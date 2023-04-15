Домик в деревне до 10 тысяч долларов. Вот какие варианты хат под дачу мы подобрали

Источник материала: realt.by

При огромном количестве пустующих домов в белорусских деревнях, выбрать подходящий вариант под дачу не так-то и просто: хаты из Единого реестра за условные 37 рублей требуют серьезного ремонта. Поэтому сегодня мы ищем недорогие жилые дома в хорошем состоянии средиобъявленийна Realt. Главные параметра поиска — в часе езды от Минска, до 10 тысяч долларов.

Андрейки, Мядельское направление, 120 км от МКАД

Небольшая деревушка в Нарочанском крае, окруженная лесами. Место тихое и очень живописное.

Дом здесь после хорошего ремонта, с современной мебелью. В нем две комнаты с печками и кухня-веранда. В одной комнате новый дощатый пол, покрытый лаком, в кухне плитка на стяжке. Потолки крепкие, крашенные. Стены оштукатурены и покрашены. В доме новая проводка. Установлены стеклопакеты и решетки для безопасности.

Участок большой — 20 соток. За все просят не так и много — всего 8700 долларов, но можно и поторговаться.

Волма, Могилевское направление, 50 км от МКАД

Деревня находится в Червенском районе. Прекрасное место для любителей рыбалки и активного отдыха - рядом несколько озер и река Волма.

Здесь стоит обратить внимание на деревянный дом 1945 года постройки. Несмотря на возраст выглядит бодро, ухожено. Общая площадь — 49,5 м 2 .

Электричество есть, вода в колодце. Отопление печное.

Песчанка, Бобруйское направление, 76 км от МКАД

Песчанка находится в 20 минутах от Марьиной Горки. Деревня совсем небольшая, вокруг лес.

Домик здесь на 58 квадратов, в нем две комнаты. Продается в состоянии ремонта — печь разобрали, убрали перегородки, очистили от обоев стены, завезли стройматериалы для отделки.

К дому прилагается 20 соток с сараями. Стоимость - 4 500 долларов.

Камень, Гродненское направление, 58 км от МКАД

Это довольно большая деревня на краю Налибокской пущи в 4 километрах Ивенца.

Здесь на продажу выставили классическую белорусскую хату под шиферной крышей и печным отоплением.

Дом стоит на высоком крепком фундаменте, стены обшиты вагонкой. Интерьер стандартный деревенский — обои на стенах, деревянные полы и потолки. Электричество подведено, вода в колодце. При желании можно подключить газ — труба проходит рядом по улице.