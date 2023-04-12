Архитектора чуть не посадили. Рассказываем про квартиры в довоенной минской сталинке с лифтом

Автор объявления упоминает три изюминки квартиры: шикарная сталинка с лифтом, ванная комната с двумя окнами, два выхода из подъезда (парадный − на проспект и второй − во двор).

Кстати, в комнатах тут предусмотрено по два окна, а в самой квартире − два балкона. Рядом с домом − площадь Победы и площадь Якуба Коласа, метро, две гимназии, Комаровский рынок, филармония, костел Св. Роха, Дворец искусств.

Стоимость квартиры – 145 тысяч долларов (1928 долларов – за метр).

Еще одна интересная трехкомнатная квартира площадью 81 квадратный метр находится на третьем этаже.

Общее состояние квартиры − отличное. На полу во всех комнатах уложен дубовый паркет. Кухня, ванна, санузел облицованы плиткой