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Под Минском начинают строить еще один коттеджный поселок. Узнали, для кого он
26.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На поле неподалеку от Острошицкого городка развернулась большая стройка. По словам местных жителей, за участок в 15 километрах от Минска активно взялись еще весной. Сейчас территория рядом с МКАД-2 уже огорожена забором, туда-сюда снует тяжелая техника, внутри идут инженерные работы. Мы посмотрели, как идет стройка, и узнали, что там планируют возвести.
Подъезжаем к стройплощадке и сразу же понимаем, что тут будет коттеджный поселок. Название проекта и его рендеры можно заметить издалека. Информацию подтверждает и паспорт объекта – на окраине Острошицкого городка стартовало строительство одноквартирных жилых домов. Заказчиком выступает УКС Минского района.
Сейчас на стройке в районе улицы Лесной возводят первый пусковой комплекс. На сайте исполкома Минского района
Всего тут должны построить 38 коттеджей. Все жилые постройки расположатся на трех проектируемых улицах. В описании проекта, представленного время общественного обсуждения, говорится, что участок застроят «быстро возводимыми» домами из железобетонных панелей от МАПИДа. О строительстве индивидуального жилья индустриальным способом, мы
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На поле неподалеку от Острошицкого городка развернулась большая стройка. По словам местных жителей, за участок в 15 километрах от Минска активно взялись еще весной....
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