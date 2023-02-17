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«Вся гарь будет лететь людям в окна?». Жители Ангарской выступают против инновационной стройки
17.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В декабре прошлого года жители улиц Герасименко и Илимской в Минске неожиданно
«Инновационное производство будут тестировать на наших детях?»
Приезжаем в тупик улицы Илимской. Оглядываемся вокруг. Как и в любом районе нас встречает самая разнообразная застройка − панельные многоэтажные дома, частный сектор, какие-то склады. Именно на месте последних и собираются возвести целый комплекс производственных зданий, в том числе и спорный цех обжарки какао-бобов. Территория, которая может пойти под новый объект — огромная. Ее площадь более 11 гектаров. Новый производственный корпус будет граничить с садовым товариществом «Дражня» (про это СТ в черте города мы как-то
Экскурсию по микрорайону нам проводят местные жители. Спрашиваем у них, как они относятся к возможному соседству.
− Дело вероятно нужное, но не рядом с нашими домами. Мы смотрели аналоги, которые есть в России, и на которые ссылается «Коммунарка», так люди пишут, что там бесконечный запах гари стоит. И он совсем не про шоколад, как нам говорят! Тут рядом многоэтажные жилые дома, коттеджи, детские сады, есть даже дачные участки — то есть, самая разнообразная жилая застройка. И получается, все это будет лететь к людям в окна? Мы замеряли расстояние от ближайшего дома до предполагаемого завода — получилось всего 32 метра. Это точно ни в какие нормы не входит. Ну и самое главное — нам не показали никаких практических расчетов. Ведь так как производство инновационное, предсказать выбросы и все остальное можно только теоретически. Никто ведь этого еще не проверял. Выходит, проверять будут на нас и наших детях?
Жители рассказывают, что о самом обсуждении, на которое было отведено всего две недели, узнали по сарафанному радио. Информации о строительстве объекта, который будет напрямую влиять на качество жизни в районе, к примеру, не было на жировках.
− Почему когда надо снег убирать, то присылают смс-ку. А как завод строить под окнами − так молчат?
Возражая против опасного соседства, жители собрали подписи, составили письма и отправили их по нужному адресу. Правда, оказалось, что учтены были не все обращения. Письма с самым большим количеством подписей хоть и были отправлены в последний день приема замечаний и предложений, дошли до адресата уже позже обозначенного срока.
В итоге (по информации «Минского Курьера» от 30 декабря), в администрацию Заводского района Минска поступило 32 обращения (против реализации объекта − 30 обращений, за реализацию объекта − 2 обращения). Несмотря на численный перевес противников стройки соответствующая комиссия на заседании архитектурно-градостроительного Совета постановила рекомендовать разработанный ОАО «Институт «Белгипроагропищепром» объект к утверждению.
Местных жителей, учитывая возникший резонанс, позвали на собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду. Встреча состоялось 27 декабря в школе № 172, но ответов на свои вопросы жильцы многоэтажек и частных домов не получили.
«Тут и так бывают пробки, что будет, если добавить сюда ежедневный поток?»
Мы рассматриваем большую производственную территорию, на которой может появиться завод. Несмотря на вывеску УП «Партизанское», постройки старой овощебазы уже частично использует «Коммунарка».
Сейчас склады и другие хозпостройки особых неудобств жителям не приносят − запахов и шума не создают, дорог не загрязняют. Однако все может измениться. Согласно озвученным планам, помимо цеха по обжарке какао-бобов, тут могут построить производственный корпус по изготовлению конфет мощностью в 21 тысячу тонн в год. Причем, конфеты собираются делать в 2 смены, а обжарку какао-бобов – в 3 смены.
− Понятно, что все эти конфеты надо будет отсюда увозить, но по каким дорогам? По нашим небольшим проездам ездят исключительно местные. Да и то, регулярно бывают пробки. А что будет, если добавить сюда ежедневный поток? Когда мы задали вопрос про дороги на собрании, нам ответили, что проблемы будут решать по мере поступления. Мол, когда построят, тогда и будут думать. А что тут придумать – дома сносить?
«Мы вложили в эти дома все свои средства, а теперь даже детям их не оставишь»
Мы решаем обойти всю территорию, на которой, возможно, будет завод. Идем вдоль тихого частного сектора – в районе улицы Ангарской и 1-го переулка Артема. Кстати, участки под строительство здесь давали вплоть до 2015 года. Одна из наших собеседниц тогда вложилась в покупку земли и построила тут дом для своей семьи. Думала, что будет жить на тихой окраине. Но теперь все может пойти не по плану.
− Мы вложили в эти дома все свои средства, а теперь даже детям их не оставишь. Кто захочет жить рядом с дымящим заводом? То, что наши дома и квартиры не по нашей воле резко потеряют в цене, вообще никого не волнует, кроме нас самих. Заводской район и так не самый лучший в плане экологии и инфраструктуры. Тут ( на Ангарской. - Прим.) не так много больших магазинов, всего один физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, где огромные очереди, одна поликлиника. Лучше бы нам построили эти объекты, возвели новые школы или детские сады, тем более на Магнитной идет стройка сразу нескольких многоэтажек, куда тоже переедут семьи с детьми. Так нет — вместо этого прямо в жилой массив хотят воткнуть огромное производство. А как же 165-й указ, согласно которому все предприятия должны быть вынесены за черту Минска?
Почему проект противоречит Генплану Минска?
За прошедшие месяцы жители успели самостоятельно изучить десятки нормативных документов. А еще – очень внимательно почитать Генплан города Минска, размещенный на официальном сайте УП «Минскградо».
Например, там, в главе, посвященной стратегии развития производственных территорий, декларируется «сохранение территориального баланса предприятий градообразующей базы Минска на период до 2020 года с последующим сокращением доли производственных территорий в общем балансе использования городских земель на расчетный срок на 12-12,5%». Также в документе говорится о том, чтобы «снизить уровень потребления промышленными предприятиями Минска электроэнергии, газа, воды» и «предусмотреть приоритетное размещение предприятий Минска, производственная деятельность которых по экономическим, экологическим и другим параметрам не может достичь уровня требований градостроительных регламентов генерального плана, в городах-спутниках».
− Получается, что город озвучивает планы по выносу всех предприятий подальше за черту столицы, а потом затевает стройку огромного производства прямо в жилом массиве?
Со своими «неудобными» вопросами местные жители уже обратились в десятки инстанций. В письмах они обращают внимание на несоответствие проекта Генеральному плану, согласно которому территория, отведенная под проектируемое инновационное производство, находится в жилой зоне, а значит – не может предназначаться для размещения каких-либо производств.
Также в письмах люди просят прокомментировать воздействие производства на окружающую среду и здоровье людей. Оказывается, фиксированный размер санитарно-защитной зоны для создаваемого производства не установлен, есть лишь расчетная величина, которая проходит ровно по границе предприятия.
− Непонятно, почему такое мощное производство, которое собирается обеспечивать какао-продуктами всю страну, не требует защитной зоны относительно жилых домов, детских садов и школ, которые находятся в непосредственной близости? К примеру, для производств по обжарке кофе или растительного масла размер санитарно-защитной зоны составляет 100 метров. То есть, при обжарке кофе или масла шум и выбросы есть, а при обжарке какао-бобов — нет?
«Изменение функционального назначения участка и размещение на нем производственного объекта согласовано»
Что отвечают представители Комитета архитектуры и градостроительства, «Коммунарки» и Минздрава, можно посмотреть ниже. Если кратко резюмировать написанное, то выходит, что никаких противоречий у проекта стройки нет. Ну, а если что-то и не соответствует Генеральному плану, то в документы в установленном порядке внесут изменения.
Наиболее полную информацию о будущем производстве можно найти на сайте ОАО «Коммунарка». Отметим, что здесь есть целый раздел, посвященный инновационному строительству, где
К примеру, на вопрос о том, как новый объект может повлиять на здоровье местных жителей, представители «Коммунарки» отвечают, что «проектом предусмотрено 8 точек контроля качества атмосферного воздуха и шума, 4 из которых будут находиться на территории жилой застройки. Для очистки выбросов от загрязняющих твердых веществ будут установлены современные газоочистные установки, в том числе установка по дожиганию посторонних запахов. Предпроектной документацией также предусмотрено устройство очистных сооружений ливневых стоков и очистных сооружений производственных стоков».
Согласно представленной информации, в настоящее время окончательное решение о строительстве завода еще не принято. Его судьбу должна решить государственная экологическая экспертиза, которая рассмотрит ОВОС в составе проектной документации. Результаты экспертизы и однозначный ответ в отношении строительства завода должны появиться до 17 апреля этого года.
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В декабре прошлого года жители улиц Герасименко и Илимской в Минске неожиданно узнали, что рядом с ними появится новое производство. Из информации, размещенной...
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