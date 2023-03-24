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15 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

24.03.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

23 марта состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.

15 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

Участникам аукциона было предложено два лота – земельных участка, расположенных в новом микрорайоне города на улицах И. Мележа и В. Быкова.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624850100008000491 насчитывает 14,75 сотки и находится на ул. И. Мележа, 28. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства электро-, газо-, водоснабжения и канализации, также имеются подъездные пути.

Лот был оценен в 28 000 рублей. На него претендовали 6 человек. В ходе торгов цена на участок поднялась до 45 000 рублей, или 15 734 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624850100008000497 находится на ул. В. Быкова, 28. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Есть возможность подключения к дому электро-, газо-, водоснабжения и канализации, также имеются подъездные пути.

Начальная цена на лот составила 28 100 рублей. Земельный надел пожелал купить один человек. Участок реализован по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 29 505 рублей, или 10 316 долларов.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

 
Теги: Минск
 
 
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23 марта состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике...
 
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