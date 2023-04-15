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Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

15.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

При огромном количестве пустующих домов в белорусских деревнях, выбрать подходящий вариант под дачу не так-то и просто: хаты из Единого реестра за условные 37 рублей требуют серьезного ремонта. Поэтому сегодня мы ищем недорогие жилые дома в хорошем состоянии средиобъявленийна Realt. Главные параметра поиска в часе езды от Минска, до 10 тысяч долларов.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Андрейки, Мядельское направление, 120 км от МКАД

Небольшая деревушка в Нарочанском крае, окруженная лесами. Место тихое и очень живописное.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Дом здесь после хорошего ремонта, с современной мебелью. В нем две комнаты с печками и кухня-веранда. В одной комнате новый дощатый пол, покрытый лаком, в кухне плитка на стяжке. Потолки крепкие, крашенные. Стены оштукатурены и покрашены. В доме новая проводка. Установлены стеклопакеты и решетки для безопасности.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Во дворе стоит баня - новая, просторная. 

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Участок большой — 20 соток. За все просят не так и много — всего 8700 долларов, но можно и поторговаться.

Волма, Могилевское направление, 50 км от МКАД

Деревня находится в Червенском районе. Прекрасное место для любителей рыбалки и активного отдыха - рядом несколько озер и река Волма.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Здесь стоит обратить внимание на деревянный дом 1945 года постройки. Несмотря на возраст выглядит бодро, ухожено. Общая площадь — 49,5 м2.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Электричество есть, вода в колодце. Отопление печное.

Размер участка 19 соток. Имеются хозпостройки. За дом просят 10 000 долларов.

Песчанка, Бобруйское направление, 76 км от МКАД

Песчанка находится в 20 минутах от Марьиной Горки. Деревня совсем небольшая, вокруг лес.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Домик здесь на 58 квадратов, в нем две комнаты. Продается в состоянии ремонта — печь разобрали, убрали перегородки, очистили от обоев стены, завезли стройматериалы для отделки.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

К дому прилагается 20 соток с сараями. Стоимость - 4 500 долларов.

Камень, Гродненское направление, 58 км от МКАД

Это довольно большая деревня на краю Налибокской пущи в 4 километрах Ивенца.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Здесь на продажу выставили классическую белорусскую хату под шиферной крышей и печным отоплением.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Дом стоит на высоком крепком фундаменте, стены обшиты вагонкой. Интерьер стандартный деревенский — обои на стенах, деревянные полы и потолки. Электричество подведено, вода в колодце. При желании можно подключить газ — труба проходит рядом по улице.

Земельный участок состоит из двух частей, их разделяет дорога (14,23 сотки и 10,77 сотки). Стоимость 8 000 долларов.

Есьманы, Гродненское направление, 60 км от МКАД

Деревня находится в Воложинском районе, рядом с трассой М-7 (Минск-Вильнюс). Со столицей отличное транспортное сообщение: ходят маршрутные такси, автобусы.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Дом деревянный, 1960 года постройки. Общая площадь — 56 м2. Электричество есть, отопление печное, вода из уличной колонки.

Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали
Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

На участке в 25 соток имеются сарай и погреб, растет старый сад с плодовыми деревьями. В объявлении говорится, что территория участка регулярно обкашивалась, имеет плодородную почву.

За этот домик в деревне просят 5900 долларов, можно поторговаться.

 
Теги: Минск
 
 
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При огромном количестве пустующих домов в белорусских деревнях, выбрать подходящий вариант под дачу не так-то и просто: хаты из Единого реестра за условные 37...
 
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