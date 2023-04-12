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Архитектора чуть не посадили. Рассказываем про квартиры в довоенной минской сталинке с лифтом
12.04.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот дом на проспекте Независимости, 43 всегда привлекает внимание прохожих. Здание с парадными колоннами и галереей считается одним из лучших строений предвоенного Минска. Оно было возведено в конце 30-х годов для партийной элиты − работников горсовета. Рассказываем историю этого жилого дома и показываем, что тут продается.
Автором проекта дома стал главный в то время архитектор белорусской столицы Герасим Якушко. В архитектуре здания есть черты конструктивизма и декоративные элементы неоклассицизма. Говорят, что в 1937-м, когда в Минск наведалась комиссия из Москвы, по дому неожиданно пошла трещина. Над архитектором повисла угроза ареста – однако виноватым в произошедшем оказался не зодчий и не строители: под домом поплыл грунт.
В отличие от стоящего напротив новенького Дома специалистов, который был полностью разрушен, здание на проспекте чудом пережило бомбардировки в годы Великой Отечественной войны. При этом жилую многоэтажку под номером 43, конечно, пришлось приводить в порядок – из-за этого в документах годом постройки указан 1947-й год. После войны квартиры в доме распределили среди представителей интеллигенции: сюда переехали писатели, музыканты, артисты, ученые, медики.
Отопление в квартирах первоначально было печным. Для того чтобы жильцы не складывали дрова и торфобрикеты прямо в комнатах, во дворе возвели небольшие сарайчики. Конечно, помещения использовали не только для хранения поленьев, в тяжелые послевоенные годы жильцы держали здесь разную живность – в основном, кур или кроликов. Первый капремонт в доме сделали в конце 1960-х годов/ Тогда же в сталинке установили газовое оборудование и лифты. К слову, в доме – переменная этажность, в подъездах – по 5 или по 6 этажей.
Что тут продается?
Сейчас в доме на Независимости продается 5 квартир. Самый недорогой вариант −
Собственник пишет, что стены выровнены и окрашены, есть новая проводка и трубы ПВХ по всей квартире, также возможна установка камина. Окна выходят во двор с большим количеством зелени.
Стоимость – 95 тысяч долларов (1863 доллара – за квадрат).
Также в продаже есть трехкомнатная
Классический ремонт, мебель из натурального дерева и предметы интерьера достанутся новому владельцу.
Автор объявления упоминает три изюминки квартиры: шикарная сталинка с лифтом, ванная комната с двумя окнами, два выхода из подъезда (парадный − на проспект и второй − во двор).
Кстати, в комнатах тут предусмотрено по два окна, а в самой квартире − два балкона. Рядом с домом − площадь Победы и площадь Якуба Коласа, метро, две гимназии, Комаровский рынок, филармония, костел Св. Роха, Дворец искусств.
Стоимость квартиры – 145 тысяч долларов (1928 долларов – за метр).
Еще одна интересная трехкомнатная
Общее состояние квартиры − отличное. На полу во всех комнатах уложен дубовый паркет. Кухня, ванна, санузел облицованы плиткой
Окна выходят на обе стороны дома: на проспект и небольшой уютный сквер. Вся мебель и техника в квартире достанется новым владельцам.
Стоимость – 157 тысяч долларов (1943 доллара – за метр).
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Этот дом на проспекте Независимости, 43 всегда привлекает внимание прохожих. Здание с парадными колоннами и галереей считается одним из лучших строений...
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