублей. Самый популярный напиток площадки — глинтвейн — от 5 до 12 рублей. Встретить его можно почти в каждом траке. Есть как алкогольные, так и безалкогольные вариации. Можно даже выпить глинтвейн на гранатовом соке и сбор трав из настоящего самовара. На площадке можно заметить несколько ящиков с мандаринами, их можно взять бесплатно. За оплату сетов картой Visa дают пряник.


В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

Надежда — частый гость Песочницы. Она приходит сюда летом и зимой каждый год, поэтому девушке есть, с чем сравнить. 

— Атмосфера пока не очень. Хотелось бы больше активностей. Выбор еды летом был интереснее, сейчас — ну так. Я попробовала блины, вафли и глинтвейн. Мне понравилось, но можно лучше.

Развлекают гостей спонсоры, Voka и Visa, Санты, жонглеры, живая музыка и диджеи. С пятницы будут работать аниматоры для детей, проводиться тесла-шоу и шоу с жидким азотом.


В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

Новогодняя Песочница будет работать до 30 декабря. 23-24 декабря тут будет Горошек маркет, а 23-24 — Опен шкаф. Площадка открыта с 13.00 до 22.00. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До Нового года осталось чуть больше недели, поэтому город все больше погружается в атмосферу праздника. В четверг, 22 декабря, открылась и новогодняя Песочница,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Транспорт сюда пока не ходит. Как сейчас выглядит стройка нового большого ЖК в Сухарево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.12.2022
Mir24.TV Belarus
23.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика