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Жилье подорожало на 12%. Рассказываем, какие квартиры покупали в Новой Боровой в 1 квартале 2024 года

23.04.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе ЖК «Новая Боровая» для начала года было куплено рекордное количество квартир. Их стоимость оказалась на 12% выше прошлогоднего уровня. Рассказываем, какое жилье в этом районе пользовалось наибольшим спросом.


Недавно мы рассказывали про рекорд в Минск Мире, где было заключено более 500 сделок за 1 квартал 2024 года. В то же время высокий спрос не обошел стороной и не менее известный ЖК «Новая Боровая», где за 1 квартал было куплено почти 200 квартир на вторичном рынке, что также является максимальным значением для этих месяцев в этом районе.

В 2023 году здесь ежеквартально покупали около 160 квартир на вторичном рынке, больше всего пришлось на 4 квартал, когда купили почти 200 квартир.

В отличии от Минск Мира, где наиболее востребованными были меленькие квартиры до 30 квадратных метров (40%), в Новой Борой каждая четвертая квартира была площадью от 30 до 40 квадратных метров, а каждая пятая – от 50 до 60. При этом квартиры от 70 до 80 м здесь выбирали чаще, чем жилье меньшей площади.

В силу высокого спроса выросла и средняя стоимость квадратного метра в заключенных сделках в сравнении с прошлым годом – в среднем плюс 12% (средняя стоимость квадрата за 1 квартал по данным сделок составила 1695 долларов). Квартиры от 30 до 40 метров за год прибавили в цене в среднем 6500 долларов, а их средняя стоимость составила 65 тысяч долларов. Квартиры от 50 до 60 метров прибавили в среднем уже 16 000 долларов, а покупали такие квартиры в среднем за 99 тысяч долларов.

Квартира с самым дорогим метром была общей площадью 75 квадратных метров и обошлась покупателю в 192 тысячи долларов (или 2553 доллара за квадрат).

 
Теги: Минск
 
 
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В районе ЖК «Новая Боровая» для начала года было куплено рекордное количество квартир. Их стоимость оказалась на 12% выше прошлогоднего уровня. Рассказываем, какое...
 
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