Что, опять? В Минском районе состоится аукцион - на торги выставили 24 участка

В конце мая состоится большой аукцион по продаже земельных участков под строительство в Минском районе - на торги выставили 24 надела. Смотрим, какие, где и почем.
Колодищи, Московское направление, 4 км от МКАД
Участок находится на улице Алмазной, за которой начинаются леса Глебковского заказника. Его размер — 10 соток. К нему подведены газ и электричество. Начальная стоимость — 60 000 рублей.
Озерцо, Брестское направление, 4 км от МКАД
Эта деревня начинается там, где заканчивается минский Меньковский тракт, так что это практически Минск. Здесь на аукцион выставили два участка. Первый, на 10 соток, расположен за школьным стадионом, начальная цена — 55 000 рублей. Второй, 13 соток в конце деревни, оценили дороже — 70 000 рублей. Оба варианта обеспечены электричеством, газом и водой.
Богушово, Брестское направление, 9 км от МКАД
Здесь 14,9 сотки без коммуникаций оценили в 55 000 рублей.
Птичь, Раковское направление, 13 км от МКАД
В этой деревне на улице с новой коттеджной застройкой на торги выставили два смежных участка по 10 соток. Без инженерных коммуникаций. Начальная стоимость — 32 000 рублей.
Козловка, Раковское направление, 16 км от МКАД
Здесь участок на 14,6 сотки также не обеспечен ни электричеством, ни водопроводом. При этом начальная стоимость у него — 35 000 рублей.
Гаище, Раковское направление, 17 км от МКАД
В этой деревне, раскиданной по берегам речки Птичь, можно будет прикупить один из двух равноценных участков. Они практически одинаковые по размеру (почти 12 соток) и к ним не подведены инженерные коммуникации. Начальная стоимость каждого из них — 30 000 рублей.
Аксаковщина, Раковское направление, 23 км от МКАД
Интересный вариант, если нужны хорошее природное окружение и возможность подключить дом к электричеству, воде и, желательно, к газу. Начальная стоимость 15 соток — 28 470 рублей.
Звенячи, Раковское направление, 22 км от МКАД
В этой небольшой деревне между берегом Ислочи и лесом на торги выставили участок 10 соток— в коттеджной застройке, на границе лесного массива, с коммуникациями. Его оценили в 25 000 рублей и на него, вероятно, будет много претендентов.
Бровки, Мядельское направление, 16 км от МКАД
Здесь на торги выставили небольшой участок — 8,5 сотки. Зато имеются газ и электричество. Начальная стоимость — 15 000 рублей.
Касынь, Мядельское направление, 18 км от МКАД
Деревня довольно большая, рядом лес и озеро. Участок 15 соток, без коммуникаций. Стоимость — 26 000 рублей.
Луговая Слобода, Могилевское направление, 12 км от МКАД
Это довольно большой поселок рядом с М-4. Здесь можно поторговаться за 15 соток с электричеством и водопроводом. Начальная стоимость — 35 000 рублей.
Самые дешевые участки аукциона находятся в Лысовичах (Мядельское направление) — по 10 соток, без коммуникаций, зато с начальной стоимостью 5 300 рублей. До Минска, кстати, всего 26 километров.
В Мядельском направлении можно рассмотреть еще три локации — в Рогово, Жуках и Гринях. Здесь участки по 15 соток с электричеством выставили на торги по 7-8 тысяч рублей.
Дешевые 10 соток с электричеством можно присмотреть в Слуцком направлении — в деревне Паздзерки за 6 000 рублей.
Стоит помнить, что кроме аукционной цены, победитель возмещает расходы по подготовке документации для проведения аукциона.
Аукцион состоится 26 мая 2023 года в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5. Документы принимаются по 22 мая 2023 года включительно.