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5 тысяч долларов за участок вблизи Минска. Результаты аукциона по продаже земли
05.04.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области.
Участникам аукциона было предложено 4 лота – земельных участка в деревнях Черниковщина (2), Загорье и Старина.
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624882007101000428 находится в д. Черниковщина. Населенный пункт расположен всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.
Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. На него была подана одна заявка. Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 7 243 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Напомним, что в январе этого года соседний участок в этой деревне также продан единственному заявителю за 21 000 рублей, или 8 000 долларов.
Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624882007101000441 также расположен в д. Черниковщина. Земельный надел насчитывает 14,42 сотки. Есть возможность подключения жилого дома (будущего объекта строительства) к сетям электроснабжения.
Лот был оценен в 20 000 рублей. Заявок на него не поступило.
Лот № 3 - участок с кадастровым номером 624882003101000195 находится в д. Загорье. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Нет возможности подключения объекта строительства к сетям электро- и газоснабжения.
Лот был оценен в 25 000 рублей. Заявок на него не было.
Лот № 4 – участок с кадастровым номером 624882006601000247 находится в д. Старина. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.
Лот был оценен в 15 000 рублей. На него претендовал 1 человек. Участок продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 432 доллара.
Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории...
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