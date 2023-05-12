Что, опять? В Минском районе состоится аукцион - на торги выставили 24 участка

Источник материала: realt.by

В конце мая состоится большой аукцион по продаже земельных участков под строительство в Минском районе - на торги выставили 24 надела. Смотрим, какие, где и почем.

Колодищи, Московское направление, 4 км от МКАД





Участок находится на улице Алмазной, за которой начинаются леса Глебковского заказника. Его размер — 10 соток. К нему подведены газ и электричество. Начальная стоимость — 60 000 рублей.

Озерцо, Брестское направление, 4 км от МКАД





Эта деревня начинается там, где заканчивается минский Меньковский тракт, так что это практически Минск. Здесь на аукцион выставили два участка. Первый , на 10 соток, расположен за школьным стадионом, начальная цена — 55 000 рублей. Второй , 13 соток в конце деревни, оценили дороже — 70 000 рублей. Оба варианта обеспечены электричеством, газом и водой.

Богушово, Брестское направление, 9 км от МКАД





Здесь 14,9 сотки без коммуникаций оценили в 55 000 рублей.

Птичь, Раковское направление, 13 км от МКАД





В этой деревне на улице с новой коттеджной застройкой на торги выставили два смежных участка по 10 соток. Без инженерных коммуникаций. Начальная стоимость — 32 000 рублей.

Козловка, Раковское направление, 16 км от МКАД





Здесь участок на 14,6 сотки также не обеспечен ни электричеством, ни водопроводом. При этом начальная стоимость у него — 35 000 рублей.

Гаище, Раковское направление, 17 км от МКАД





В этой деревне, раскиданной по берегам речки Птичь, можно будет прикупить один из двух равноценных участков. Они практически одинаковые по размеру (почти 12 соток) и к ним не подведены инженерные коммуникации. Начальная стоимость каждого из них — 30 000 рублей.

Аксаковщина, Раковское направление, 23 км от МКАД





Интересный вариант, если нужны хорошее природное окружение и возможность подключить дом к электричеству, воде и, желательно, к газу. Начальная стоимость 15 соток — 28 470 рублей.

Звенячи, Раковское направление, 22 км от МКАД





В этой небольшой деревне между берегом Ислочи и лесом на торги выставили участок 10 соток— в коттеджной застройке, на границе лесного массива, с коммуникациями. Его оценили в 25 000 рублей и на него, вероятно, будет много претендентов.

Бровки, Мядельское направление, 16 км от МКАД





Здесь на торги выставили небольшой участок — 8,5 сотки. Зато имеются газ и электричество. Начальная стоимость — 15 000 рублей.

Касынь, Мядельское направление, 18 км от МКАД





Деревня довольно большая, рядом лес и озеро. Участок 15 соток, без коммуникаций. Стоимость — 26 000 рублей.

Луговая Слобода, Могилевское направление, 12 км от МКАД





Это довольно большой поселок рядом с М-4. Здесь можно поторговаться за 15 соток с электричеством и водопроводом. Начальная стоимость — 35 000 рублей.

Самые дешевые участки аукциона находятся в Лысовичах (Мядельское направление) — по 10 соток, без коммуникаций, зато с начальной стоимостью 5 300 рублей. До Минска, кстати, всего 26 километров.

В Мядельском направлении можно рассмотреть еще три локации — в Рогово , Жуках и Гринях . Здесь участки по 15 соток с электричеством выставили на торги по 7-8 тысяч рублей. Дешевые 10 соток с электричеством можно присмотреть в Слуцком направлении — в деревне Паздзерки за 6 000 рублей.