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Под Минском продают советскую базу отдыха – с постройками, старинным парком и прудом
10.10.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недалеко от Минска прямо сейчас ищет новых хозяев бывшая база отдыха. Туристический объект расположен в перспективном месте – в старинном усадебном парке, прямо рядом с трассой на Мядель. Комплекс зданий
До революции в этих местах располагалось панское имение, которым в разное время владели Авлогинские, Троконицкие, Арамовичи и Чехович-Леховицкие. В XIX веке тут стоял большой двухэтажный дом с зимним садом и танцевальным залом. На сегодняшний день от имения сохранилась только парковая зона. В советское время на месте старой усадьбы открыли детский пионерский лагерь. Ну а позже тут организовали базу отдыха, куда можно было приехать на выходные, попариться в бане, погулять по окрестностям. Правда, в последние годы туристический объект не функционировал. Сейчас комплекс зданий, находящийся на балансе ФОЦ «Логойск», выставлен на торги.
Выставленная на торги база отдыха состоит из нескольких построек – одноэтажного гостиничного домика, здания бани и разборного павильона. Общая площадь зданий составляет около 280 квадратных метров. Все постройки были возведены еще в советское время − в 80-х годах прошлого века. Также на участке располагаются уборные, беседки, навес, водонапорная башня, скважина и канализация.
Есть на территории и свой водный объект – небольшой пруд. Этот искусственный водоем правильной четырехугольной формы когда-то являлся частью панского парка. Помимо пруда, тут сохранилась аллея из сосен, лиственниц, пихт и дубов.
Кстати, территорию рядом с трассой можно использовать не только под размещение базы отдыха. По согласованию с Логойским райисполкомом тут можно открыть объект придорожного сервиса, кафе или магазин, организовать культурный или спортивный центр, построить склад или административно-хозяйственный объект.
Новый владелец базы отдыха в течение 2 лет должен разработать и согласовать проектную документацию, а затем осуществить реконструкцию недвижимого имущества, его снос или возведение нового объекта, в нормативные сроки, определенные проектной документацией.
Начальная стоимость бывшей базы отдыха − 429 тысяч рублей (около 130 тысяч долларов).
Торги
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Недалеко от Минска прямо сейчас ищет новых хозяев бывшая база отдыха. Туристический объект расположен в перспективном месте – в старинном усадебном парке, прямо...
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