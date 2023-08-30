Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

«IT-деревня Сосновое» — это большой коттеджный поселок недалеко от Кургана Славы. Он расположен в 14 километрах от Минска в московском направлении. В поселке были простроены 140 домов, которые присоединились к давней деревне Сосновая.

По данным НКА за не полный 2023 год здесь было совершенно всего 2 сделки-купли продажи на вторичном рынке загородной недвижимости.

В 2022 году спрос на дома в д. Сосновая был выше – на вторичном рынке заключили 7 сделок купли-продажи, а в 2021 году еще больше – 10.

Один коттедж был продан в марте 2023 года и обошелся покупателю в 118 тысяч долларов*. Дом общей площадью 253 м² расположился на участке 14.2 соток. В доме 5 комнат, кухня-столовая, две ванных комнаты, утепленный и отапливаемый подвал по всему периметру дома, открытая терраса, контейнер-хозблок и бетонная площадка под летнюю кухню.