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22 тысячи долларов за участок вблизи Дубровского водохранилища. Итоги земельного аукциона

27.10.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области.  Рассказываем об итогах торгов.

22 тысячи долларов за участок вблизи Дубровского водохранилища. Итоги земельного аукциона

На аукцион были выставлены два лота — земельных участка в деревнях Дуброва и Рудомейка. 

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624883003801000371 расположен в д. Дуброва на ул. Охотской в водоохранной зоне реки Дубровка и Дубровского водохранилища. Площадь земельного надела составляет 10,58 сотки. Имеется возможность подведения к будущему объекту строительства электричества и газа. 

Лот был оценен в 30 000 рублей. Купить участок пожелали 3 человека. Земельный надел продан за 70 738 рублей, или 22 120 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что на аукционе в июне участок в Дуброве на ул. Центральной продан единственному заявителю за 26 250 рублей, или 8 727 долларов. Лот был оценен в 25 000 рублей.

На мартовском аукционе за участок в этой деревне на ул. Набережной боролись 12 человек. В ходе активных торгов цена на него возросла более чем в 4 раза - до 126 800 рублей, или 44 331 доллара. 

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624883008601000112 находится в д. Рудомейка на ул. Центральной в водоохраной зоне реки Домелька. Земельный надел насчитывает 10 соток и имеет возможность подведения к дому электричества и газа. 

Начальная цена на лот составила 20 000 рублей. Заявок на лот не поступило.

Напомним, что на сентябрьском аукционе участок в этой деревне, который находится по-соседству с выставляемым на сегодняшний аукцион, продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 6 433 доллара. 

Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской сельсовет. Он расположен в 19 километрах от Минска по московскому направлению и граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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