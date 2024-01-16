Цена - 700 тысяч долларов. Как выглядит самая дорогая квартира Минска, которую купили в декабре 2023 года

Находится пентхаус в элитном доме 2009 года постройки на проспекте Независимости, 95а. Вся придомовая территория охраняется, а въезд закрыт шлагбаумом. При этом квартира с панорамным видом на город и парк Челюскинцев располагается на 11-м этаже на отдельной закрытой территории: отдельный выход из лифта предполагает полную автономию от остальных квартир в доме.