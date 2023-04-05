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5 тысяч долларов за участок вблизи Минска. Результаты аукциона по продаже земли

05.04.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. 

5 тысяч долларов за участок вблизи Минска. Результаты аукциона по продаже земли

Участникам аукциона было предложено 4 лота – земельных участка в деревнях Черниковщина (2), Загорье и Старина.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624882007101000428 находится в д. Черниковщина. Населенный пункт расположен всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.

Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. На него была подана одна заявка. Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 7 243 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. 

Напомним, что в январе этого года соседний участок в этой деревне также продан единственному заявителю за 21 000 рублей, или 8 000 долларов. 

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624882007101000441 также расположен в д. Черниковщина. Земельный надел насчитывает 14,42 сотки. Есть возможность подключения жилого дома (будущего объекта строительства) к сетям электроснабжения. 

Лот был оценен в 20 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Лот № 3 -  участок с кадастровым номером 624882003101000195 находится в д. Загорье. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Нет возможности подключения объекта строительства к  сетям электро- и газоснабжения. 

Лот был оценен в 25 000 рублей. Заявок на него не было.

Лот № 4 – участок с кадастровым номером 624882006601000247 находится в д. Старина. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения. 

Лот был оценен в 15 000 рублей. На него претендовал 1 человек. Участок продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 432 доллара.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории...
 
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