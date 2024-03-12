"Сюда заселяли элиту и интеллигенцию". Как живется в том самом "Красном доме" в Минске

Девушка упоминает, что квартиры здесь также выдавали военным.

- Так мне говорили местные жители, но информацией, сколько таких квартир вообще было, я не располагаю. Хотя мне кажется, что для того времени это действительно хорошее жилье.

Светлана в ходе разговора наряду с другими выделяет еще одно название длинного дома - “Китайская стена”.

- Дома здесь же сами по себе расположены очень близко. Из-за этого кажется, что это просто один длинный дом. Отсюда и разные названия. И если “Красный дом” мне в принципе понятно - тут раньше фасады были из красного кирпича, который сейчас заштукатурили, то почему “Брестская крепость” или “Китайская стена” догадаться сложно.