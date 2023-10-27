22 тысячи долларов за участок вблизи Дубровского водохранилища. Итоги земельного аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624883003801000371 расположен в д. Дуброва на ул. Охотской в водоохранной зоне реки Дубровка и Дубровского водохранилища. Площадь земельного надела составляет 10,58 сотки. Имеется возможность подведения к будущему объекту строительства электричества и газа.

На аукцион были выставлены два лота — земельных участка в деревнях Дуброва и Рудомейка.

Лот был оценен в 30 000 рублей. Купить участок пожелали 3 человека. Земельный надел продан за 70 738 рублей, или 22 120 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что на аукционе в июне участок в Дуброве на ул. Центральной продан единственному заявителю за 26 250 рублей, или 8 727 долларов. Лот был оценен в 25 000 рублей.

На мартовском аукционе за участок в этой деревне на ул. Набережной боролись 12 человек. В ходе активных торгов цена на него возросла более чем в 4 раза - до 126 800 рублей, или 44 331 доллара.