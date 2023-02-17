«Вся гарь будет лететь людям в окна?». Жители Ангарской выступают против инновационной стройки

Источник материала: realt.by

В декабре прошлого года жители улиц Герасименко и Илимской в Минске неожиданно узнали , что рядом с ними появится новое производство. Из информации, размещенной на сайте администрации, выяснилось, что на месте старой овощебазы могут построить цех по обжарке какао-бобов. К слову − первый в стране. Дальше последовала встреча с представителями «Коммунарки», полное недопонимание сторон, десятки писем в различные инстанции. Пока окончательное решение по строительству завода еще не принято, мы съездили в район Ангарской и пообщались с местными жителями.

Приезжаем в тупик улицы Илимской. Оглядываемся вокруг. Как и в любом районе нас встречает самая разнообразная застройка − панельные многоэтажные дома, частный сектор, какие-то склады. Именно на месте последних и собираются возвести целый комплекс производственных зданий, в том числе и спорный цех обжарки какао-бобов. Территория, которая может пойти под новый объект — огромная. Ее площадь более 11 гектаров. Новый производственный корпус будет граничить с садовым товариществом «Дражня» (про это СТ в черте города мы как-то рассказывали ), с частной застройкой на Ангарской, с многоэтажками на Илимской, а также с лесным массивом и другими производствами, расположенными в Заводском районе.

Экскурсию по микрорайону нам проводят местные жители. Спрашиваем у них, как они относятся к возможному соседству.

− Дело вероятно нужное, но не рядом с нашими домами. Мы смотрели аналоги, которые есть в России, и на которые ссылается «Коммунарка», так люди пишут, что там бесконечный запах гари стоит. И он совсем не про шоколад, как нам говорят! Тут рядом многоэтажные жилые дома, коттеджи, детские сады, есть даже дачные участки — то есть, самая разнообразная жилая застройка. И получается, все это будет лететь к людям в окна? Мы замеряли расстояние от ближайшего дома до предполагаемого завода — получилось всего 32 метра. Это точно ни в какие нормы не входит. Ну и самое главное — нам не показали никаких практических расчетов. Ведь так как производство инновационное, предсказать выбросы и все остальное можно только теоретически. Никто ведь этого еще не проверял. Выходит, проверять будут на нас и наших детях?