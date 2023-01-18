ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов

18.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Минске на проспекте Победителей в микрорайоне Лебяжий ищет нового собственника трехкомнатная квартира. Жилье с ремонтом выставлено на торги за долги собственника. Трешка появилась на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Посмотрим, как она выглядит и за сколько продается.

За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов

Итак, квартира находится в одном из серо-голубых домов, стоящих на проспекте Победителей. То − каркасно-блочный дом 2015 года постройки. В доме − лифты Shindler, бесплатная плоскостная стоянка и 2-уровневый подземный паркинг (возможна покупка машино-места).

Квартира, выставленная на аукцион, полностью готова для проживания. На фотографиях можно заметить, что в ней есть полная отделка, оборудованная кухня и санузел. Высота потолков в квартире − 2,7 метра. Общая площадь трешки составляет 102 квадратных метра.

Среди обременений – ипотека, которая будет погашена за счет продажи. Также потенциальным покупателям стоит обратить внимание на то, что в квартире зарегистрировано четыре человека, в том числе – двое несовершеннолетних детей.

За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов
За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов
За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов
За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов
За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов

Что по инфраструктуре рядом? Неподалеку от дома − водохранилище «Дрозды» и заказник «Лебяжий», ТРЦ «Арена - Сити», комплекс «Минск-Арена», Дворец художественной гимнастики, спортивный комплекс «Олимпик Арена» и другие объекты.

Начальная цена трехкомнатной квартиры на проспекте Победителей − 314 тысяч рублей (это около 120 тысяч долларов). Получается, что квадрат в десятиэтажке выходит примерно по 1180 долларов. Если участник аукциона окажется единственным заявителем, то к начальной цене нужно будет доплатить 5%.

Электронные торги по лоту пройдут 31 января, подать заявку и внести задаток (31 тысячу рублей) можно до 30 января.

Отметим, что в нашей базе сейчас продается несколько трехкомнатных квартир в этом доме − трешка на втором этаже предлагается за 165 тысяч долларов, а квартира с дизайнерским ремонтом на третьем этаже – за 245 тысяч долларов.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

Читайте также:

C винтажной люстрой в туалете и вывеской из известного кафе. В доме 30-х в Минске продается квартира-музей

В Осмоловке и не только. Какие квартиры с ремонтом продаются в малоэтажных домах в Минске

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на проспекте Победителей в микрорайоне Лебяжий ищет нового собственника трехкомнатная квартира. Жилье с ремонтом выставлено на торги за долги...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Перед сном я мечтала о своей комнате". Белорусы рассказали о том, как десятки лет прожили в общежитии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.01.2023
Mir24.TV Belarus
18.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика