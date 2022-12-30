"Массовый спрос на дома до 150 тысяч долларов". Эксперты - о том, что было с загородкой в 2022-ом и что будет дальше

В декабре поиском загородного дома занимались наиболее опытные и мотивированные покупатели, говорит заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев. В агентстве холодная пора года всегда характеризовалась высокими показателями в продажах. Дело в том, что в холодную пору объекты легче проверить на качество строительства и наличие скрытых дефектов.

- Также в декабре покупатели ускоряются, хотят успеть завершить сделку до нового года, так как в январе может что-то измениться, поэтому декабрь - особенный месяц в сезоне. В этом году ничего необычного не случилось - это и хорошо. Сейчас, из-за того, что дачи не актуальны, массовый спрос варьируется на дома в ценовой категории от 70 до 150 тысяч долларов. Сюда включены бюджетные дома до 105 тысяч долларов, сегмент комфорт-класса - от 110 до 150 тысяч долларов. Отличаются объекты категорий возрастом и качеством строительства: проектом, материалами и ремонтом.

30 км от Минска - самая активная зона покупок загородных домов. Выделить среднюю ходовую площадь сложнее, так как загородный объект выбирают не по квадрату, а по количеству комнат.