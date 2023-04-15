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Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
15.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
При огромном количестве пустующих домов в белорусских деревнях, выбрать подходящий вариант под дачу не так-то и просто: хаты из Единого реестра за условные 37 рублей требуют серьезного ремонта. Поэтому сегодня мы ищем недорогие жилые дома в хорошем состоянии средиобъявленийна Realt. Главные параметра поиска — в часе езды от Минска, до 10 тысяч долларов.
Андрейки, Мядельское направление, 120 км от МКАД
Дом здесь после хорошего ремонта, с современной мебелью. В нем две комнаты с печками и кухня-веранда. В одной комнате новый дощатый пол, покрытый лаком, в кухне плитка на стяжке. Потолки крепкие, крашенные. Стены оштукатурены и покрашены. В доме новая проводка. Установлены стеклопакеты и решетки для безопасности.
Участок большой — 20 соток. За все
Волма, Могилевское направление, 50 км от МКАД
Электричество есть, вода в колодце. Отопление печное.
Размер участка 19 соток. Имеются хозпостройки. За дом
Песчанка, Бобруйское направление, 76 км от МКАД
К дому прилагается 20 соток с сараями.
Камень, Гродненское направление, 58 км от МКАД
Дом стоит на высоком крепком фундаменте, стены обшиты вагонкой. Интерьер стандартный деревенский — обои на стенах, деревянные полы и потолки. Электричество подведено, вода в колодце. При желании можно подключить газ — труба проходит рядом по улице.
Земельный участок состоит из двух частей, их разделяет дорога (14,23 сотки и 10,77 сотки).
Есьманы, Гродненское направление, 60 км от МКАД
На участке в 25 соток имеются сарай и погреб, растет старый сад с плодовыми деревьями. В объявлении говорится, что территория участка регулярно обкашивалась, имеет плодородную почву.
За этот
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При огромном количестве пустующих домов в белорусских деревнях, выбрать подходящий вариант под дачу не так-то и просто: хаты из Единого реестра за условные 37...
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