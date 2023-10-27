«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

− Во-первых, дом – это история про позитивные перемены. Ведь подсознательно мы все хотим поменять квартиру в спальном районе на загородный дом. Во-вторых, дом – это история про опыт. Нашими репортажами мы даем читателям возможность поучиться на чужих ошибках. В-третьих, дом – это история про жизнь. Людям всегда интересно узнать, а каково это переехать из города в деревню, а как устроен там быт, и так далее. В-четвертых, интерес к домам – это интерес к рынку. Покупатели начинают изучать тенденции рынка, читают обзоры цен на загородную недвижимость, ищут экспертные мнения. В-пятых, оказывается, люди просто любят смотреть картинки домов! Именно поэтому посетители сайта с одинаковым интересом читают и про дорогие коттеджи, и про деревенские хаты, и про дачи в садовых товариществах. Ведь каждый дом – это отдельный мир. А еще я думаю, что собственный дом у леса или речки – это мечта каждого белоруса. А если еще недалеко от Минска и с газом - то это вообще супер!