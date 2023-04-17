Источник материала: realt.by

В конце прошлой недели фитнес-центр Evo wellness club в Минске, который принадлежал "Трайплу" Юрия Чижа, продали на аукционе. Это следует из данных на сайте "Белреализация". Комплекс за почти 2,9 млн долларов купила компания "Белфарм-Медика", соучредителем которой является бизнесмен Андрей Щебров. Он известен как минимум тем, что вместе с партнерами создал первую частную аптечную сеть в Беларуси. Рассказываем подробности.

Что это за комплекс? Комплекс Evo wellness club находится на улице Богдановича, 155. Он позиционируется как премиальный фитнес-клуб. Кроме непосредственно фитнес-клуба, в комплексе на четыре тысячи квадратов есть ресторан, салон красоты, спа-зона, тренажерный зал, бассейн с релакс-зонами и банями, пилатес-студия и столовая для персонала.













Комплекс работает уже более 10 лет, но недавно его выставили на торги. Начальная цена была 13,3 млн рублей - и несколько торгов не состоялось. В итоге цену понизили на 30% и она стала уже около 9,3 млн рублей. Новые торги прошли 14 апреля. Они были организованы на понижение - до минимальной цены в 8 млн рублей. На комплекс претендовало минимум три покупателя, а победителем аукциона стало ООО "Белфарм-Медика". Фитнес-центр обошелся ей в 8 475 980 рублей (около 2,9 млн долларов по актуальному курсу).

Что это за "Белфарм-Медика"? Согласно выписке из Единого госрегистра юрлиц, компания "Белфарм-Медика" существует с 2010 года. Основной вид деятельности - оптовая торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами. Соучредителями компании являются бизнесмен Андрей Щебров и СЗАО "БЕЛФАРМ".

Кто такой Андрей Щебров? Андрей Щебров - один из самых известных бизнесменов на аптечном рынке Беларуси. В начале 90-х вместе с партнерами он создал компанию "Белфарм", которая стала первым частным поставщиком иностранных лекарств в страну. "Белфарм" стала также первой в Беларуси частной аптечной сетью.



Фото: "Речица ТВ"

Как пишет Office Life, Весной 1992 года «Белфарм» открыла в Минске первую коммерческую аптеку на территории Беларуси на Якуба Коласа, 43. Кроме лекарств в ней продавалась косметика корпораций Henkel и Schwarzkopf. Расцвет «Белфарма» пришелся на конец 90-х — начало 2000-х, в которых компания поучаствовала в ооновской программе по обмену продовольствия и лекарств на иракскую нефть. Еще в 2010 году аптечная сеть Щеброва и партнеров занимала второе место после государственной системы «Фармация» по числу точек продаж. Но в последнее десятилетие ее потеснили более агрессивные игроки, сделавшие ставку на развитие брендированных сетей. В 2020-м, например, сеть «Белфарм» уже не входила даже в десятку крупнейших розничных бизнесов, а еще раньше выпала из числа ведущих дистрибьюторов. А в 2022 году аптеки "Белфарма" перешли под крыло сети "Остров Здоровья". А декабре 2022 года Андрею Щеброву исполнилось 65 лет. Его историю можно почитать в другом материале Office Life.