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Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил
17.04.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце прошлой недели фитнес-центр Evo wellness club в Минске, который принадлежал "Трайплу" Юрия Чижа, продали на аукционе. Это
Что это за комплекс?
Комплекс Evo wellness club находится на улице Богдановича, 155. Он позиционируется как премиальный фитнес-клуб. Кроме непосредственно фитнес-клуба, в комплексе на четыре тысячи квадратов есть ресторан, салон красоты, спа-зона, тренажерный зал, бассейн с релакс-зонами и банями, пилатес-студия и столовая для персонала.
Комплекс работает уже более 10 лет, но недавно его выставили на торги. Начальная цена была 13,3 млн рублей - и несколько торгов не состоялось. В итоге цену понизили на 30% и она стала уже около 9,3 млн рублей. Новые торги прошли 14 апреля. Они были организованы на понижение - до минимальной цены в 8 млн рублей.
На комплекс претендовало минимум три покупателя, а победителем аукциона стало ООО "Белфарм-Медика". Фитнес-центр обошелся ей в 8 475 980 рублей (около 2,9 млн долларов по актуальному курсу).
Что это за "Белфарм-Медика"?
Согласно выписке из Единого госрегистра юрлиц, компания "Белфарм-Медика" существует с 2010 года. Основной вид деятельности - оптовая торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами. Соучредителями компании являются бизнесмен Андрей Щебров и СЗАО "БЕЛФАРМ".
Кто такой Андрей Щебров?
Андрей Щебров - один из самых известных бизнесменов на аптечном рынке Беларуси. В начале 90-х вместе с партнерами он создал компанию "Белфарм", которая стала первым частным поставщиком иностранных лекарств в страну. "Белфарм" стала также первой в Беларуси частной аптечной сетью.
Как
Расцвет «Белфарма» пришелся на конец 90-х — начало 2000-х, в которых компания поучаствовала в ооновской программе по обмену продовольствия и лекарств на иракскую нефть. Еще в 2010 году аптечная сеть Щеброва и партнеров занимала второе место после государственной системы «Фармация» по числу точек продаж.
Но в последнее десятилетие ее потеснили более агрессивные игроки, сделавшие ставку на развитие брендированных сетей. В 2020-м, например, сеть «Белфарм» уже не входила даже в десятку крупнейших розничных бизнесов, а еще раньше выпала из числа ведущих дистрибьюторов. А в 2022 году аптеки "Белфарма" перешли под крыло сети "Остров Здоровья".
А декабре 2022 года Андрею Щеброву исполнилось 65 лет. Его историю
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Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил
В конце прошлой недели фитнес-центр Evo wellness club в Минске, который принадлежал "Трайплу" Юрия Чижа, продали на аукционе. Это следует из данных на сайте "Белреализация"....
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