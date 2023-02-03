Прямо напротив канала в Серебрянке начинают стройку малоэтажки с лифтом. Узнали, кому предлагают квартиры

Застройщиком дома выступает предприятие «Завод эффективных промышленных конструкций». На выделенном участке площадью чуть меньше гектара он планирует возвести пятиэтажный дом на 2 подъезда и 40 квартир. В пятиэтажке будет 5 однокомнатных, 15 двухкомнатных, 15 трехкомнатных и 5 четырехкомнатных квартир.

Из интересного – в каждом подъезде будет лифт и помещение для хранения детских колясок.

Конструкция жилого дома − бескаркасная, из сборных наружных и внутренних панелей, с техническим подпольем и теплым техническим чердаком.

Возле жилого дома предусмотрено 47 машино-мест (в том числе − 2 места для инвалидов) и крытая велопарковка на 20 мест. Обещают также детскую площадку и озеленение.

Квартиры будут сдаваться с полной внутренней чистовой отделкой: ламинат, плитка, обои, окрашенные потолки.