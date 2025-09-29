ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что за дом растет недалеко от Ботанического сада? Рассказываем, кому тут дадут квартиры

29.09.2025 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Несколько лет назад в границах улиц Филимонова-Столетова (это – неподалеку от Слепянского канала и Ботанического сада) начался снос послевоенных двухэтажек. Конечно, перемен в этом минском квартале ждали: здешняя малоэтажная застройка физически давно устарела. Строительство первого нового дома стартовало еще в конце 2023-го, но поначалу велось не слишком шустро. Мы съездили в район Запорожской площади и показываем, что тут успели построить за почти два года.


Напомним, что двухэтажные дома на улицах Столетова, Авангардной, Запорожской и в переулке Багратиона возводили сами для себя работники заводов шестерен, тракторного и электротехнического. Такой способ строительства (горьковский метод) был вынужденным шагом в послевоенные годы.

Постепенно микрорайон между Ботаническим садом и заводами оброс инфраструктурой – тут появились магазины, детские сады и школа, также рядом возвели пятиэтажные и девятиэтажные дома. К примеру, на улице Филимонова в конце 90-х построили целый комплекс домов с мансардами по чешскому проекту.


Именно рядом с этими необычными зданиями по Филимонова и идет новое строительство. Здесь в будущем будет располагаться квартал № 3. Самой первой еще в конце 2023 года стали возводить дом № 3.3 по генплану. Стройка шла неспешно, и сам дом долго не показывался из котлована.



Дело в том, что проект, по которому строится здание, можно назвать для Минска экспериментальным. Это – новая серия 24-РС от Завода эффективных промышленных конструкций. Аналогичные дома строятся в Новинках (первый недавно сдали, но с большим опозданием) и на улице Купревича.


А вот сборка дома на Филимонова, кажется, идет в нормальном темпе. В настоящий  момент здание доросло до 15 этажей. На многих уровнях уже началось остекление. Судя по всему, можно рассчитывать, что дом будет сдан в следующем году.







Обратите внимание на интересную ритмику общих балконов. Эта особенность была заложена в проекте.




В многоэтажке будет 2 подъезда, 19 этажей и 188 квартир. Тут запроектированы однушки (от 40 до 43 метров), двушки (60−61 метр), трешки (75−78 метров) и четырешки (96 метров). Рядом с первым домом в перспективе должны начать собирать и еще один – такой же, 19-ти этажный. Но пока что его строительство не ведется.



Выбираете квартиру? Тогда вам поможет наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте всю необходимую информацию: от наличия квартир до условий кредитования. А сейчас обзор стал еще информативнее: мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Эта информация сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор!

Кто же сможет претендовать на квартиры в высотке? Оказывается, новостройка в границах улиц Филимонова – Столетова предназначена для горожан, чье жилье попало (или скоро попадет) под снос. Как рассказывал ранее глава администрации Партизанского Николай Поляков, после окончания стройки дом передадут городу, который и определит, кого сюда переселят.


Сейчас в районе Запорожской площади потихоньку продолжается снос. Учитывая размеры пятна старой застройки (двухэтажек в округе больше 60 штук), идти он будет еще долго. Всего в квартале будут возведены 12 жилых домов на более чем 2400 квартир. Очередей строительства по плану запланировано шесть. Рядом с высотками обещают построить паркинги и социальные объекты.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько лет назад в границах улиц Филимонова-Столетова (это – неподалеку от Слепянского канала и Ботанического сада) начался снос послевоенных двухэтажек....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика