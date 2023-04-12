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Рекорд за всю историю. Что происходит с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)
12.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В марте 2023 года в Минске купили рекордное число квартир за всю историю наблюдений для этого месяца. Средняя же цена метра в реальных сделках возросла на 1,5 %. Каким квартирам сейчас отдают предпочтение и что еще происходит на рынке недвижимости - в аналитике Realt.
С наступлением весны рынок жилой недвижимости продолжил оставаться очень активным. В марте 2023 года купили рекордное количество квартир за всю историю наблюдения для этого месяца - по предварительным подсчетам заключили 1460 сделок купли-продажи, что на 11% выше значения предыдущего месяца. Очередное снижение ставки рефинансирование до 11% и ставок по кредитам будет благоприятно сказываться на рынке квартир и в следующие месяцы.
Предложение квартир на рынке столицы за месяц также выросло: в сравнении с февралем количество выставленных на продажу квартир в марте увеличилось на 5%.
Что покупали в январе?
Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 46%. 30% сделок пришлось на 2-комнатные квартиры и только 19% - на 3-комнатные.
В отчетном месяце заметно чаще покупали квартиры в новых готовых домах — в 11% случаев, что на 2 п.п. больше, чем в феврале.
Среди районов чаще других выбирали Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы, реже — Партизанский и Советский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снижается третий месяц подряд. В то же время чаще выбирали типовые панельные дома – их доля составляет 31%.
Что с ценами?
Средняя цена проданных в Минске квартир за март 2023 года выросла на 1.5% и составила 1290 $/м2. Сильнее всего подорожали 4-комнатные квартиры – плюс 9%. «Двушки» и «трешки», напротив, показали снижение на 1.5% и 0.7% соответственно. Средние цены в разрезе комнат установились на следующем уровне (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1408 $/м2 (+0.7% за месяц) — $ 50 000;
2-комнатные квартиры: 1266 $/м2 (-1.5%) — $ 57 920;
3-комнатные квартиры: 1191 $/м2 (-0.7%) — $ 73 710;
4-комнатные квартиры: 1179 $/м2 (+8.9%) — $ 84 500.
В большинстве микрорайонов средние цены за март выросли, значительнее всего в таких микрорайонах как Кунцевщина, Клары Цеткин - Романовская, Восток:
Ценовой рекорд
Самая дорогая квартира, приобретенная на вторичном рынке в марте 2023 года, обошлась покупателю в 1,33 миллионов долларов. Она была 3-комнатной общей площадью 94.1 квадратных метров и располагалась на улице Мястровская,3 недалеко от "Минск-арены". Стоимость квадратного метра составила 14 134$.
А что в соседних странах?
В связи с ростом курса валют цены на квартиры в долларовом эквиваленте в Москве и Санкт-Петербурге продолжают снижаться: по сравнению с февралем квадратный метр в обоих случаях стал дешевле в среднем на 4%. В остальных городах существенных изменений не произошло.
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Рекорд за всю историю. Что происходит с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)
В марте 2023 года в Минске купили рекордное число квартир за всю историю наблюдений для этого месяца. Средняя же цена метра в реальных сделках возросла на 1,5 %. Каким...
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