5 тысяч долларов за участок вблизи Минска. Результаты аукциона по продаже земли

Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. На него была подана одна заявка. Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 7 243 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.