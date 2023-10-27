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«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

27.10.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Можно ли найти загородный дом с помощью психологической распаковки личности? Как повысить стоимость дачи на несколько тысяч долларов, потратив 300 рублей на краску и круассаны? Правда ли, что статьи про дома читают даже те, кто не собирается их покупать? Обо всем об этом эксперты рынка недвижимости порассуждали в офисе Realt. Главной темой третьей встречи профессионалов стала загородка.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

«Если вам удастся точно понять потребности клиента, то за вашу помощь он заплатит любые деньги»

Психолог Любовь Яковина посвятила свое выступление психологии выбора покупателя. Она отметила, что самое главное для агента по недвижимости – правильно определить потребности клиента. Для этого стоит провести распаковку личности покупателя – выяснить, каковы его жизненные ценности, узнать его цели. Это поможет найти нужный вариант загородного дома и быстрее закрыть сделку.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

− Если вам удастся понять потребность клиента, то он на 100% останется довольным и будет готов заплатить за вашу помощь любые деньги. К примеру, при общении вы замечаете потребность человека обозначить свой социальный статус. В этом случае не нужно предлагать ему дом в обычной деревне, ведь его такой вариант вряд ли устроит. Лучше всего показать такому клиенту какой-то престижный коттеджный поселок под Минском. Если же вы видите у покупателя потребность в общении и дружбе, то стоит больше внимания уделить подходящему окружению и искать деревни, где между участками нет высоких заборов. Когда же для человека важна безопасность, то наоборот, подберите для него дома в охраняемых поселках со шлагбаумами.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость
«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость
«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость
«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость
«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость
«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

«Покупатель должен увидеть объект, влюбиться и купить»

Специалист по хоумстейджингу Елена Козловская рассказала, как повысить ценность объекта.

− По объявлениям я вижу, что 99% объектов, выставленных на продажу, нуждается в хоумстейджинге. Хоумстейджинг поможет создать продающий интерьер и показать покупателям, каким уютным может быть ваш дом. С помощью ряда приемов я могу продать эту же недвижимость гораздо быстрее, сэкономив время и деньги продавца.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

Елена поделилась с коллегами кейсом о продаже собственной дачи. Небольшой домик в 140 километрах от Минска женщина купила за 2 тысячи долларов в 2020-м и через 3 года решила его продать. Специалист применила приемы хоумстейджинга (потратив 100 долларов на краску, бензин и круассаны для фото) и продала дом в 2,5 раза дороже.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

− Когда человек приезжает смотреть дом и видит там старые вещи предыдущих хозяев, стоптанные тапочки и «бабкины» кровати, то он не может представить себя в этом пространстве. Скорее всего, у него в голове будут лишь вопросы: а что делать с этими вещами? А как я это буду вывозить? А сколько я на это потрачу? Наша же задача состоит в том, чтобы человек в продаваемом доме представил себя. Так как большинство людей – визуалы, важно показать клиенту светлый и чистый дом, наполненный теплом и уютом. С помощью техник хоумстейджинга мы создаем именно такую атмосферу. Покупатель должен увидеть объект, влюбиться и купить.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

Говоря о сотрудничестве с риэлтерами, Елена отметила, что от совместной работы выигрывают все стороны: и собственник, и агент, и хоумстейджер.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

«Оказывается, люди просто любят смотреть картинки домов»

Главный редактор RealtСтанислав Шаршуков поделился с агентами цифрами статистики. Интересно, что именно новости о загородке дают редакции более 50% всего трафика. Популярность материалов о загородных домах Станислав объяснил несколькими причинами:

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

− Во-первых, дом – это история про позитивные перемены. Ведь подсознательно мы все хотим поменять квартиру в спальном районе на загородный дом. Во-вторых, дом – это история про опыт. Нашими репортажами мы даем читателям возможность поучиться на чужих ошибках. В-третьих, дом – это история про жизнь. Людям всегда интересно узнать, а каково это переехать из города в деревню, а как устроен там быт, и так далее. В-четвертых, интерес к домам – это интерес к рынку. Покупатели начинают изучать тенденции рынка, читают обзоры цен на загородную недвижимость, ищут экспертные мнения. В-пятых, оказывается, люди просто любят смотреть картинки домов! Именно поэтому посетители сайта с одинаковым интересом читают и про дорогие коттеджи, и про деревенские хаты, и про дачи в садовых товариществах. Ведь каждый дом – это отдельный мир. А еще я думаю, что собственный дом у леса или речки – это мечта каждого белоруса. А если еще недалеко от Минска и с газом - то это вообще супер!

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

О вариантах продвижения загородной недвижимости на Realt рассказала Светлана Гидора. Так, выделить свой объект среди десятков тысяч других предложений и привлечь внимание покупателей можно с помощью новости, банера, pop-up или других инструментов. Команда из журналиста, фотографа и оператора детально покажет ваш дом в фотографиях и видео, и подробно опишет все его преимущества. А еще информацию можно дополнить съемкой с дрона и экспертной оценкой от агента недвижимости.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

Кстати, подобные встречи с профессионалами рынка будут продолжены. Следите за информацией в наших соцсетях.

«Домик у леса и речки - мечта белоруса». Обсудили с экспертами загородную недвижимость

 
Теги: Минск
 
 
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Можно ли найти загородный дом с помощью психологической распаковки личности? Как повысить стоимость дачи на несколько тысяч долларов, потратив 300 рублей на краску...
 
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