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«Разве серая панелька лучше?». Прогулялись по строящемуся Минск Миру и поговорили с новоселами
10.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минск Мир – это, пожалуй, самый обсуждаемый микрорайон столицы. В последний раз мы основательно
Вообще, если вы поставите перед собой амбициозную задачу обойти все презентованные застройщиком 16 кварталов (чтобы посмотреть 80 домов, что сейчас находятся в продаже), советуем надеть удобную обувь и запастись водой и бутербродами. Пешая прогулка по всем строящимся группам многоэтажек может занять полдня. К счастью, в обжитой части микрорайона уже открыты магазины («Санта», «Соседи», «Гиппо», «Евроопт») и кофейни.
«Больше всего волнует судьба Центрального парка»
Мы продолжаем идти по улице Лученка – по ее правой стороне строятся первые дома квартала HappyPlanet. Вид из окон этих многоэтажек должен открываться прямо на центральный парк. Тут будут дома с подземными парковками, поэтому автомобилей в зеленой зоне не планируется.
К слову, несколько месяцев назад застройщик показал новые рендеры парка – на них бдительные новоселы заметили ряд изменений. Так, в обновленном варианте пропали фонтаны, аттракционы, детские «лазилки», кафе, теннисные корты, площадки для баскетбола, хоккея и футбола, летний кинотеатр, арт-объект, альпинарий, площадка для праздников и массовых мероприятий. Из того что осталось − дорожки и зелень. Из нового − какие-то круги и киоски.
Неожиданное упрощение проекта, предсказуемо, вызвало волнения среди тех, кто уже приобрел квартиры в строящемся комплексе. Так, во время подготовки материала мы познакомились с Виталием, который обеспокоен тем, что его законные интересы могут быть нарушены.
− Это просто плевок в сторону дольщиков. Данной инфраструктурой должны были пользоваться все жители Минск Мира и ближайших кварталов. И наличие в пешей доступности фонтанов, кинотеатра, спортивных площадок и других объектов заявлялось, как преимущество строящегося микрорайона. Более того, многие люди именно из-за насыщенного различными объектами парка и покупали тут квартиры. Считаю, что появление парка без какой-либо инфраструктуры станет унижением для дольщиков и жителей комплекса.
Мужчина уже обратился с письмами в различные инстанции. Он показал нам полученные ответы. Так, в компании-застройщика ему ответили, что проектировать парк будет «Гордорстрой», а визуализация, представленная на рендерах, носит необязательный характер и может подлежать изменениям. Однако, как отмечает Виталий, из ответа следует, что можно менять внешний вид возводимых объектов, но не удалять сами объекты (причем полностью)! Чтобы прояснить ситуацию, Виталий записался на встречу с директором «Гордорстроя». Мы будем следить за ситуацией с парком.
Сама же территория будущего парка за год никак не поменялась. Пока что на месте зеленой зоны − пустыня.
− Этот микрорайон не сравнится с нашим прошлым жильем. Тут нету этой «шэрасцi», которая присуща старым панельным кварталам. Здесь все ярко, красиво, прекрасные детские площадки. Визуально это все выглядит интересно – глаз радуется. Конечно, с качеством строительства есть момент везения – потому что у кого-то и трубы текут, и окна плохие, и плесень, но нас, к счастью, ничего из этого не коснулось.
− Всего ли хватает по инфраструктуре?
− Больших магазинов не хватает. Маленьких – достаточно, но крупных супермаркетов нету. Мы живем в квартале «Северная Европа», и у нас пока такой обычный спальник. Все тихо, спокойно, но ничего нет. В кварталах, которые сдались раньше нашего, с этим получше. Там и магазинчики, и кафешки, и банки, много чего. Вообще, приятно видеть, что район оживает. Думаю, что когда откроется торговый центр и метро, будет еще лучше.
− А парковки?
− Нам с этим опять-таки повезло. Мы ставим машину прямо у подъезда.
− Что с детскими садами?
− К сожалению, в новый сад, что открылся в 10 метрах от нашего дома, нас пока не берут. Ребенку уже дали место в одном из садов Октябрьского района, поэтому пока возим туда. Но будем надеяться, что все-таки как-то удастся попасть в ближайший.
Также ребята отметили, что есть вопросы по уборке микрорайона:
− Грязновато и в домах, и вокруг. Не знаем, от чего это больше зависит: от людей или от обслуживающей организации. А может, и от того, и от другого. К примеру, мы были в Новой Боровой у друзей − там гораздо чище. Несмотря на то, что там тоже у всех идут ремонты, но и полы, и подъезды, и лифты – все блестит. У нас же в домах бывают и стекла выбиты, и пыль слоями лежит, и мусор у подъезда. Очень жалко, что отделку и благоустройство никто не бережет.
«Все – супер, кроме слышимости в квартирах»
Александр живет в Минск Мире уже больше года.
− Когда народ стал активно заселяться, я сперва ужаснулся слышимости в квартире. Сейчас уже немного привык, вроде рядом все люди адекватные. В будущем, чтобы снизить слышимость, планирую переделывать стену между квартирами, Это − единственный досадный момент. В остальном – все супер. Всегда радуюсь, что у нас современный колорит с выдержанным вкусом. Нравится лобби и благоустройство территории, в особенности − фасад моего дома.
За год значительно подрос финансовый центр (башни). В квартале появились очертания всех дорог – уже понятно, где и как все будет расположено. Из районных новостей: закрыли скейт-площадку (она мешала жильцам), открыли небольшую церковь возле кладбища. Также на днях стали делать навес на входе будущей станции метро, знаю. Что большая работа идет и под землей. Кроме того, начали осваивать территорию Центрального парка. Правда, в чатах была информация, что рендеры зеленой зоны значительно упростили – это, конечно, не радует.
«Все новое, много детских площадок, красивые подъезды»
Виталий живет в Минск Мире уже полгода и тоже доволен сделанным выбором.
− Живу в квартале «Евразия», он уже полностью построен. Основные плюсы − все новое, двор без машин, посажены деревья, есть много детских площадок , в домах − просторные красивые лобби с лапомойками, санузлом, огромной колясочной и велобоксом на первом этаже. В подъезде есть панорамный лифт.
В самой квартире зимой было очень тепло, комфортно, несмотря на панорамные окна в пол. По парковкам сейчас тоже проблем нет, и думаю, в ближайшие несколько лет не будет − мест припарковаться у дома в любое время суток хватает. Так как первые этажи домов идут под коммерцию, у нас каждую неделю открываются какие-то заведения типа кафе, магазинчиков, салонов и т.д.
Честно говоря, людей, которым бы не нравилось здесь жить, вживую я не встречал. Минусы тут, конечно, тоже есть, но в основном они связаны с тем, что район находится в процессе строительства. Естественно, мы все ждем метро и ТЦ. Ну а больше всего меня и других жителей (судя по обсуждениям в чате) волнует судьба Центрального парка: в каком он будет виде, и когда планируют его обустраивать.
«Чистый подъезд лучше, чем лавочка с алкашами»
Елена только недавно переехала в квартал, больше всего рада спортивным активностям:
− Я нее понимаю, почему ругают дома в Минск Мире? Ну, неужели лучше жить в душной хрущевке или девятиэтажной панельке и смотреть из окна на такие же серые панельки? Мне кажется, гораздо приятнее видеть из окон красивые новые дома, входить в чистый подъезд, проводить время на современной спортивной площадке, а не на лавочке с алкашами.
А что по ценам?
Судя по данным нашей
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Минск Мир – это, пожалуй, самый обсуждаемый микрорайон столицы. В последний раз мы основательно гуляли по территории, которую старожилы по привычке называют...
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