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В ЖК «Петровские верфи» впервые предлагают квартиры без паркинга. Узнали подробности

20.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На прошлой неделе мы рассказали, как поживает жилой комплекс «Петровские верфи». Этот необычный ЖК строится в районе улицы Семашко в Минске. Два дома («Маяк» и «Парус») уже возведены, еще один («Корабль») находится в процессе стройки. И вот в свежем номере газеты «Звязда» появились изменения в предыдущую декларацию застройщика. В строящемся доме впервые предложили партию квартир без паркинга.

В ЖК «Петровские верфи» впервые предлагают квартиры без паркинга. Узнали подробности

Напомним, что строит квартал УКС «Запад». «Петровские верфи» − это совместное детище Минска и Санкт-Петербурга. Проектировали квартал питерцы, а возводят минчане.

Согласно опубликованным изменениям, в доме «Корабль» всем желающим предлагается 20 квартир без машино-мест.

Стоимость «квадрата» при 100%-й оплате – 3150 рублей, при оплате в рассрочку – 3270 рублей.

Таким образом, стоимость 50-метровой однушки составит около 157 тысяч рублей (или 55 тысяч долларов). Раньше в придачу к покупке обязательно прилагался паркинг за 24 тысячи рублей, но теперь покупать машино-место необязательно.

В доме «Корабль» будет 8 этажей и 88 квартир. Первоначально дом собирались сдать во втором квартале этого года, но из-за смены подрядчика сроки сдвинулись до конца года.

Среди квартир − однокомнатные площадью от 49 «квадратов», двухкомнатные − площадью от 49 до 69 «квадратов», трехкомнатные – от 88 «квадратов».

Документы для заключения договоров будут приниматься с 24 марта в офисе застройщика (УКС «Запад»).

В ЖК «Петровские верфи» впервые предлагают квартиры без паркинга. Узнали подробности

Весь жилой комплекс «Петровские верфи» будет состоять из 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Доминантой комплекса будет дом, напоминающий маяк. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».

В новом жилом комплексе будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся детские площадки и общественные пространства для отдыха жителей квартала.

Для реализации проекта предусмотрены 4 очереди строительства.

В ЖК «Петровские верфи» впервые предлагают квартиры без паркинга. Узнали подробности

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе мы рассказали, как поживает жилой комплекс «Петровские верфи». Этот необычный ЖК строится в районе улицы Семашко в Минске. Два дома («Маяк»...
 
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