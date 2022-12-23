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В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда
23.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
До Нового года осталось чуть больше недели, поэтому город все больше погружается в атмосферу праздника. В четверг, 22 декабря, открылась и новогодняя Песочница, популярное место со стритфудом на Куйбышева. Но работать зимой она будет недолго - только до 30 декабря. Мы сходили в Песочницу и выяснили, чем там можно заняться.
Песочница постоянно работает летом, а зимой открывается только на период новогодних праздников. Сегодня площадка заработала в 16.00, но гостей к тому времени было не много. К 7 вечера людей стало больше, как и развлечений. Посетители в основном ходят со стаканчиками чего-то горячего и фотографируются.
Возле одного из фудтраков встречаем Ренату и Никиту. Они говорят, что зимой здесь впервые, раньше были только летом.
— Сейчас очень здорово, празднично, поднимает настроение. Хоть и морозно, но очень хорошо. Есть что выбрать из еды. Можно взять и что-то сладенькое, и что-то сытное, горячительные напитки. Мы же взяли травяной чаек и ждем трдельник.
Песочница известна своими сетами с фиксированной стоимостью. Что с ценами в этом сезоне?
Сеты стоят 12 рублей, как и летом. Где-то готовят только их, но в большинстве точек меню разнообразнее. Бургеры стоят 7-15 рублей, пицца — от 10 до 21, блинчики — 5-8 рублей. Напитки можно найти от 4 рублей. Самый популярный напиток площадки — глинтвейн — от 5 до 12 рублей. Встретить его можно почти в каждом траке. Есть как алкогольные, так и безалкогольные вариации. Можно даже выпить глинтвейн на гранатовом соке и сбор трав из настоящего самовара. На площадке можно заметить несколько ящиков с мандаринами, их можно взять бесплатно. За оплату сетов картой Visa дают пряник.
Надежда — частый гость Песочницы. Она приходит сюда летом и зимой каждый год, поэтому девушке есть, с чем сравнить.
— Атмосфера пока не очень. Хотелось бы больше активностей. Выбор еды летом был интереснее, сейчас — ну так. Я попробовала блины, вафли и глинтвейн. Мне понравилось, но можно лучше.
Развлекают гостей спонсоры, Voka и Visa, Санты, жонглеры, живая музыка и диджеи. С пятницы будут работать аниматоры для детей, проводиться тесла-шоу и шоу с жидким азотом.
Новогодняя Песочница будет работать до 30 декабря. 23-24 декабря тут будет Горошек маркет, а 23-24 — Опен шкаф. Площадка открыта с 13.00 до 22.00.
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До Нового года осталось чуть больше недели, поэтому город все больше погружается в атмосферу праздника. В четверг, 22 декабря, открылась и новогодняя Песочница,...
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