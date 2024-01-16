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Цена - 700 тысяч долларов. Как выглядит самая дорогая квартира Минска, которую купили в декабре 2023 года

16.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в декабре, обошлась покупателю в 719 тысяч долларов. Рассказываем, где она находится, и показываем, как там внутри.


Находится пентхаус в элитном доме 2009 года постройки на проспекте Независимости, 95а. Вся придомовая территория охраняется, а въезд закрыт шлагбаумом. При этом квартира с панорамным видом на город и парк Челюскинцев располагается на 11-м этаже на отдельной закрытой территории: отдельный выход из лифта предполагает полную автономию от остальных квартир в доме.



Общая площадь составляет 432 кв. м., жилая — 271. Высота потолков — 3,3 метра. В квартире расположено 7 жилых комнат, кухня, 5 санузлов, душевая и ванная комнаты, 3 гардеробных, постирочная и кладовая.







Также есть балкон и терраса площадью 34 м² вокруг всей квартиры.







По данным НКА это жилье обошлось покупателю в 719 тысяч долларов*. Стоимость квадратного метра составила 1664 доллара.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки pr.nca.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая дорогая квартира, проданная в Минске в декабре, обошлась покупателю в 719 тысяч долларов. Рассказываем, где она находится, и показываем, как там внутри.
 
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