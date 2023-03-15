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Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

16.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Минске открылась строительная выставка BUDEXPO-2023. Сходили посмотреть, чего нового и интересного завезли к строительному сезону.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

На площадке перед «Белэкспо» пустынно — даже традиционные бани-бочки не приехали. И внутри не тесно - выставочный павильон способен вместить гораздо больше стендов участников. И все же тем, кто задумал стройку, будет полезно сюда заглянуть.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Например, изучить цены на стеновые блоки из Новолукомля — керамзитобетон теперь в тренде. Нужен дом из энергоэффективного кирпича — вот «Цэгляр» из Радошковичей, изучайте ассортимент.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Хотите что-то необычное? Тогда вам на стенд представителя компании Velox – они строят дома по технологии несъемной опалубки.

На выставке сразу несколькопроизводителейдеревянных домов и домокомплектов по каркасной технологии.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Вот, например, шкловский «Завод газетной бумаги». Это один из самых крупных производителей деревянных и каркасно-щитовых домов в стране. У них можно заказать также летний домик, баню или беседку.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

«ВудСтройИмпорт» специализируется на производстве каркасных домов заводского изготовления. То есть все части здания собираются в сухом цеху и за пару дней монтируются на участке заказчика. У них можно купить «пустой» домокомплект для самостоятельной сборки: силовой каркас из строганной доски технической сушки сечением 45х145 мм, обшивка Оплитой 9мм, внутренние перегородки, стропильные фермы. Его стоимость - от 92 евро за м2. Утепление, кровельное покрытие окна монтирует заказчик.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Компания Belhouse показала проекты современных компактных домов. Они тоже каркасные, собираются в цеху. В среднем готовый под заселение дом обойдется в 500-600 долларов за м2.

«Белсруб» предлагает несколько технологий деревянного домостроения. Самая интересная на наш взгляд — из клееного утепленного бруса. В собранном виде получаем вид обычных деревянных стен, но с улучшенными теплотехническими характеристиками. В качестве утеплителя используется МДВП «Белтермо». Стоит отметить, что по стоимости теплый клееный брус не сильно дороже обыкновенного: 550 долларов за куб против 520 долларов за куб. Представитель компании назвал и стоимость строительства. Например, при строительстве каркасника нужно ориентироваться на цифру от 250 долларов за квадрат, из профилированного бруса - от 220 долларов, из клееного бруса - от 410 долларов. Дороже всех фахверковые дома — от 500 долларов за м2.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Выбор отделочных и лакокрасочных материалов невелик — мы нашли лишь один стенд с финскими красками и фугами Finntella.

Для интерьеров и фасадов есть HPL-панели от российской компании Sloplast. Это интересный материал — не гниет, не впитывает влагу, не коробится, не выгорает на солнце. Может имитировать различные фактуры, имеет широкий выбор цветов. Кому интересно, то квадратный метр панели для фасада стоит 80 долларов, для интерьера — 50 долларов.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Нужна плитка? Выбирайте между «Керамином» и «БерезаКерамика». Белорусские производители привезли на выставку стенды с новыми коллекциями.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске
Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

А еще есть компания, которая производит каменную облицовку для банных печей и каминов. Вот смотрите, как это выглядит:

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Проектная компания VIASET на своем стенде показала макет мультифункционального центра на проспекте Победителей, который уже практически достроен, но пока спрятан за строительным ограждением.

Дачный дом с утеплением - от 10 тысяч долларов. Сходили на строительную выставку, которая открылась в Минске

Во время работы Budexpo с 15 по 17 марта запланированы персональные выставки именитых архитекторов Беларуси, открытые публичные выступления, презентации творческих проектов и идей.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске открылась строительная выставка BUDEXPO-2023. Сходили посмотреть, чего нового и интересного завезли к строительному сезону.
 
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