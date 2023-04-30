В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

В ней тоже современный ремонт, но в более классическом стиле.

- Пол – паркетная доска, встроенная кухня из массива, встроенная техника (холодильник, посудомойка, микроволновка). Импортная сантехника и водонагреватели (Bonito, Roca, Cersanit, Thermex). Входная металлическая дверь, межкомнатные - массив. В квартире есть гардероб и постирочная комната, - пишут в объявлении.