За долги продают трешку на проспекте Победителей. Квадрат с ремонтом - 1180 долларов

Источник материала: realt.by

В Минске на проспекте Победителей в микрорайоне Лебяжий ищет нового собственника трехкомнатная квартира. Жилье с ремонтом выставлено на торги за долги собственника. Трешка появилась на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Посмотрим, как она выглядит и за сколько продается.

Итак, квартира находится в одном из серо-голубых домов, стоящих на проспекте Победителей. То − каркасно-блочный дом 2015 года постройки. В доме − лифты Shindler, бесплатная плоскостная стоянка и 2-уровневый подземный паркинг (возможна покупка машино-места).

Среди обременений – ипотека, которая будет погашена за счет продажи. Также потенциальным покупателям стоит обратить внимание на то, что в квартире зарегистрировано четыре человека, в том числе – двое несовершеннолетних детей.

Квартира, выставленная на аукцион, полностью готова для проживания. На фотографиях можно заметить, что в ней есть полная отделка, оборудованная кухня и санузел. Высота потолков в квартире − 2,7 метра. Общая площадь трешки составляет 102 квадратных метра.

Что по инфраструктуре рядом? Неподалеку от дома − водохранилище «Дрозды» и заказник «Лебяжий», ТРЦ «Арена - Сити», комплекс «Минск-Арена», Дворец художественной гимнастики, спортивный комплекс «Олимпик Арена» и другие объекты.

Начальная цена трехкомнатной квартиры на проспекте Победителей − 314 тысяч рублей (это около 120 тысяч долларов). Получается, что квадрат в десятиэтажке выходит примерно по 1180 долларов. Если участник аукциона окажется единственным заявителем, то к начальной цене нужно будет доплатить 5%.

Электронные торги по лоту пройдут 31 января, подать заявку и внести задаток (31 тысячу рублей) можно до 30 января.

Отметим, что в нашей базе сейчас продается несколько трехкомнатных квартир в этом доме − трешка на втором этаже предлагается за 165 тысяч долларов, а квартира с дизайнерским ремонтом на третьем этаже – за 245 тысяч долларов.

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