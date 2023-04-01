Дома в пригороде по цене однушки. Смотрим хорошие варианты в СТ возле Минска

Источник материала: realt.by

Дома, которые попали в нашу субботнюю подборку, находятся на небольшом удалении от Минска. А еще они относительно новые и с современным ремонтом. Стоят не дороже минской однушки, но есть нюанс — расположены они в СТ.

Товарищество находится рядом со станцией электричек «Загорье». Рядом лес, Великое и Смолевичское водохранилища.

Дом построен в 2021 году. Общая площадь - 81 м 2 . Внутри современный ремонт, панорамное остекление с выходом на террасу.

Размер участка — 10 соток. По периметру огорожен. За него просят 49 900 долларов.

В дом проведены все необходимые коммуникации для комфортной жизни: вода из скважины, канализация. Отопление комбинированное: печь-камин и электроконвектора. Установлен бойлер.

Товарищество находится недалеко от Радошковичей, рядом с лесом.

Здесь продается дом на 110 квадратов, в котором можно жить круглогодично. В нем 4 отдельные комнаты, кухня-столовая, раздельный санузел. Второй этаж жилой, с мансардными окнами и свежим ремонтом.

На участке 7 соток имеются детская площадка, зона барбекю, навес, батут и бассейн. Территория огорожена, высажены туи. Новому владельцу достанется вся техника и мебель, газонокосилка. Стоимость — 48 000долларов.

Товарищество современное, с новой коттеджной застройкой. Многие здесь живут круглогодично. Недалеко расположена остановка общественного транспорта, до СТ асфальт, дороги зимой чистятся. Рядом находится поселок Привольный с амбулаторией, детским садом, школой и магазинами.

Дом построен из блоков, оштукатурен, крыша из металлопрофиля, установлены стеклопакеты ПВХ.

Он небольшой, на 44 квадрата. Внутри две жилые комнаты, кухня, санузел. Стены и потолки выровнены гипсокартоном, на полах ламинат. Отапливается электрокотлом, вода из скважины, канализация местная. Есть возможность подвести газ.

За эту дачу для круглогодичного проживания просят 49 000 долларов.

Товарищество находится рядом с Колодищами, до Уручья 15 минут на машине. Сюда ходит прямой рейсовый автобус. В шаговой доступности магазин, лес, озеро, остановка общественного транспорта.

Общая площадь дома — 108 м 2 . Он современный, двухуровневый, из профилированного бруса. На первом этаже прихожая, кухня-гостиная, санузел, сауна. На втором - холл и спальня. Внутренняя отделка и лестница выполнены из массива дерева .

Участок угловой, 5 соток, примыкает к лесу. Огорожен по периметру высоким забором из металлопрофиля с ленточным фундаментом. На въезде - откатные ворота с электроприводом.