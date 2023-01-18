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За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов
18.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске на проспекте Победителей в микрорайоне Лебяжий ищет нового собственника трехкомнатная квартира. Жилье с ремонтом выставлено на торги за долги собственника. Трешка
Итак, квартира находится в одном из серо-голубых домов, стоящих на проспекте Победителей. То − каркасно-блочный дом 2015 года постройки. В доме − лифты Shindler, бесплатная плоскостная стоянка и 2-уровневый подземный паркинг (возможна покупка машино-места).
Квартира, выставленная на аукцион, полностью готова для проживания. На фотографиях можно заметить, что в ней есть полная отделка, оборудованная кухня и санузел. Высота потолков в квартире − 2,7 метра. Общая площадь трешки составляет 102 квадратных метра.
Среди обременений – ипотека, которая будет погашена за счет продажи. Также потенциальным покупателям стоит обратить внимание на то, что в квартире зарегистрировано четыре человека, в том числе – двое несовершеннолетних детей.
Что по инфраструктуре рядом? Неподалеку от дома − водохранилище «Дрозды» и заказник «Лебяжий», ТРЦ «Арена - Сити», комплекс «Минск-Арена», Дворец художественной гимнастики, спортивный комплекс «Олимпик Арена» и другие объекты.
Начальная цена трехкомнатной квартиры на проспекте Победителей − 314 тысяч рублей (это около 120 тысяч долларов). Получается, что квадрат в десятиэтажке выходит примерно по 1180 долларов. Если участник аукциона окажется единственным заявителем, то к начальной цене нужно будет доплатить 5%.
Электронные торги по лоту пройдут 31 января, подать заявку и внести задаток (31 тысячу рублей) можно до 30 января.
Отметим, что в нашей базе сейчас продается несколько трехкомнатных квартир в этом доме −
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В Минске на проспекте Победителей в микрорайоне Лебяжий ищет нового собственника трехкомнатная квартира. Жилье с ремонтом выставлено на торги за долги...
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