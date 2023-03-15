Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Выбор отделочных и лакокрасочных материалов невелик — мы нашли лишь один стенд с финскими красками и фугами Finntella.

Для интерьеров и фасадов есть HPL-панели от российской компании Sloplast. Это интересный материал — не гниет, не впитывает влагу, не коробится, не выгорает на солнце. Может имитировать различные фактуры, имеет широкий выбор цветов. Кому интересно, то квадратный метр панели для фасада стоит 80 долларов, для интерьера — 50 долларов.