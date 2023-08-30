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Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

30.08.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сосновое — это так называемая IT-деревня недалеко от Кургана Славы. Изначально застройщиком проекта выступала компания ДСПМК-94, а на смену ей в 2015 году пришел инвестор ЖСПК «IT-деревня», которая состояла из работников EPAM. Дома по новому проекту присоединились к существующей здесь давно деревне Сосновая. По разным источникам новые дома обходились от 59 до 120 тысяч долларов. Мы решили посмотреть на основе реальных сделок купли-продажи, пользуется ли спросом здесь жилье и сколько это стоит.

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

«IT-деревня Сосновое» — это большой коттеджный поселок недалеко от Кургана Славы. Он расположен в 14 километрах от Минска в московском направлении. В поселке были простроены 140 домов, которые присоединились к давней деревне Сосновая.

По данным НКА за не полный 2023 год здесь было совершенно всего 2 сделки-купли продажи на вторичном рынке загородной недвижимости.

В 2022 году спрос на дома в д. Сосновая был выше – на вторичном рынке заключили 7 сделок купли-продажи, а в 2021 году еще больше – 10.

Один коттедж был продан в марте 2023 года и обошелся покупателю в 118 тысяч долларов*. Дом общей площадью 253 м² расположился на участке 14.2 соток. В доме 5 комнат, кухня-столовая, две ванных комнаты, утепленный и отапливаемый подвал по всему периметру дома, открытая терраса, контейнер-хозблок и бетонная площадка под летнюю кухню.


Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Второй дом был продан в феврале 2023 года за 110 тысяч долларов*. Его общая площадь - 98,5 м².

Сейчас в деревне в разделе продажа коттеджей выставлено 8 объектов. Самый бюджетный вариант стоит 99 тысяч долларов. Это двухуровневый коттедж без отделки площадью 171 м² и участком 10 соток. Дом утеплен и оштукатурен, сделана ливневка.


Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Самый дорогой вариант выставлен за 555 тысяч долларов. Общая площадь коттеджа — 349 м². Расположен он на участке площадью 11.5 соток. Канализация – местная, а вода из скважины. Фасад дома выполнен из натурального сланца, бетонный забор, на участке вековые сосны. В доме расположены кухня-столовая с выходом не террасу, гостиная, 3 спальни, кабинет, 3 с/у, гардеробные, нижняя закрытая терраса с зоной барбекю, гараж и котельная.


Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

Какие дома и почем сейчас покупают в айти-деревне у Кургана Славы. Данные реальных сделок

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки https://pr.nca.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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Сосновое — это так называемая IT-деревня недалеко от Кургана Славы. Изначально застройщиком проекта выступала компания ДСПМК-94, а на смену ей в 2015 году пришел...
 
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