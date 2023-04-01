Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Дома, которые попали в нашу субботнюю подборку, находятся на небольшом удалении от Минска. А еще они относительно новые и с современным ремонтом. Стоят не дороже минской однушки, но есть нюанс — расположены они в СТ.
СТ «Ветераны войны Загорья», Московское направление, 27 км от МКАД
Товарищество находится рядом со станцией электричек «Загорье». Рядом лес, Великое и Смолевичское водохранилища.
Дом построен в 2021 году. Общая площадь - 81 м2. Внутри современный ремонт, панорамное остекление с выходом на террасу.
В дом проведены все необходимые коммуникации для комфортной жизни: вода из скважины, канализация. Отопление комбинированное: печь-камин и электроконвектора. Установлен бойлер.
Размер участка — 10 соток. По периметру огорожен. За него просят49 900 долларов.
СТ «Ягодка-родничок», Молодечненское направление, 29 км от МКАД
Товарищество находится недалеко от Радошковичей, рядом с лесом.
Здесь продается дом на 110 квадратов, в котором можно жить круглогодично. В нем 4 отдельные комнаты, кухня-столовая, раздельный санузел. Второй этаж жилой, с мансардными окнами и свежим ремонтом.
Отопление печное, вода из собственной скважины, канализация местная.
На участке 7 соток имеются детская площадка, зона барбекю, навес, батут и бассейн. Территория огорожена, высажены туи. Новому владельцу достанется вся техника и мебель, газонокосилка. Стоимость — 48 000долларов.
СТ «Выпрабавальник», Могилевское направление, 12 км от МКАД
Товарищество современное, с новой коттеджной застройкой. Многие здесь живут круглогодично. Недалеко расположена остановка общественного транспорта, до СТ асфальт, дороги зимой чистятся. Рядом находится поселок Привольный с амбулаторией, детским садом, школой и магазинами.
Дом построен из блоков, оштукатурен, крыша из металлопрофиля, установлены стеклопакеты ПВХ.
Он небольшой, на 44 квадрата. Внутри две жилые комнаты, кухня, санузел. Стены и потолки выровнены гипсокартоном, на полах ламинат. Отапливается электрокотлом, вода из скважины, канализация местная. Есть возможность подвести газ.
Участок 8,5 соток огорожен забором из металлопрофиля.
За эту дачу для круглогодичного проживания просят49 000 долларов.
СТ «Голубой факел», Московское направление, 17 км от МКАД
Товарищество находится рядом с Колодищами, до Уручья 15 минут на машине. Сюда ходит прямой рейсовый автобус. В шаговой доступности магазин, лес, озеро, остановка общественного транспорта.
Общая площадь дома — 108 м2. Он современный, двухуровневый, из профилированного бруса. На первом этаже прихожая, кухня-гостиная, санузел, сауна. На втором - холл и спальня. Внутренняя отделка и лестница выполнены из массива дерева .
Отопление электричеством, водоснабжения от скважины, канализация местная.
Участок угловой, 5 соток, примыкает к лесу. Огорожен по периметру высоким забором из металлопрофиля с ленточным фундаментом. На въезде - откатные ворота с электроприводом.
Стоит это все — 49 900 долларов. Возможна продажа дома с дополнительными участками земли общей площадью 15 соток.
СТ «Сельский строитель-2», Слуцкое направление, 7 км от МКАД
Товарищество находится рядом с Гатово, возле леса. До станции электропоездов - 500 метров.
Здесь продается двухэтажный дом на 83 квадрата. Внутри свежий ремонт, мебель, встроенная кухня и техника. В доме никто не проживал.
Отапливается котлом на твердом топливе. Вода из скважины, канализация местная.