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«В 90-х тут начали селиться бизнесмены». Как живется в знаменитых домах художников на Сурганова

09.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Два дома на Сурганова, недалеко от торгового центра “Рига”, на протяжении всего времени своего существования привлекают внимание. В народе дома 40 и 42 называют “дом ученых” и “дом художников”. Все потому, что квартиры здесь выдавались минской ученой и художественной интеллигенции. Тогда жилье в этих домах хотели получить многие. Realt решил узнать у старожилов, как им живется здесь сейчас.


Практически 50 лет назад эти дома были построены по улучшенному проекту. От других их отличали большие просторные комнаты, наличие трех лоджий и высоких потолков. Такие возможности по площади позволяли многим художникам прямо в квартирах обустраивать свои мастерские. Некоторые из них находятся там и сейчас. Кроме того, в соседнем здании, на Сурганова, 44, расположены творческие мастерские Белорусского союза художников.

“Наш дом был построен для преподавателей БНТУ, а соседний - для художников”

Валентина - старожил дома на Сурганова, 40. Здесь она проживает с 1976-го года. А сам дом был сдан в эксплуатацию в 1975-м.

- Соседний был построен годом позже - в 1976-м. Если там квартиры давались минским художникам, то наш строился для сотрудников и преподавателей БНТУ, который раньше назывался БПИ. Предполагалось, что тут будут жить работники и преподаватели института, но в итоге, как и в других домах, в часть квартир заселились сотрудники министерств.






Как отмечает местная жительница, в домах нет однушек. В одном подъезде - двушки и трешки, а в соседнем - четырех- и пятикомнатные квартиры.

- Это не типовой дом. Был проект, по которому в Минске возвели несколько аналогичных зданий - рядом со Свислочью, на Червякова и наш. Может, где-то еще по этому проекту возводили, но я об этом не знаю.


Рассказывает Валентина и о том, что сейчас в домах на Сурганова практически не осталось старожилов.

- Домам всего 50 лет, но за это время жильцы сильно поменялись, может, осталось квартиры три тех, кто живет с самого начала. А так изначально жившие здесь начали постепенно выселяться в 90-х, появлялись новые жильцы. Какой-то период времени это были представители крупного бизнеса. У нас в подъезде многие оставили жилплощадь детям и внукам в наследство, но я лично мало кого из них знаю. Поддерживаю общение только с оставшимися старожилами. Раньше у нас тут многие держали собак, так с их помощью и знакомились. Сейчас же здесь практически и не выгуливают питомцев. Да и квартир у нас особо не продается.



Она подчеркивает, что эти дома были и остаются интересными еще и потому, что в них жило много знаменитых людей - ученых, художников и скульпторов. На фасаде зданий, например, установлены мемориальные доски Народным художникам Беларуси Виталию Цвирко и профессору Анатолию Аникейчику, лауреатам государственных премий Республики Беларусь Александру Кищенко и Павлу Масленникову.




“Ждем капитальный ремонт уже десять лет”

Татьяна также живет на Сурганова, 40 с момента сдачи дома в эксплуатацию. В 70-е ее семья получала квартиру от государства три раза. Сначала их заселили на Калинина, потом переселили на Восточную, но окончательной точкой стал дом недалеко от метро "Академия наук". 

- Квартиры в этом доме неплохие по метражу. Например, жилая площадь четырехкомнатной - более 70 квадратов, общая - более 100. У нас в квартире три балкона, причем два с выходом из комнат и один из кухни. Также у жильцов есть свои подвалы. Туда и свет провели, но я сама не пользуюсь. Так как у меня дома много животных, то боюсь оттуда принести каких-нибудь блох. Конечно, с ремонтом самого дома ситуация сложная. Здесь делали только косметический, и то на фасадах. Еще и в подъездах немного подкрашивали что-то. В 2000-м году поменяли лифт. На этом все. Сейчас самая большая проблема - это трубы, они все старые, пора уже менять. Поэтому ждем капитальный ремонт. Вот в доме художников его сделали в 2014-м году, тогда на эти громадные окна даже устанавливали бесплатно стеклопакеты. Изначально по очереди этот ремонт собирались делать у нас, но потом что-то переиграли. В итоге уже десять лет мы в ожидании.





Она тоже обращает внимание, что сейчас в этих домах очень мало старожилов. В конце 90-х - начале 2000-х квартиры тут начали покупать бизнесмены. Особенно, пятикомнатные, с расчетом на то, чтобы сделать перепланировки. С течением времени сюда заселилось и молодое поколение, кому квартиры передавались по наследству. Также жилье здесь снимают в аренду.



- Поменялись не только жильцы, но и сам двор. Когда мы только заселились, проектом придворовой территории занимался БНТУ. Так, у нас возле дома находилась деревянная крепость, а чуть дальше амфитеатр, сделанный также из дерева. Туда приезжали с театральными выступлениями, а по выходным там показывали кино. Со временем это все разрушалось, а ремонтами никто не занимался. Теперь на их месте видим многоквартирные дома. Для детей вот рядом с домом тоже поставили площадку, ранее ее не было. Также раньше у нас во дворе было место с разными услугами - химчистка, парикмахерская, газетный киоск. А сейчас там появилась пивная, где часто начали собираться люди в нетрезвом состоянии. От них как такового шума нет, но временами бывает неприятно. Что касается шума, то его больше от машин - здесь же оживленная дорога, часто ходят троллейбусы. Большой плюс, что дома сделаны из кирпича, поэтому шумоизоляция неплохая. Я, конечно, слышу, как кто-нибудь играет на фортепиано, но это не критично. А так подъезд у нас спокойный - все культурные и тихие.





Что здесь продается?

В Доме художников для покупки предлагается только один вариант. Это четырехкомнатная квартира улучшенной планировки по адресу Сурганова, 42. Она находится на втором этаже девятиэтажки. Общая жилая площадь - 104,55 квадрата. В квартире три лоджии: балкон и лоджия в 10 квадратов обращены на улицу Сурганова, а вторая лоджия размещена в сторону зеленого сквера. Также на объекте два санузла. В 2023-м году здесь был сделан свежий ремонт. Просят за квартиру 149 900 тысяч долларов (1 434 доллара за квадрат).








Кроме того, есть пара предложений недалеко от данного дома. Например, на Сурганова, 27. Здесь в продаже находится трехкомнатная квартира с парковочным местом. Ее метраж - 126,8 квадратов. В квартире сделан авторский ремонт. Также она укомплектована мебелью, бытовой техникой европейских производителей. Объект располагается на третьем этаже кирпичного девятиэтажного дома, построенного в 2004-м году. Территория дома огорожена. Есть гостевой паркинг и личное машиноместо. Дом оборудован системой видеонаблюдения. Хотят за данную квартиру 272 тысячи долларов (2 145 тысяч за квадрат).











Также в продаже есть объект по адресу Сурганова, 30. Это двухкомнатная квартира в кирпичном доме 1955-го года постройки, расположенном возле метро. Площадь квартиры - 42,72 квадрата. Располагается она на последнем этаже пятиэтажки. Комнаты в квартире изолированы, а из окон - прекрасный вид на город. Во дворе находится просторная детская площадка, а на придомовой территории - гостевая парковка. Стоимость такой квартиры оценивается в 62 тысячи долларов (1 451 доллар - за квадрат).





 
Теги: Минск
 
 
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Два дома на Сурганова, недалеко от торгового центра “Рига”, на протяжении всего времени своего существования привлекают внимание. В народе дома 40 и 42 называют...
 
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