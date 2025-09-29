Что за дом растет недалеко от Ботанического сада? Рассказываем, кому тут дадут квартиры

Источник материала: realt.by

Несколько лет назад в границах улиц Филимонова-Столетова (это – неподалеку от Слепянского канала и Ботанического сада) начался снос послевоенных двухэтажек. Конечно, перемен в этом минском квартале ждали: здешняя малоэтажная застройка физически давно устарела. Строительство первого нового дома стартовало еще в конце 2023-го, но поначалу велось не слишком шустро. Мы съездили в район Запорожской площади и показываем, что тут успели построить за почти два года.



Напомним, что двухэтажные дома на улицах Столетова, Авангардной, Запорожской и в переулке Багратиона возводили сами для себя работники заводов шестерен, тракторного и электротехнического. Такой способ строительства (горьковский метод) был вынужденным шагом в послевоенные годы.

Постепенно микрорайон между Ботаническим садом и заводами оброс инфраструктурой – тут появились магазины, детские сады и школа, также рядом возвели пятиэтажные и девятиэтажные дома. К примеру, на улице Филимонова в конце 90-х построили целый комплекс домов с мансардами по чешскому проекту.



Именно рядом с этими необычными зданиями по Филимонова и идет новое строительство. Здесь в будущем будет располагаться квартал № 3. Самой первой еще в конце 2023 года стали возводить дом № 3.3 по генплану. Стройка шла неспешно, и сам дом долго не показывался из котлована.





Дело в том, что проект, по которому строится здание, можно назвать для Минска экспериментальным. Это – новая серия 24-РС от Завода эффективных промышленных конструкций. Аналогичные дома строятся в Новинках (первый недавно сдали , но с большим опозданием) и на улице Купревича.



А вот сборка дома на Филимонова, кажется, идет в нормальном темпе. В настоящий момент здание доросло до 15 этажей. На многих уровнях уже началось остекление. Судя по всему, можно рассчитывать, что дом будет сдан в следующем году.













Обратите внимание на интересную ритмику общих балконов. Эта особенность была заложена в проекте.







В многоэтажке будет 2 подъезда, 19 этажей и 188 квартир. Тут запроектированы однушки (от 40 до 43 метров), двушки (60−61 метр), трешки (75−78 метров) и четырешки (96 метров). Рядом с первым домом в перспективе должны начать собирать и еще один – такой же, 19-ти этажный. Но пока что его строительство не ведется.





Кто же сможет претендовать на квартиры в высотке? Оказывается, новостройка в границах улиц Филимонова – Столетова предназначена для горожан, чье жилье попало (или скоро попадет) под снос. Как рассказывал ранее глава администрации Партизанского Николай Поляков, после окончания стройки дом передадут городу, который и определит, кого сюда переселят.



Сейчас в районе Запорожской площади потихоньку продолжается снос. Учитывая размеры пятна старой застройки (двухэтажек в округе больше 60 штук), идти он будет еще долго. Всего в квартале будут возведены 12 жилых домов на более чем 2400 квартир. Очередей строительства по плану запланировано шесть. Рядом с высотками обещают построить паркинги и социальные объекты.