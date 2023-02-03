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"Продавцы дач могут снизить цену из-за непогоды". Эксперты рассказали, как начался год для загородки
03.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Январь, наверное, самый тихий месяц на рынке купли-продажи недвижимости. Эксперты ни в конце прошлого года, ни сейчас не берутся за прогнозы. Говорят, что спрос и ценник могут поменяться из-за нескольких факторов. Звонки от потенциальных покупателей начали поступать только в 20-х числах января. Какими объектами интересовались белорусы и что советуют участникам рынка риэлтеры, читайте в материале.
Первый месяц года всегда был сложным для загородной недвижимости. В этом году не без исключений, отмечает Светлана Никитюк, агент по операциям с недвижимостью агентства “ЭТАЖИ Форте”. В январе было продано минимальное количество объектов. Первая половина месяца была очень тихая, во второй - покупатели заметно активизировались: поступали звонки по объектам всех категорий и участкам.
- Сделок по ним еще нет, но это дает надежды, что февраль будет лучше, чем уходящий месяц. Думаю, что поспособствуют и погодные условия, которые так важны для просмотра. Долгосрочный прогноз на февраль нам обещает погоду без сильных снегопадов, морозов и ветров, что обеспечит хорошую транспортную доступность к объектам загородной недвижимости и их комфортный осмотр.
Специалист отмечает, что для начала сезона характерны высокие цены от продавцов. Так они прощупывают спрос. Если он будет низкий, а предложений много, то стоимость объектов будет падать. Если же предложений будет меньше, чем в предыдущие годы, то ситуация на рынке может измениться в пользу продавцов.
Спрогнозировать, какими будут цены в этом году, довольно сложно. Январь почти всегда сопряжён с колебаниями курсов валют и покупатели в условиях нестабильности почти всегда реагируют снижением интереса. Стоимость напрямую будут зависеть от экономической ситуации в стране, а также спроса и предложения на рынке.
- Одно пока ясно точно: элитная недвижимость будет падать в цене, так как значительная доля покупателей данной категории уехала из страны. И для многих из тех, кто остался, вопрос об отъезде остаётся открытым, поэтому они не планируют значительных по сумме покупок.
Начало сезона зимой и ранняя весна самое лучшее время для продажи недостроев. В это время их чаще рассматривают для приобретения, поскольку у покупателей будет больше времени на строительные, отделочные работы и на подготовку недвижимости к проживанию.
Нужно отметить, что за прошедший год люди активно вкладывали свои сбережения в недвижимость, как в самую надёжную возможность их сохранить. Думаю, что этот сезон будет хорошим, но более спокойным по сравнению с прошедшим годом.
"Ходовой период для массового спроса приходится на февраль-апрель"
Менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова отмечает, что январь на рынке недвижимости всегда был тихим и спокойным. В этот период покупатели изучают экономическую ситуацию, и ближе к февралю активизируются. Поскольку они являются драйвером любого рынка, то влияют и на предложение.
- На рынок загородной недвижимости зимой сказывается и погода. И в январе она способствовала просмотру дач в большинстве дачных и садовых товариществ – подъездные пути были почищены и хорошо доступны. Это знают и клиенты, поэтому в конце января начали поступать звонки от потенциальных покупателей по поводу дач. Есть в погоде и другое преимущество, о котором я уже не раз говорила. В зимних стрессовых погодных условиях легко можно заметить недостатки дома: где подвал затапливает, где крыша протекает, какой угол промерзает и не образуется ли на участке болото.
Что касается продавцов, многие из них думают, что весна - лето - самый лучший период для продажи объектов. Но по факту ходовой период для массового спроса гораздо меньше – и приходится он на февраль-апрель. В начале мая дача должна быть в собственности у покупателя, чтобы тот подготовил ее к лету, разработал участок для грядок или клумб (в зависимости у кого какие предпочтения). В мае массовый спрос уже начинает спадать. Поэтому если кто-то снимал объект на зиму с продаж, то сейчас самое время его вернуть.
- Говорить про средний ценник на объекты из той или иной категории пока сложно. Единственное, продавцы дач еще некоторое время могут уступать покупателям из-за слякоти и дождей, но в любом случае, в ситуации огромного предложения количества загородных объектов на продажу, сам факт продажи с лихвой может компенсировать небольшую уступку в стоимости. Ведь случаи, когда при самостоятельной продаже поиск покупателя растягивается не на месяцы, а годы – это скорее правило, чем исключение.
Лариса также напоминает, что у покупателей есть большой выбор, поэтому они могут себе позволить при выборе долго не останавливаться на конкретном объекте. Поэтому, чтобы продать быстрее и вообще продать, продавцам нужно качественно преподносить информацию о своем доме: расписывать уникальные преимущества расположения участка - с краю или посередине, делать профессиональные фотографии объекта внутри и снаружи (сейчас очень востребована съемка сверху с квадрокоптера), а также указать все технические характеристики.
"Интересовали дома для круглогодичного проживания разной ценовой категории"
Александр Гринман, управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт», заметил, что показатели января прошлого года по сделкам и задаткам были лучше, чем в первом месяце 2023. На рынок по-прежнему оказывает влияние ситуация в Украине.
- Первые три недели месяца из-за праздников и непогоды покупатели не ездили по загородным объектам. Звонки начали поступать после 20-го числа. Людей интересовали дома для круглогодичного проживания разной ценовой категории - от дешевых дач, до элитных коттеджей за несколько сотен тысяч долларов.
По мнению эксперта, говорить про цены пока рано, ведь сезон еще не начался. Но элитные дома сильно в стоимости не упадут, считает Александр.
- Да, мы видим, что снижается спрос на такие объекты, но при этом растет стоимость ремонта. Поэтому здесь один фактор играет в плюс, другой в минус.
При этом нельзя исключать вероятность отложенного спроса. Это может произойти из-за подорожания стройматериалов, нестабильной ситуации с курсом доллара и других влияющих на рынок факторов.
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"Продавцы дач могут снизить цену из-за непогоды". Эксперты рассказали, как начался год для загородки
Январь, наверное, самый тихий месяц на рынке купли-продажи недвижимости. Эксперты ни в конце прошлого года, ни сейчас не берутся за прогнозы. Говорят, что спрос и...
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