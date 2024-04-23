|
Жилье подорожало на 12%. Рассказываем, какие квартиры покупали в Новой Боровой в 1 квартале 2024 года
23.04.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе ЖК «Новая Боровая» для начала года было куплено рекордное количество квартир. Их стоимость оказалась на 12% выше прошлогоднего уровня. Рассказываем, какое жилье в этом районе пользовалось наибольшим спросом.
Недавно мы
В отличии от Минск Мира, где наиболее востребованными были меленькие квартиры до 30 квадратных метров (40%), в Новой Борой каждая четвертая квартира была площадью от 30 до 40 квадратных метров, а каждая пятая – от 50 до 60. При этом квартиры от 70 до 80 м здесь выбирали чаще, чем жилье меньшей площади.
В силу высокого спроса выросла и средняя стоимость квадратного метра в заключенных сделках в сравнении с прошлым годом – в среднем плюс 12% (средняя стоимость квадрата за 1 квартал по данным сделок составила 1695 долларов). Квартиры от 30 до 40 метров за год прибавили в цене в среднем 6500 долларов, а их средняя стоимость составила 65 тысяч долларов. Квартиры от 50 до 60 метров прибавили в среднем уже 16 000 долларов, а покупали такие квартиры в среднем за 99 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилье подорожало на 12%. Рассказываем, какие квартиры покупали в Новой Боровой в 1 квартале 2024 года
В районе ЖК «Новая Боровая» для начала года было куплено рекордное количество квартир. Их стоимость оказалась на 12% выше прошлогоднего уровня. Рассказываем, какое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)