Под Минском продают советскую базу отдыха – с постройками, старинным парком и прудом

Источник материала: realt.by

Недалеко от Минска прямо сейчас ищет новых хозяев бывшая база отдыха. Туристический объект расположен в перспективном месте – в старинном усадебном парке, прямо рядом с трассой на Мядель. Комплекс зданий выставлен на торги, которые пройдут на площадке «БУТБ-Имущество». В придачу к постройкам советского периода новый собственник получит не только 2,7 гектара земли, но и небольшой пруд. После реконструкции тут можно будет открыть отель, кафе, магазин и многое другое. Рассказываем подробности.

Мимо базы отдыха «Малые Бесяды» вы, наверняка, проезжали, когда ехали по трассе Минск-Мядель. Находится туристический объект в 25 километрах от Минска – рядом с одноименной деревней. Адрес базы − Минская область, Логойский район, Янушковичский сельсовет, деревня Малые Бесяды, 15, 15/1, 15/2.

До революции в этих местах располагалось панское имение, которым в разное время владели Авлогинские, Троконицкие, Арамовичи и Чехович-Леховицкие. В XIX веке тут стоял большой двухэтажный дом с зимним садом и танцевальным залом. На сегодняшний день от имения сохранилась только парковая зона. В советское время на месте старой усадьбы открыли детский пионерский лагерь. Ну а позже тут организовали базу отдыха, куда можно было приехать на выходные, попариться в бане, погулять по окрестностям. Правда, в последние годы туристический объект не функционировал. Сейчас комплекс зданий, находящийся на балансе ФОЦ «Логойск», выставлен на торги.

Выставленная на торги база отдыха состоит из нескольких построек – одноэтажного гостиничного домика, здания бани и разборного павильона. Общая площадь зданий составляет около 280 квадратных метров. Все постройки были возведены еще в советское время − в 80-х годах прошлого века. Также на участке располагаются уборные, беседки, навес, водонапорная башня, скважина и канализация.

Есть на территории и свой водный объект – небольшой пруд. Этот искусственный водоем правильной четырехугольной формы когда-то являлся частью панского парка. Помимо пруда, тут сохранилась аллея из сосен, лиственниц, пихт и дубов.

База отдыха располагается на земельном участке площадью 2,7 га. Земля будет предоставлена новому собственнику в аренду на 20 лет. Отмечается, что в использовании земельного участка имеются ограничения в связи с расположением в водоохранной зоне реки Удранка.

Кстати, территорию рядом с трассой можно использовать не только под размещение базы отдыха. По согласованию с Логойским райисполкомом тут можно открыть объект придорожного сервиса, кафе или магазин, организовать культурный или спортивный центр, построить склад или административно-хозяйственный объект.

Новый владелец базы отдыха в течение 2 лет должен разработать и согласовать проектную документацию, а затем осуществить реконструкцию недвижимого имущества, его снос или возведение нового объекта, в нормативные сроки, определенные проектной документацией.

Начальная стоимость бывшей базы отдыха − 429 тысяч рублей (около 130 тысяч долларов).