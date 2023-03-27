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Квартиры - от 100 тысяч долларов. Посмотрели, как идет стройка малоэтажек от УКСа в районе Цнянки
27.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В частном секторе неподалеку от Цнянского водохранилища с прошлого года возводят три малоэтажных дома. Площадку, на которой раньше располагалась автостоянка, осваивает УКС Советского района. Первоначально квартиры в малоэтажках
Отдельного паркинга у домов не будет − возле зданий организуют 60 мест для автомобилей (ровно по числу квартир) и 2 велогаража на 15 велосипедов. Также рядом появится детская площадка, скамейки и озеленение.
Отметим, что квартальчик малоэтажных домов расположен в относительно тихом месте. С одной стороны он граничит с автобусным парком № 7 (не самый лучший вид из окна), с другой − с частными коттеджами (уже повеселее). Совсем рядом находится и главный пляж Цнянки: от новостроек до него можно будет дойти за 5−10 минут.
По последней декларации очередникам без направлений и всем желающим предлагались 53 квартиры без чистовой отделки. Судя по последней информации с
В домах №1 и «2 – вариантов квартир чуть больше, но и «квадрат» там стоит несколько дороже. Для очередников – от 3190 рублей, для всех остальных – от 3572 рублей. Всего в трех домах в продаже осталось 30 квартир.
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В частном секторе неподалеку от Цнянского водохранилища с прошлого года возводят три малоэтажных дома. Площадку, на которой раньше располагалась автостоянка,...
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