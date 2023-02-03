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В поселке недалеко от Минска на аукцион выставили участки для стройки домов. Есть и рядом с дворцом
03.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Червенском районе состоится аукцион по продаже земельных участков для строительства. На торги выставлены 4 участка с коммуникациями в городке Смиловичи, начальная стоимость — от 23,5 тысячи рублей. Место для загородной жизни интересное — есть вся необходимая инфраструктура, до Минска всего 28 километров по скоростной трассе.
Смиловичи находятся рядом с трассой М-4 на Могилев. Это поселок городского типа, с хорошо развитой инфраструктурой: колледж, школа, детский сад, поликлиника, кафе и магазины. А еще в городке сохранился дворец Монюшко-Ваньковичей и работает музей Хаима Сутина.
Первый участок находится на улице Доватора, как раз рядом с дворцом, старым парком и берегом Волмы.
На 15 сотках расположены два погреба, подлежащие сносу за счёт средств победителя аукциона. К участку имеется подъездная дорога. Из коммуникаций обещают водоснабжение и водоотведение. Вопрос с электроснабжением решается путём установки дополнительной опоры ЛЭП. С газом сложнее — до магистрали один километр. Начальная стоимость — 27 000 рублей. Победитель так же оплачивает затраты на оформление и регистрацию участка - 2 139 рублей.
Еще три участка находятся в районе индивидуальной застройки по улице Шраги Царфина. Они свободны от застройки, к ним есть подъездная дорога. Размеры практически одинаковые , имеется возможность подключения газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.
Улица новая и на ней, суде по карте, еще нет строений. Более того, на кадастровой карте отображаются не все аукционные участки по указанным кадастровым номерам. Нам удалось найти только один — участок №28.
Его начальная стоимость — 23 500 рублей (за 12,8 соток). Победитель возмещает затраты на оформление и регистрацию участка 2 439 рублей.
Два других участка на картах пока нет, но про них известно, что их площадь 13,5 и 11,3 сотки, начальная стоимость - 24 000 рублей. Подробнее о них наверняка смогут рассказать в местном исполкоме.
Аукцион состоится 27 февраля 2023 года в 11.00 в здании Смиловичского сельского исполнительного комитета по адресу: Смиловичи, улица Максима Горького, 8.
Прием заявлений заканчивается 21 февраля.
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В Червенском районе состоится аукцион по продаже земельных участков для строительства. На торги выставлены 4 участка с коммуникациями в городке Смиловичи,...
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