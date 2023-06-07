За год предложение упало на 31%. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

На рынке долгосрочной аренды квартир спрос продолжает оставаться невысоким. Количество запросов по поиску съёмного жилья в Минске за месяц сократилось на 1.5%. Зачастую именно май является переломным месяцем, после которого спрос на аренду квартир начинает расти, а предложение – сокращаться.

Свободными для заселения за весь минувший месяц были 3652 квартир, что на 1% больше, чем в апреле. Пополнение базы произошло в основном за счет 1- и 2-комнатных квартир – их стало больше на 2% в обоих случаях. В то же время количество «трешек» за месяц, напротив, снизилось на 2.2%.