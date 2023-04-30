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В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
30.04.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот дом построили на Коллекторной, 8 в Минске в 2021 году. Квартиры в нем продавали работникам МИД и структур, подчиненных Управлению делами президента. Потом квартиры здесь начали появляться на вторичке, но без отделки. А недавно в этом доме выставили на продажу и жилье с отделкой. Вспоминаем историю этой многоэтажки и показываем, что тут можно купить в состоянии "заезжай и живи".
Этот дом в районе Немиги начали строить в 2020 году, а сдали в 2021-ом. Вот его расположение на карте:
Дом строился для работников МИД и структур, подчиненных Управлению делами президента. Но квартиры им не давали, а продавали.
Цена - 105 тысяч долларов (2494 доллара за метр).
В ней тоже современный ремонт, но в более классическом стиле.
- Пол – паркетная доска, встроенная кухня из массива, встроенная техника (холодильник, посудомойка, микроволновка). Импортная сантехника и водонагреватели (Bonito, Roca, Cersanit, Thermex). Входная металлическая дверь, межкомнатные - массив. В квартире есть гардероб и постирочная комната, - пишут в объявлении.
Цена - 217 тысяч долларов (2411 долларов за метр).
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В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
Этот дом построили на Коллекторной, 8 в Минске в 2021 году. Квартиры в нем продавали работникам МИД и структур, подчиненных Управлению делами президента....
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