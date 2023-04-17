ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил

17.04.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В конце прошлой недели фитнес-центр Evo wellness club в Минске, который принадлежал "Трайплу" Юрия Чижа, продали на аукционе. Это следует из данных на сайте "Белреализация". Комплекс за почти 2,9 млн долларов купила компания "Белфарм-Медика", соучредителем которой является бизнесмен Андрей Щебров. Он известен как минимум тем, что вместе с партнерами создал первую частную аптечную сеть в Беларуси. Рассказываем подробности.

Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил
Фото: "Яндекс.Карты"

Что это за комплекс?

Комплекс Evo wellness club находится на улице Богдановича, 155. Он позиционируется как премиальный фитнес-клуб. Кроме непосредственно фитнес-клуба, в комплексе на четыре тысячи квадратов есть ресторан, салон красоты, спа-зона, тренажерный зал, бассейн с релакс-зонами и банями, пилатес-студия и столовая для персонала.


Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил

Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил

Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил

Комплекс работает уже более 10 лет, но недавно его выставили на торги. Начальная цена была 13,3 млн рублей - и несколько торгов не состоялось. В итоге цену понизили на 30% и она стала уже около 9,3 млн рублей. Новые торги прошли 14 апреля. Они были организованы на понижение - до минимальной цены в 8 млн рублей.

На комплекс претендовало минимум три покупателя, а победителем аукциона стало ООО "Белфарм-Медика". Фитнес-центр обошелся ей в 8 475 980 рублей (около 2,9 млн долларов по актуальному курсу). 

Что это за "Белфарм-Медика"?

Согласно выписке из Единого госрегистра юрлиц, компания "Белфарм-Медика" существует с 2010 года. Основной вид деятельности - оптовая торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами. Соучредителями компании являются бизнесмен Андрей Щебров и СЗАО "БЕЛФАРМ".

Кто такой Андрей Щебров?

Андрей Щебров - один из самых известных бизнесменов на аптечном рынке Беларуси. В начале 90-х вместе с партнерами он создал компанию "Белфарм", которая стала первым частным поставщиком иностранных лекарств в страну. "Белфарм" стала также первой в Беларуси частной аптечной сетью.


Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил
Фото: "Речица ТВ"

Как пишет Office Life, Весной 1992 года «Белфарм» открыла в Минске первую коммерческую аптеку на территории Беларуси на Якуба Коласа, 43. Кроме лекарств в ней продавалась косметика корпораций Henkel и Schwarzkopf.

Расцвет «Белфарма» пришелся на конец 90-х — начало 2000-х, в которых компания поучаствовала в ооновской программе по обмену продовольствия и лекарств на иракскую нефть. Еще в 2010 году аптечная сеть Щеброва и партнеров занимала второе место после государственной системы «Фармация» по числу точек продаж.

Но в последнее десятилетие ее потеснили более агрессивные игроки, сделавшие ставку на развитие брендированных сетей. В 2020-м, например, сеть «Белфарм» уже не входила даже в десятку крупнейших розничных бизнесов, а еще раньше выпала из числа ведущих дистрибьюторов. А в 2022 году аптеки "Белфарма" перешли под крыло сети "Остров Здоровья".

А декабре 2022 года Андрею Щеброву исполнилось 65 лет. Его историю можно почитать в другом материале Office Life.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлой недели фитнес-центр Evo wellness club в Минске, который принадлежал "Трайплу" Юрия Чижа, продали на аукционе. Это следует из данных на сайте "Белреализация"....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

16.04.2023
Mir24.TV Belarus
17.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика