Под Минском начинают строить еще один коттеджный поселок. Узнали, для кого он

Источник материала: realt.by

На поле неподалеку от Острошицкого городка развернулась большая стройка. По словам местных жителей, за участок в 15 километрах от Минска активно взялись еще весной. Сейчас территория рядом с МКАД-2 уже огорожена забором, туда-сюда снует тяжелая техника, внутри идут инженерные работы. Мы посмотрели, как идет стройка, и узнали, что там планируют возвести.



Подъезжаем к стройплощадке и сразу же понимаем, что тут будет коттеджный поселок. Название проекта и его рендеры можно заметить издалека. Информацию подтверждает и паспорт объекта – на окраине Острошицкого городка стартовало строительство одноквартирных жилых домов. Заказчиком выступает УКС Минского района.







Сейчас на стройке в районе улицы Лесной возводят первый пусковой комплекс. На сайте исполкома Минского района находим информацию о прошедшем год назад общественном обсуждении. Оттуда узнаем, что новая стройка займет незастроенный ранее участок в 5,9 га. Вот, где он находится.

Всего тут должны построить 38 коттеджей. Все жилые постройки расположатся на трех проектируемых улицах. В описании проекта, представленного время общественного обсуждения, говорится, что участок застроят «быстро возводимыми» домами из железобетонных панелей от МАПИДа. О строительстве индивидуального жилья индустриальным способом, мы писали пару лет назад.





Помимо жилых домов на территории нового коттеджного поселка появятся площадки для отдыха, детские площадки, зеленые насаждения.





По предварительной информации строительство жилых домов ведется для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан Минского района. На сайте УКСа Минского района никакой информации о стройке пока нет.

