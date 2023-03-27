Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки

По последней декларации очередникам без направлений и всем желающим предлагались 53 квартиры без чистовой отделки. Судя по последней информации с сайта застройщика, часть трешек и четырешек уже продана. Так, в доме №3 (там метр для всех желающих предлагается по 3252 рубля) уже осталось меньше половины квартир. Из того, что еще есть в наличии − трешки по стоимости от 294 тысяч рублей (это - 102 тысячи долларов) и четырешки – от 394 тысяч рублей (это - 138 тысяч долларов). Подчеркнем, что это цены – для всех желающих, для очередников (в том числе и без направлений) квадрат предлагается чуть дешевле − от 2902 рублей.

В домах №1 и «2 – вариантов квартир чуть больше, но и «квадрат» там стоит несколько дороже. Для очередников – от 3190 рублей, для всех остальных – от 3572 рублей. Всего в трех домах в продаже осталось 30 квартир.