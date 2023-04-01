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Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

01.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дома, которые попали в нашу субботнюю подборку, находятся на небольшом удалении от Минска. А еще они относительно новые и с современным ремонтом. Стоят не дороже минской однушки, но есть нюанс — расположены они в СТ. 

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

СТ «Ветераны войны Загорья», Московское направление, 27 км от МКАД

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Товарищество находится рядом со станцией электричек «Загорье». Рядом лес, Великое и Смолевичское водохранилища.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Дом построен в 2021 году. Общая площадь - 81 м2. Внутри современный ремонт, панорамное остекление с выходом на террасу.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

В дом проведены все необходимые коммуникации для комфортной жизни: вода из скважины, канализация. Отопление комбинированное: печь-камин и электроконвектора. Установлен бойлер.

Размер участка — 10 соток. По периметру огорожен. За него просят 49 900 долларов.

СТ «Ягодка-родничок», Молодечненское направление, 29 км от МКАД

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Товарищество находится недалеко от Радошковичей, рядом с лесом.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Здесь продается дом на 110 квадратов, в котором можно жить круглогодично. В нем 4 отдельные комнаты, кухня-столовая, раздельный санузел. Второй этаж жилой, с мансардными окнами и свежим ремонтом.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Отопление печное, вода из собственной скважины, канализация местная.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

На участке 7 соток имеются детская площадка, зона барбекю, навес, батут и бассейн. Территория огорожена, высажены туи. Новому владельцу достанется вся техника и мебель, газонокосилка. Стоимость48 000долларов.

СТ «Выпрабавальник», Могилевское направление, 12 км от МКАД

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Товарищество современное, с новой коттеджной застройкой. Многие здесь живут круглогодично. Недалеко расположена остановка общественного транспорта, до СТ асфальт, дороги зимой чистятся. Рядом находится поселок Привольный с амбулаторией, детским садом, школой и магазинами.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Дом построен из блоков, оштукатурен, крыша из металлопрофиля, установлены стеклопакеты ПВХ.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Он небольшой, на 44 квадрата. Внутри две жилые комнаты, кухня, санузел. Стены и потолки выровнены гипсокартоном, на полах ламинат. Отапливается электрокотлом, вода из скважины, канализация местная. Есть возможность подвести газ.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Участок 8,5 соток огорожен забором из металлопрофиля.

За эту дачу для круглогодичного проживания просят 49 000 долларов.

СТ «Голубой факел», Московское направление, 17 км от МКАД

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Товарищество находится рядом с Колодищами, до Уручья 15 минут на машине. Сюда ходит прямой рейсовый автобус. В шаговой доступности магазин, лес, озеро, остановка общественного транспорта.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Общая площадь дома — 108 м2. Он современный, двухуровневый, из профилированного бруса. На первом этаже прихожая, кухня-гостиная, санузел, сауна. На втором - холл и спальня. Внутренняя отделка и лестница выполнены из массива дерева .

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Отопление электричеством, водоснабжения от скважины, канализация местная.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Участок угловой, 5 соток, примыкает к лесу. Огорожен по периметру высоким забором из металлопрофиля с ленточным фундаментом. На въезде - откатные ворота с электроприводом.

Стоит это все — 49 900 долларов.​ Возможна продажа дома с дополнительными участками земли общей площадью 15 соток.

СТ «Сельский строитель-2», Слуцкое направление, 7 км от МКАД

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Товарищество находится рядом с Гатово, возле леса. До станции электропоездов - 500 метров.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Здесь продается двухэтажный дом на 83 квадрата. Внутри свежий ремонт, мебель, встроенная кухня и техника. В доме никто не проживал.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска
Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Отапливается котлом на твердом топливе. Вода из скважины, канализация местная.

Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Стоимость 60 000 долларов

 
Теги: Минск
 
 
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Дома, которые попали в нашу субботнюю подборку, находятся на небольшом удалении от Минска. А еще они относительно новые и с современным ремонтом. Стоят не дороже...
 
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