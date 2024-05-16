«В этом районе есть своя особая душа». Как живется в хрущевках за фасадом проспекта Дзержинского

Девушке действительно есть, с чем сравнить, ведь до переезда на Либкнехта она жила на Сухарево. Жилье там было более современным, чем здесь, но, как отмечает Анна, для нее в приоритете не сама квартира, а место, где она находится.

- Дом, в котором сейчас живу, считается брежневкой. Он был построен в 1971-м году. Конечно, уже старенький. Когда только вселились, пришлось делать серьезный ремонт, необходимо было менять практически все. Капитальный ремонт нам сделали в 2018-м, поменяли в основном только трубы, остальное делали уже сами. Из минусов также можно отметить небольшую площадь помещений. Например, кухня у нас всего 5,9 квадрата, а основная комната - примерно 18-19. Шумоизоляция также не лучшая. Но мне кажется, это касается всех домов. Опять же, если сравнивать с Сухарево, там жилье было 90-х годов постройки, но мы слышали ночью как у соседей вибрирует телефон. Здесь примерно то же самое.

Но все это для Анны не проблема. Такие недостатки жилья перекрывает вид сирени за окном и усыпанные цветущими деревьями дворы.

- Мы живем на первом этаже и, когда просыпаемся, видим эту красоту в окнах, сразу настроение улучшается. И вообще, складывается ощущение, что находишься не в Минске, а в небольшом городке со своей атмосферой. Это ощущение создает низкая застройка, небольшое количество людей, которые уже знают друг друга и постоянно здороваются, а также спокойствие и отсутствие шума. Главное, чтобы со временем эти дома не снесли и не построили здесь многоэтажки, тогда этот район утратит свою особенность. А пока в нем есть своя душа.