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Прямо напротив канала в Серебрянке начинают стройку малоэтажки с лифтом. Узнали, кому предлагают квартиры
03.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Серебрянке начинают строить дом для очередников. Место – тихое, но интересное, рядом протекает канал Слепянской водной системы. Проектная декларация по новостройке опубликована сегодня в газете «Минский курьер». Посмотрели, что, кому и почем тут предлагают.
Площадка строительства располагается на улице Малинина в Ленинском районе в квартале жилой застройки в районе гимназии № 28. С северо-востока участок граничит с территорией гаражного кооператива «Подземный-25», с востока − с каналом Слепянской водной системы, с юго-востока и юго-запада – со спортивными сооружениями, с северо-запада − с территорией гимназии № 28.
Застройщиком дома выступает предприятие «Завод эффективных промышленных конструкций». На выделенном участке площадью чуть меньше гектара он планирует возвести пятиэтажный дом на 2 подъезда и 40 квартир. В пятиэтажке будет 5 однокомнатных, 15 двухкомнатных, 15 трехкомнатных и 5 четырехкомнатных квартир.
Из интересного – в каждом подъезде будет лифт и помещение для хранения детских колясок.
Конструкция жилого дома − бескаркасная, из сборных наружных и внутренних панелей, с техническим подпольем и теплым техническим чердаком.
Возле жилого дома предусмотрено 47 машино-мест (в том числе − 2 места для инвалидов) и крытая велопарковка на 20 мест. Обещают также детскую площадку и озеленение.
Квартиры будут сдаваться с полной внутренней чистовой отделкой: ламинат, плитка, обои, окрашенные потолки.
Все жилье в доме предлагается исключительно очередникам:
− 28 квартир для граждан, в первую очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска, по направлениям: 1-комнатные квартиры площадью 42,40 кв. м. (2 штуки), 2-комнатные квартиры площадью 60,52 кв. м. (10 штук), 3-комнатные квартиры площадью 78,46 кв. м. (11 штук) и 4-комнатные квартиры площадью 96,56 кв. м. (5 штук);
− 12 квартир для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту службы (работы), по направлениям уполномоченной организации: 1-комнатные квартиры площадью 42,40 кв. м. (3 штуки), 2-комнатные квартиры площадью 60,52 кв. м. (5штук), 3-комнатные квартиры площадью 78,46 кв. м. (4 штуки).
Стоимость 1 «квадрата» общей площади квартир − 2386,12 рублей (около 890 долларов). Первоначальный взнос в размере 20 % от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 15 банковских дней со дня регистрации договора, остальная сумма – по установленному графику.
Получается, что, к примеру, однокомнатная квартира обойдется очереднику примерно в 38 тысяч долларов.
Дом на Малинина начали строить в декабре 2022 года, а завершить планируют уже в этом году – к июлю.
Прием заявлений на заключение договоров будет осуществляться по адресу: Минск, ул. Селицкого, 21/1 через 5 календарных дней со дня опубликования настоящей проектной декларации.
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Прямо напротив канала в Серебрянке начинают стройку малоэтажки с лифтом. Узнали, кому предлагают квартиры
В Серебрянке начинают строить дом для очередников. Место – тихое, но интересное, рядом протекает канал Слепянской водной системы. Проектная декларация по...
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