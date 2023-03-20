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В ЖК «Петровские верфи» впервые предлагают квартиры без паркинга. Узнали подробности
20.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе мы рассказали, как
Напомним, что строит квартал УКС «Запад». «Петровские верфи» − это совместное детище Минска и Санкт-Петербурга. Проектировали квартал питерцы, а возводят минчане.
Согласно опубликованным изменениям, в доме «Корабль» всем желающим предлагается 20 квартир без машино-мест.
Стоимость «квадрата» при 100%-й оплате – 3150 рублей, при оплате в рассрочку – 3270 рублей.
Таким образом, стоимость 50-метровой однушки составит около 157 тысяч рублей (или 55 тысяч долларов). Раньше в придачу к покупке обязательно прилагался паркинг за 24 тысячи рублей, но теперь покупать машино-место необязательно.
В доме «Корабль» будет 8 этажей и 88 квартир. Первоначально дом собирались сдать во втором квартале этого года, но из-за смены подрядчика сроки сдвинулись до конца года.
Среди квартир − однокомнатные площадью от 49 «квадратов», двухкомнатные − площадью от 49 до 69 «квадратов», трехкомнатные – от 88 «квадратов».
Документы для заключения договоров будут приниматься с 24 марта в офисе застройщика (УКС «Запад»).
Весь жилой комплекс «Петровские верфи» будет состоять из 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Доминантой комплекса будет дом, напоминающий маяк. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».
В новом жилом комплексе будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся детские площадки и общественные пространства для отдыха жителей квартала.
Для реализации проекта предусмотрены 4 очереди строительства.
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