"Продавцы дач могут снизить цену из-за непогоды". Эксперты рассказали, как начался год для загородки

Менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова отмечает, что январь на рынке недвижимости всегда был тихим и спокойным. В этот период покупатели изучают экономическую ситуацию, и ближе к февралю активизируются. Поскольку они являются драйвером любого рынка, то влияют и на предложение.

- На рынок загородной недвижимости зимой сказывается и погода. И в январе она способствовала просмотру дач в большинстве дачных и садовых товариществ – подъездные пути были почищены и хорошо доступны. Это знают и клиенты, поэтому в конце января начали поступать звонки от потенциальных покупателей по поводу дач. Есть в погоде и другое преимущество, о котором я уже не раз говорила. В зимних стрессовых погодных условиях легко можно заметить недостатки дома: где подвал затапливает, где крыша протекает, какой угол промерзает и не образуется ли на участке болото.

Что касается продавцов, многие из них думают, что весна - лето - самый лучший период для продажи объектов. Но по факту ходовой период для массового спроса гораздо меньше – и приходится он на февраль-апрель. В начале мая дача должна быть в собственности у покупателя, чтобы тот подготовил ее к лету, разработал участок для грядок или клумб (в зависимости у кого какие предпочтения). В мае массовый спрос уже начинает спадать. Поэтому если кто-то снимал объект на зиму с продаж, то сейчас самое время его вернуть.