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Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок
30.08.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сосновое — это так называемая IT-деревня недалеко от Кургана Славы. Изначально застройщиком проекта выступала компания ДСПМК-94, а на смену ей в 2015 году пришел инвестор ЖСПК «IT-деревня», которая состояла из работников EPAM. Дома по новому проекту присоединились к существующей здесь давно деревне Сосновая. По разным источникам новые дома обходились от 59 до 120 тысяч долларов. Мы решили посмотреть на основе реальных сделок купли-продажи, пользуется ли спросом здесь жилье и сколько это стоит.
«IT-деревня Сосновое» — это большой коттеджный поселок недалеко от Кургана Славы. Он расположен в 14 километрах от Минска в московском направлении. В поселке были простроены 140 домов, которые присоединились к давней деревне Сосновая.
По данным НКА за не полный 2023 год здесь было совершенно всего 2 сделки-купли продажи на вторичном рынке загородной недвижимости.
Один коттедж был продан в марте 2023 года и обошелся покупателю в 118 тысяч долларов*. Дом общей площадью 253 м² расположился на участке 14.2 соток. В доме 5 комнат, кухня-столовая, две ванных комнаты, утепленный и отапливаемый подвал по всему периметру дома, открытая терраса, контейнер-хозблок и бетонная площадка под летнюю кухню.
Второй дом был продан в феврале 2023 года за 110 тысяч долларов*. Его общая площадь - 98,5 м².
Сейчас в деревне в
*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки
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Сосновое — это так называемая IT-деревня недалеко от Кургана Славы. Изначально застройщиком проекта выступала компания ДСПМК-94, а на смену ей в 2015 году пришел...
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