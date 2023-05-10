«Разве серая панелька лучше?». Прогулялись по строящемуся Минск Миру и поговорили с новоселами

Неожиданное упрощение проекта, предсказуемо, вызвало волнения среди тех, кто уже приобрел квартиры в строящемся комплексе. Так, во время подготовки материала мы познакомились с Виталием, который обеспокоен тем, что его законные интересы могут быть нарушены.

− Это просто плевок в сторону дольщиков. Данной инфраструктурой должны были пользоваться все жители Минск Мира и ближайших кварталов. И наличие в пешей доступности фонтанов, кинотеатра, спортивных площадок и других объектов заявлялось, как преимущество строящегося микрорайона. Более того, многие люди именно из-за насыщенного различными объектами парка и покупали тут квартиры. Считаю, что появление парка без какой-либо инфраструктуры станет унижением для дольщиков и жителей комплекса.

Мужчина уже обратился с письмами в различные инстанции. Он показал нам полученные ответы. Так, в компании-застройщика ему ответили, что проектировать парк будет «Гордорстрой», а визуализация, представленная на рендерах, носит необязательный характер и может подлежать изменениям. Однако, как отмечает Виталий, из ответа следует, что можно менять внешний вид возводимых объектов, но не удалять сами объекты (причем полностью)! Чтобы прояснить ситуацию, Виталий записался на встречу с директором «Гордорстроя». Мы будем следить за ситуацией с парком.

Сама же территория будущего парка за год никак не поменялась. Пока что на месте зеленой зоны − пустыня.