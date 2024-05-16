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«В этом районе есть своя особая душа». Как живется в хрущевках за фасадом проспекта Дзержинского
16.05.2024 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сейчас Грушевка ассоциируется с бетонными многоэтажками, непрекращающимися стройками и горящим огнями проспектом Дзержинского. Но за этим фасадом новостроек скрывается район с обычными хрущевками. Весной здесь все расцветает, появляется много зелени, а в воздухе чувствуется аромат сирени и яблонь. До центра отсюда недалеко, но жилье при этом тут стоит недорого. Мы поговорили с местными жителями и узнали, как им здесь живется.
Дома на улицах Карла Либкнехта, Лермонтова и Волоха строились в основном в 1950-1960-е годы. Чаще всего здесь встречаются четырех- и пятиэтажки, возведенные по типовому проекту серии 1-447. Практически во всех домах по три или четыре подъезда, а комнаты в квартирах отличаются небольшим размером. Это всем хорошо известные хрущевки и брежневки из необлицованного кирпича.
В мае серость кирпичных стен оттеняется цветущими деревьями возле домов и наличием зеленых зон. На небольшой район приходится три сквера - Маломедвежинский, Лютеранский и сквер Полянка. Такое количество зелени вокруг, конечно, создает контраст с бетонным проспектом Дзержинского, который в паре минут ходьбы от этого района.
"Каменные джунгли не для меня, поэтому мне здесь так нравится"
Возле одного из домов по улице Карла Либкнехта мы встречаем Анну. Для нее район, в котором она живет, похож на настоящий рай.
- Я, наверное, одна из немногих, кто любит старые районы. В них обычно какая-то особая атмосфера. И, конечно, основной плюс - это большое количество зелени. У меня такая работа, что часто приходится бывать в других частях Минска. Например, когда приезжаю на Каменную Горку, всегда думаю, что такие "каменные джунгли" не для меня и как хорошо, что я в них не живу. Каждый сам для себя выбирает приоритеты. У меня вот маленький ребенок, поэтому так важно, чтобы было хорошее место для прогулок с чистым воздухом. Кроме того, тут рядом сад и школа, зеленые площадки и центр в пешей доступности. И вообще месторасположение шикарное: если пройти чуть дальше по проспекту, можно попасть на вокзал, дойти до Немиги или станции метро "Молодежная".
Девушке действительно есть, с чем сравнить, ведь до переезда на Либкнехта она жила на Сухарево. Жилье там было более современным, чем здесь, но, как отмечает Анна, для нее в приоритете не сама квартира, а место, где она находится.
- Дом, в котором сейчас живу, считается брежневкой. Он был построен в 1971-м году. Конечно, уже старенький. Когда только вселились, пришлось делать серьезный ремонт, необходимо было менять практически все. Капитальный ремонт нам сделали в 2018-м, поменяли в основном только трубы, остальное делали уже сами. Из минусов также можно отметить небольшую площадь помещений. Например, кухня у нас всего 5,9 квадрата, а основная комната - примерно 18-19. Шумоизоляция также не лучшая. Но мне кажется, это касается всех домов. Опять же, если сравнивать с Сухарево, там жилье было 90-х годов постройки, но мы слышали ночью как у соседей вибрирует телефон. Здесь примерно то же самое.
Но все это для Анны не проблема. Такие недостатки жилья перекрывает вид сирени за окном и усыпанные цветущими деревьями дворы.
- Мы живем на первом этаже и, когда просыпаемся, видим эту красоту в окнах, сразу настроение улучшается. И вообще, складывается ощущение, что находишься не в Минске, а в небольшом городке со своей атмосферой. Это ощущение создает низкая застройка, небольшое количество людей, которые уже знают друг друга и постоянно здороваются, а также спокойствие и отсутствие шума. Главное, чтобы со временем эти дома не снесли и не построили здесь многоэтажки, тогда этот район утратит свою особенность. А пока в нем есть своя душа.
“Квартир здесь не продают, чаще передают в наследство”
На лавочке возле домов по улице Волоха мы увидели пожилую пару. Оказалось, что Любовь Михайловна и Константин Владимирович соседи, которые более 50 лет живут в одном доме. Для своего возраста - 92 и 94 года - они очень активные.
- Стараемся много гулять, смеяться и оставаться доброжелательными, это помогает, - раскрывает секрет долголетия женщина.
В дом по улице Либкнехта они заселились в 1972-м году.
- Наш дом строился по индивидуальному проекту специально для специалистов проектного института, в котором мы на тот момент работали. Рядом с нашей пятиэтажкой есть еще два так называемых корпуса, которые по внешним размерам одинаковые, но отличия можно увидеть внутри. У нас, например, выше потолки и больше сами комнаты по метражу, - отмечает Константин Владимирович.
Соседи подчеркивают, что живется им здесь замечательно.
- Мы только шли и восхищались, какой чистый у нас район. Вообще часто гуляем, проходим разные улицы, видим много домов и не перестаем удивляться, как у нас здесь хорошо. Важно, что тут много зеленых зон - парков и скверов. Кругом деревья, а это жизнь. Даже возле школ и садов есть большие зеленые территории с деревьями и кустами. Соответственно, здесь не такой загазованный воздух, как в других местах. К тому же, у нас не так шумно, как, например, на проспекте Дзержинского. Вот недавно проходили там, такой гул постоянно стоит, сплошной поток машин в обе стороны, непрерывный и быстрый. А у нас на Либкнехта умеренное движение, - делится Любовь Михайловна.
Вообще со временем район только улучшается. Зимой здесь, понятное дело, более серо, чем сейчас, но это, как отмечают встретившиеся нам соседи, присуще всему Минску.
- А еще со временем у нас сменились соседи. Когда заселялись, вокруг были ровесники, а теперь их внуки и правнуки живут. Кстати, квартир здесь особо не продают, чаще они передаются в наследство, - рассказал мужчина.
“С нюансами жизни в хрущевке пришлось столкнуться со временем”
На улицу Лермонтова Ольга и ее муж заселились более года назад. Когда они искали квартиру для съема, у них было лишь одно требование, чтобы она была недалеко от метро.
- Конечно, еще не хотелось, как это называют, “бабушкиного ремонта”. И тогда казалось, что найти жилье будет очень легко, но оказалось, что это еще тот квест. В реальности мы столкнулись с мошенниками, у которых шикарные квартиры были выставлены за копейки, но чтобы заселиться, необходимо было срочно внести залог. Или на картинках был хороший ремонт, а на деле сломанный туалет или убитая кровать. После семи таких просмотров я уже не думала найти что-то стоящее, но наткнулась на вариант на Лермонтова, что буквально в пяти минутах от метро "Грушевка". После всех наших просмотров это оказался лучший вариант, и мы в него заселились.
С нюансами жизни в хрущевке молодой паре пришлось столкнуться позже.
- Мы живем на первом этаже. К тому же, квартира является угловой, поэтому ее постоянно обдувает. По этой причине нам приходилось даже в нормальную погоду ходить в теплых пижамах и включать обогреватель. Плюс ходить по полу без тапочек также невозможно, потому что сильно тянет из подвала. Мы как-то проверяли температуру в жилье, она была примерно 19 градусов, тогда вызвали специалиста, но он сказал, что решением проблемы можно заниматься только в отопительный сезон. Однако это была не самая серьезная проблема. Из-за постоянной сырости в квартире пошла плесень, избавиться от которой очень сложно. Вроде бы все чистишь, но со временем она снова появляется. Мы думали, что единственные такие особенные, а потом поговорили с соседями, оказалось, у них то же самое.
Кроме всего отмеченного, молодым людям пришлось пережить и прорванную трубу у соседей выше.
- Они тогда также вызывали специалиста, но им ответили, что в этом случае нужно полностью менять всю систему, которая остается еще со времен сдачи дома в эксплуатацию. Сейчас этим заниматься никто не собирается, так как все ждут капремонта, а когда он будет - неизвестно.
Девушка заострила внимание не только на негативных моментах, но и положительных. Для нее большим плюсом является хорошая шумоизоляция, присущая кирпичным домам.
- Мы вообще не слышим своих соседей, хотя знаю, что в новостройках люди часто сталкиваются с этой проблемой. И еще само по себе местоположение отличное: до метро рукой подать, до центра 7-10 минут на общественном транспорте, много кафе и магазинов, всегда есть, куда сходить, а еще здесь предостаточно мест для парковки автомобиля. Пожив в этом районе, мы даже задумались о покупке жилья, но рассматриваем какую-нибудь новостройку, чтобы таких проблем с домом не возникало.
Что тут продается?
Сейчас в квартале рядом со сквером продается с десяток квартир – преимущественно малогабаритные однушки и двушки. Цены на жилье тут достаточно однородны – варьируются от 47 до 64 тысяч долларов.
Самый недорогой вариант –
Интересно, что самый дорогой вариант в квартале – это тоже
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Сейчас Грушевка ассоциируется с бетонными многоэтажками, непрекращающимися стройками и горящим огнями проспектом Дзержинского. Но за этим фасадом новостроек...
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