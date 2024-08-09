«В 90-х тут начали селиться бизнесмены». Как живется в знаменитых домах художников на Сурганова

Валентина - старожил дома на Сурганова, 40. Здесь она проживает с 1976-го года. А сам дом был сдан в эксплуатацию в 1975-м.

- Соседний был построен годом позже - в 1976-м. Если там квартиры давались минским художникам, то наш строился для сотрудников и преподавателей БНТУ, который раньше назывался БПИ. Предполагалось, что тут будут жить работники и преподаватели института, но в итоге, как и в других домах, в часть квартир заселились сотрудники министерств.