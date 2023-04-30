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В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

30.04.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот дом построили на Коллекторной, 8 в Минске в 2021 году. Квартиры в нем продавали работникам МИД и структур, подчиненных Управлению делами президента. Потом квартиры здесь начали появляться на вторичке, но без отделки. А недавно в этом доме выставили на продажу и жилье с отделкой. Вспоминаем историю этой многоэтажки и показываем, что тут можно купить в состоянии "заезжай и живи".

В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

Этот дом в районе Немиги начали строить в 2020 году, а сдали в 2021-ом. Вот его расположение на карте:

Реализацией проекта занимался "Минскстрой". Получился современный десятиэтажный каркасник с подземным паркингом, что очень кстати, учитывая расположение дома.

В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

Дом строился для работников МИД и структур, подчиненных Управлению делами президента. Но квартиры им не давали, а продавали. 

Позже, но в том же 2021 году, в этом доме начали появляться квартиры на вторичке. Но все они были без ремонта. А недавно на продажу в этом доме выставили и две квартиры с ремонтом.

В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

Первый вариант - студия площадью 42,1 квадратного метра на девятом этаже. Потолки - 2,7 метра.

В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

В квартире сделан современный ремонт.

- Дубовый паркет, варочная поверхность и духовой шкаф Bosch, сантехника европейского производителя, вместительный распашной шкаф, - пишут в объявлении.

В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

Санузел совмещенный, балкон есть. 


В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

Цена - 105 тысяч долларов (2494 доллара за метр).

Вторая квартира находится на шестом этаже. Ее площадь - 90 квадратных метров. А планировка вот такая:


В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

В ней тоже современный ремонт, но в более классическом стиле.

- Пол – паркетная доска, встроенная кухня из массива, встроенная техника (холодильник, посудомойка, микроволновка). Импортная сантехника и водонагреватели (Bonito, Roca, Cersanit, Thermex). Входная металлическая дверь, межкомнатные - массив. В квартире есть гардероб и постирочная комната, - пишут в объявлении.


В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

В квартире два санузла и две лоджии. 

В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем
В том самом мидовском доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом. Показываем

Цена - 217 тысяч долларов (2411 долларов за метр).

 
Теги: Минск
 
 
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Этот дом построили на Коллекторной, 8 в Минске в 2021 году. Квартиры в нем продавали работникам МИД и структур, подчиненных Управлению делами президента....
 
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