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«В 90-х тут начали селиться бизнесмены». Как живется в знаменитых домах художников на Сурганова
09.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Два дома на Сурганова, недалеко от торгового центра “Рига”, на протяжении всего времени своего существования привлекают внимание. В народе дома 40 и 42 называют “дом ученых” и “дом художников”. Все потому, что квартиры здесь выдавались минской ученой и художественной интеллигенции. Тогда жилье в этих домах хотели получить многие. Realt решил узнать у старожилов, как им живется здесь сейчас.
Практически 50 лет назад эти дома были построены по улучшенному проекту. От других их отличали большие просторные комнаты, наличие трех лоджий и высоких потолков. Такие возможности по площади позволяли многим художникам прямо в квартирах обустраивать свои мастерские. Некоторые из них находятся там и сейчас. Кроме того, в соседнем здании, на Сурганова, 44, расположены творческие мастерские Белорусского союза художников.
“Наш дом был построен для преподавателей БНТУ, а соседний - для художников”
Валентина - старожил дома на Сурганова, 40. Здесь она проживает с 1976-го года. А сам дом был сдан в эксплуатацию в 1975-м.
- Соседний был построен годом позже - в 1976-м. Если там квартиры давались минским художникам, то наш строился для сотрудников и преподавателей БНТУ, который раньше назывался БПИ. Предполагалось, что тут будут жить работники и преподаватели института, но в итоге, как и в других домах, в часть квартир заселились сотрудники министерств.
Как отмечает местная жительница, в домах нет однушек. В одном подъезде - двушки и трешки, а в соседнем - четырех- и пятикомнатные квартиры.
- Это не типовой дом. Был проект, по которому в Минске возвели несколько аналогичных зданий - рядом со Свислочью, на Червякова и наш. Может, где-то еще по этому проекту возводили, но я об этом не знаю.
Рассказывает Валентина и о том, что сейчас в домах на Сурганова практически не осталось старожилов.
- Домам всего 50 лет, но за это время жильцы сильно поменялись, может, осталось квартиры три тех, кто живет с самого начала. А так изначально жившие здесь начали постепенно выселяться в 90-х, появлялись новые жильцы. Какой-то период времени это были представители крупного бизнеса. У нас в подъезде многие оставили жилплощадь детям и внукам в наследство, но я лично мало кого из них знаю. Поддерживаю общение только с оставшимися старожилами. Раньше у нас тут многие держали собак, так с их помощью и знакомились. Сейчас же здесь практически и не выгуливают питомцев. Да и квартир у нас особо не продается.
Она подчеркивает, что эти дома были и остаются интересными еще и потому, что в них жило много знаменитых людей - ученых, художников и скульпторов. На фасаде зданий, например, установлены мемориальные доски Народным художникам Беларуси Виталию Цвирко и профессору Анатолию Аникейчику, лауреатам государственных премий Республики Беларусь Александру Кищенко и Павлу Масленникову.
“Ждем капитальный ремонт уже десять лет”
Татьяна также живет на Сурганова, 40 с момента сдачи дома в эксплуатацию. В 70-е ее семья получала квартиру от государства три раза. Сначала их заселили на Калинина, потом переселили на Восточную, но окончательной точкой стал дом недалеко от метро "Академия наук".
- Квартиры в этом доме неплохие по метражу. Например, жилая площадь четырехкомнатной - более 70 квадратов, общая - более 100. У нас в квартире три балкона, причем два с выходом из комнат и один из кухни. Также у жильцов есть свои подвалы. Туда и свет провели, но я сама не пользуюсь. Так как у меня дома много животных, то боюсь оттуда принести каких-нибудь блох. Конечно, с ремонтом самого дома ситуация сложная. Здесь делали только косметический, и то на фасадах. Еще и в подъездах немного подкрашивали что-то. В 2000-м году поменяли лифт. На этом все. Сейчас самая большая проблема - это трубы, они все старые, пора уже менять. Поэтому ждем капитальный ремонт. Вот в доме художников его сделали в 2014-м году, тогда на эти громадные окна даже устанавливали бесплатно стеклопакеты. Изначально по очереди этот ремонт собирались делать у нас, но потом что-то переиграли. В итоге уже десять лет мы в ожидании.
Она тоже обращает внимание, что сейчас в этих домах очень мало старожилов. В конце 90-х - начале 2000-х квартиры тут начали покупать бизнесмены. Особенно, пятикомнатные, с расчетом на то, чтобы сделать перепланировки. С течением времени сюда заселилось и молодое поколение, кому квартиры передавались по наследству. Также жилье здесь снимают в аренду.
- Поменялись не только жильцы, но и сам двор. Когда мы только заселились, проектом придворовой территории занимался БНТУ. Так, у нас возле дома находилась деревянная крепость, а чуть дальше амфитеатр, сделанный также из дерева. Туда приезжали с театральными выступлениями, а по выходным там показывали кино. Со временем это все разрушалось, а ремонтами никто не занимался. Теперь на их месте видим многоквартирные дома. Для детей вот рядом с домом тоже поставили площадку, ранее ее не было. Также раньше у нас во дворе было место с разными услугами - химчистка, парикмахерская, газетный киоск. А сейчас там появилась пивная, где часто начали собираться люди в нетрезвом состоянии. От них как такового шума нет, но временами бывает неприятно. Что касается шума, то его больше от машин - здесь же оживленная дорога, часто ходят троллейбусы. Большой плюс, что дома сделаны из кирпича, поэтому шумоизоляция неплохая. Я, конечно, слышу, как кто-нибудь играет на фортепиано, но это не критично. А так подъезд у нас спокойный - все культурные и тихие.
Что здесь продается?
В Доме художников для покупки предлагается только один вариант. Это
Кроме того, есть пара предложений недалеко от данного дома. Например, на Сурганова, 27. Здесь в продаже находится
Также в продаже есть объект по адресу Сурганова, 30. Это
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Два дома на Сурганова, недалеко от торгового центра “Рига”, на протяжении всего времени своего существования привлекают внимание. В народе дома 40 и 42 называют...
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