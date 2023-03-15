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Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
16.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Минске открылась строительная выставка BUDEXPO-2023. Сходили посмотреть, чего нового и интересного завезли к строительному сезону.
Хотите что-то необычное? Тогда вам на стенд представителя компании Velox – они строят дома по технологии несъемной опалубки.
«ВудСтройИмпорт» специализируется на производстве каркасных домов заводского изготовления. То есть все части здания собираются в сухом цеху и за пару дней монтируются на участке заказчика. У них можно купить «пустой» домокомплект для самостоятельной сборки: силовой каркас из строганной доски технической сушки сечением 45х145 мм, обшивка Оплитой 9мм, внутренние перегородки, стропильные фермы. Его стоимость - от 92 евро за м2. Утепление, кровельное покрытие окна монтирует заказчик.
Компания Belhouse показала проекты современных компактных домов. Они тоже каркасные, собираются в цеху. В среднем готовый под заселение дом обойдется в 500-600 долларов за м2.
«Белсруб» предлагает несколько технологий деревянного домостроения. Самая интересная на наш взгляд — из клееного утепленного бруса. В собранном виде получаем вид обычных деревянных стен, но с улучшенными теплотехническими характеристиками. В качестве утеплителя используется МДВП «Белтермо». Стоит отметить, что по стоимости теплый клееный брус не сильно дороже обыкновенного: 550 долларов за куб против 520 долларов за куб. Представитель компании назвал и стоимость строительства. Например, при строительстве каркасника нужно ориентироваться на цифру от 250 долларов за квадрат, из профилированного бруса - от 220 долларов, из клееного бруса - от 410 долларов. Дороже всех фахверковые дома — от 500 долларов за м2.
Выбор отделочных и лакокрасочных материалов невелик — мы нашли лишь один стенд с финскими красками и фугами Finntella.
Для интерьеров и фасадов есть HPL-панели от российской компании Sloplast. Это интересный материал — не гниет, не впитывает влагу, не коробится, не выгорает на солнце. Может имитировать различные фактуры, имеет широкий выбор цветов. Кому интересно, то квадратный метр панели для фасада стоит 80 долларов, для интерьера — 50 долларов.
Во время работы Budexpo с 15 по 17 марта запланированы персональные выставки именитых архитекторов Беларуси, открытые публичные выступления, презентации творческих проектов и идей.
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Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Сегодня в Минске открылась строительная выставка BUDEXPO-2023. Сходили посмотреть, чего нового и интересного завезли к строительному сезону.
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