В Минске всего на неделю открылась новогодняя Песочница. Посмотрели, какие там развлечения и еда

Сеты стоят 12 рублей, как и летом. Где-то готовят только их, но в большинстве точек меню разнообразнее. Бургеры стоят 7-15 рублей, пицца — от 10 до 21, блинчики — 5-8 рублей. Напитки можно найти от 4 рублей. Самый популярный напиток площадки — глинтвейн — от 5 до 12 рублей. Встретить его можно почти в каждом траке. Есть как алкогольные, так и безалкогольные вариации. Можно даже выпить глинтвейн на гранатовом соке и сбор трав из настоящего самовара. На площадке можно заметить несколько ящиков с мандаринами, их можно взять бесплатно. За оплату сетов картой Visa дают пряник.