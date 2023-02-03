В поселке недалеко от Минска на аукцион выставили участки для стройки домов. Есть и рядом с дворцом

Источник материала: realt.by

В Червенском районе состоится аукцион по продаже земельных участков для строительства. На торги выставлены 4 участка с коммуникациями в городке Смиловичи, начальная стоимость — от 23,5 тысячи рублей. Место для загородной жизни интересное — есть вся необходимая инфраструктура, до Минска всего 28 километров по скоростной трассе.

Смиловичи находятся рядом с трассой М-4 на Могилев. Это поселок городского типа, с хорошо развитой инфраструктурой: колледж, школа, детский сад, поликлиника, кафе и магазины. А еще в городке сохранился дворец Монюшко-Ваньковичей и работает музей Хаима Сутина.

Первый участок находится на улице Доватора, как раз рядом с дворцом, старым парком и берегом Волмы. На 15 сотках расположены два погреба, подлежащие сносу за счёт средств победителя аукциона. К участку имеется подъездная дорога. Из коммуникаций обещают водоснабжение и водоотведение. Вопрос с электроснабжением решается путём установки дополнительной опоры ЛЭП. С газом сложнее — до магистрали один километр. Начальная стоимость — 27 000 рублей. Победитель так же оплачивает затраты на оформление и регистрацию участка - 2 139 рублей. Еще три участка находятся в районе индивидуальной застройки по улице Шраги Царфина. Они свободны от застройки, к ним есть подъездная дорога. Размеры практически одинаковые , имеется возможность подключения газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.