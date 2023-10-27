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«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость
27.10.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Можно ли найти загородный дом с помощью психологической распаковки личности? Как повысить стоимость дачи на несколько тысяч долларов, потратив 300 рублей на краску и круассаны? Правда ли, что статьи про дома читают даже те, кто не собирается их покупать? Обо всем об этом эксперты рынка недвижимости порассуждали в офисе Realt. Главной темой третьей встречи профессионалов стала загородка.
«Если вам удастся точно понять потребности клиента, то за вашу помощь он заплатит любые деньги»
Психолог
− Если вам удастся понять потребность клиента, то он на 100% останется довольным и будет готов заплатить за вашу помощь любые деньги. К примеру, при общении вы замечаете потребность человека обозначить свой социальный статус. В этом случае не нужно предлагать ему дом в обычной деревне, ведь его такой вариант вряд ли устроит. Лучше всего показать такому клиенту какой-то престижный коттеджный поселок под Минском. Если же вы видите у покупателя потребность в общении и дружбе, то стоит больше внимания уделить подходящему окружению и искать деревни, где между участками нет высоких заборов. Когда же для человека важна безопасность, то наоборот, подберите для него дома в охраняемых поселках со шлагбаумами.
«Покупатель должен увидеть объект, влюбиться и купить»
Специалист по хоумстейджингу
− По объявлениям я вижу, что 99% объектов, выставленных на продажу, нуждается в хоумстейджинге. Хоумстейджинг поможет создать продающий интерьер и показать покупателям, каким уютным может быть ваш дом. С помощью ряда приемов я могу продать эту же недвижимость гораздо быстрее, сэкономив время и деньги продавца.
Елена поделилась с коллегами кейсом о продаже собственной дачи. Небольшой домик в 140 километрах от Минска женщина купила за 2 тысячи долларов в 2020-м и через 3 года решила его продать. Специалист применила приемы хоумстейджинга (потратив 100 долларов на краску, бензин и круассаны для фото) и продала дом в 2,5 раза дороже.
− Когда человек приезжает смотреть дом и видит там старые вещи предыдущих хозяев, стоптанные тапочки и «бабкины» кровати, то он не может представить себя в этом пространстве. Скорее всего, у него в голове будут лишь вопросы: а что делать с этими вещами? А как я это буду вывозить? А сколько я на это потрачу? Наша же задача состоит в том, чтобы человек в продаваемом доме представил себя. Так как большинство людей – визуалы, важно показать клиенту светлый и чистый дом, наполненный теплом и уютом. С помощью техник хоумстейджинга мы создаем именно такую атмосферу. Покупатель должен увидеть объект, влюбиться и купить.
«Оказывается, люди просто любят смотреть картинки домов»
Главный редактор RealtСтанислав Шаршуков поделился с агентами цифрами статистики. Интересно, что именно новости о загородке дают редакции более 50% всего трафика. Популярность материалов о загородных домах Станислав объяснил несколькими причинами:
− Во-первых, дом – это история про позитивные перемены. Ведь подсознательно мы все хотим поменять квартиру в спальном районе на загородный дом. Во-вторых, дом – это история про опыт. Нашими репортажами мы даем читателям возможность поучиться на чужих ошибках. В-третьих, дом – это история про жизнь. Людям всегда интересно узнать, а каково это переехать из города в деревню, а как устроен там быт, и так далее. В-четвертых, интерес к домам – это интерес к рынку. Покупатели начинают изучать тенденции рынка, читают обзоры цен на загородную недвижимость, ищут экспертные мнения. В-пятых, оказывается, люди просто любят смотреть картинки домов! Именно поэтому посетители сайта с одинаковым интересом читают и про дорогие коттеджи, и про деревенские хаты, и про дачи в садовых товариществах. Ведь каждый дом – это отдельный мир. А еще я думаю, что собственный дом у леса или речки – это мечта каждого белоруса. А если еще недалеко от Минска и с газом - то это вообще супер!
О вариантах продвижения загородной недвижимости на Realt рассказала Светлана Гидора. Так, выделить свой объект среди десятков тысяч других предложений и привлечь внимание покупателей можно с помощью новости, банера, pop-up или других инструментов. Команда из журналиста, фотографа и оператора детально покажет ваш дом в фотографиях и видео, и подробно опишет все его преимущества. А еще информацию можно дополнить съемкой с дрона и экспертной оценкой от агента недвижимости.
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Можно ли найти загородный дом с помощью психологической распаковки личности? Как повысить стоимость дачи на несколько тысяч долларов, потратив 300 рублей на краску...
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