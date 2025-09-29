|
Что за дом растет недалеко от Ботанического сада? Рассказываем, кому тут дадут квартиры
29.09.2025 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько лет назад в границах улиц Филимонова-Столетова (это – неподалеку от Слепянского канала и Ботанического сада) начался снос послевоенных двухэтажек. Конечно, перемен в этом минском квартале ждали: здешняя малоэтажная застройка физически давно устарела. Строительство первого нового дома стартовало еще в конце 2023-го, но поначалу велось не слишком шустро. Мы съездили в район Запорожской площади и показываем, что тут успели построить за почти два года.
Именно рядом с этими необычными зданиями по Филимонова и идет новое строительство. Здесь в будущем будет располагаться квартал № 3. Самой первой еще в конце 2023 года стали возводить дом № 3.3 по генплану. Стройка шла неспешно, и сам дом долго
В многоэтажке будет 2 подъезда, 19 этажей и 188 квартир. Тут запроектированы однушки (от 40 до 43 метров), двушки (60−61 метр), трешки (75−78 метров) и четырешки (96 метров). Рядом с первым домом в перспективе должны начать собирать и еще один – такой же, 19-ти этажный. Но пока что его строительство не ведется.
Кто же сможет претендовать на квартиры в высотке? Оказывается, новостройка в границах улиц Филимонова – Столетова предназначена для горожан, чье жилье попало (или скоро попадет) под снос. Как рассказывал ранее глава администрации Партизанского Николай Поляков, после окончания стройки дом передадут городу, который и определит, кого сюда переселят.
Сейчас в районе Запорожской площади потихоньку продолжается снос. Учитывая размеры пятна старой застройки (двухэтажек в округе больше 60 штук), идти он будет еще долго. Всего в квартале будут возведены 12 жилых домов на более чем 2400 квартир. Очередей строительства по плану запланировано шесть. Рядом с высотками обещают построить паркинги и социальные объекты.
