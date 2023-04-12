Рекорд за всю историю. Что происходит с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Что покупали в январе?

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 46%. 30% сделок пришлось на 2-комнатные квартиры и только 19% - на 3-комнатные.

В отчетном месяце заметно чаще покупали квартиры в новых готовых домах — в 11% случаев, что на 2 п.п. больше, чем в феврале.

Среди районов чаще других выбирали Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы, реже — Партизанский и Советский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снижается третий месяц подряд. В то же время чаще выбирали типовые панельные дома – их доля составляет 31%.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за март 2023 года выросла на 1.5% и составила 1290 $/м2. Сильнее всего подорожали 4-комнатные квартиры – плюс 9%. «Двушки» и «трешки», напротив, показали снижение на 1.5% и 0.7% соответственно. Средние цены в разрезе комнат установились на следующем уровне (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1408 $/м2 (+0.7% за месяц) — $ 50 000;

2-комнатные квартиры: 1266 $/м2 (-1.5%) — $ 57 920;

3-комнатные квартиры: 1191 $/м2 (-0.7%) — $ 73 710;

4-комнатные квартиры: 1179 $/м2 (+8.9%) — $ 84 500.