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Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки

27.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В частном секторе неподалеку от Цнянского водохранилища с прошлого года возводят три малоэтажных дома. Площадку, на которой раньше располагалась автостоянка, осваивает УКС Советского района. Первоначально квартиры в малоэтажках отдали очередникам, но так как ажиотажа не случилось − предложили всем желающим. Мы посмотрели, как идет стройка, и заодно оценили локацию.

Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки

Напомним, что в 4-м переулке Кольцова в Минске госзастройщик возводит три компактных дома на 2 и 3 этажа. Что касается квартир, то здесь будут только трешки и четырешки. Площадь трехкомнатных квартир начинается от 90 квадратных метров, четырехкомнатных – от 121 квадратного метра.

В каждом доме будет по 2 подъезда: в первом доме − 16 квартир, во втором — 20, в третьем − 24. Интересно, что каждый подъезд получит собственный лифт. Закончить дома планируется быстро. Уже этим летом малоэтажки обещают сдать в эксплуатацию.

Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки

Сейчас стройка на Кольцова идет полным ходом. Три дома возводят одновременно. На площадке мы заметили более десятка строителей и специализированную технику. Судя по всему, темп взят высокий.

Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки
Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки
Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки

Будущие новостройки будут кирпичными. В данный момент дома только начали показываться из-под земли. 

Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки
Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки

Отдельного паркинга у домов не будет − возле зданий организуют 60 мест для автомобилей (ровно по числу квартир) и 2 велогаража на 15 велосипедов. Также рядом появится детская площадка, скамейки и озеленение.

Отметим, что квартальчик малоэтажных домов расположен в относительно тихом месте. С одной стороны он граничит с автобусным парком № 7 (не самый лучший вид из окна), с другой − с частными коттеджами (уже повеселее). Совсем рядом находится и главный пляж Цнянки: от новостроек до него можно будет дойти за 5−10 минут.

Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки

По последней декларации очередникам без направлений и всем желающим предлагались 53 квартиры без чистовой отделки. Судя по последней информации с сайта застройщика, часть трешек и четырешек уже продана. Так, в доме №3 (там метр для всех желающих предлагается по 3252 рубля) уже осталось меньше половины квартир. Из того, что еще есть в наличии − трешки по стоимости от 294 тысяч рублей (это - 102 тысячи долларов) и четырешки – от 394 тысяч рублей (это - 138 тысяч долларов). Подчеркнем, что это цены – для всех желающих, для очередников (в том числе и без направлений) квадрат предлагается чуть дешевле − от 2902 рублей.

В домах №1 и «2 – вариантов квартир чуть больше, но и «квадрат» там стоит несколько дороже. Для очередников – от 3190 рублей, для всех остальных – от 3572 рублей. Всего в трех домах в продаже осталось 30 квартир.

Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки

 
Теги: Минск
 
 
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В частном секторе неподалеку от Цнянского водохранилища с прошлого года возводят три малоэтажных дома. Площадку, на которой раньше располагалась автостоянка,...
 
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