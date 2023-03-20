В ЖК «Петровские верфи» впервые предлагают квартиры без паркинга. Узнали подробности

В доме «Корабль» будет 8 этажей и 88 квартир. Первоначально дом собирались сдать во втором квартале этого года, но из-за смены подрядчика сроки сдвинулись до конца года.

Среди квартир − однокомнатные площадью от 49 «квадратов», двухкомнатные − площадью от 49 до 69 «квадратов», трехкомнатные – от 88 «квадратов».

Документы для заключения договоров будут приниматься с 24 марта в офисе застройщика (УКС «Запад»).