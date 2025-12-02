ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
«Боимся, что нашими соседями станут маргиналы». В необычной минской пятиэтажке − опять проблема

02.12.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
В прошлом году мы рассказывали, что в минской пятиэтажке обнаружился подъезд с незарегистрированными квартирами. Много лет коммуналка, которую еще при СССР возвел для своих работников проектный институт, не имела официального статуса. «Призрачные» метры зарегистрировали только в августе 2024 года. Все жилье в подъезде тогда сделали арендным. Оказалось, мытарства жильцов на этом не закончились. Теперь у них хотят отнять хозяйственные помещения (за которые они исправно платили) и подселить туда квартирантов. Рассказываем.


«Вы наши условия видели? Нормальный человек сюда просто не пойдет»

Напомним, что речь идет о пятиэтажном доме на улице Коллекторной, 32. Один из четырех подъездов этого дома изначально был необычным.

− Этот дом в 60-е годы построил институт «Белпромпроект». Инженеров в республике тогда не хватало, поэтому в Минск звали людей со всего Союза. Для них в одном из подъездов спроектировали жилье коридорного типа. На каждом этаже разместили по одной квартире с большим количеством комнат. Получились «коммуналки» с общими кухнями и санузлами, − рассказывала нам ранее Людмила, одна из местных жительниц.

Сперва квартиры в доме на Коллекторной действительно занимали иногородние специалисты, ну а в 80−90-е годы институт передал жилье своим сотрудникам в постоянное пользование. Правда, надлежащим образом документы оформлены не были.

В прошлом году, после утомительной череды судов, помещения на улице Коллекторной зарегистрировали. Правда, квартиры мало того, что сделали арендными, но и еще установили за них неподъемную арендную плату. Мы писали, что за небольшие комнаты людям насчитали по 600-800 рублей в месяц. Проблема с оплатой решилась только после многочисленных обращений жителей во все инстанции. Сейчас для них действует тариф с понижающим коэффициентом.


К сожалению, на этом мучения жителей коммуналок, как рассказывает Людмила, не закончились. Над подъездом нависла новая угроза. Дело в том, что сейчас в квартирах на четырех этажах осталось всего 6 семей – кто-то купил жилье и переехал, кто-то умер, кого-то забрали родственники. В итоге, на свободные метры городские власти решили заселить новых квартирантов. Причем, арендаторам хотят отдать не только пустующие жилые комнаты, но и так называемые хозяйственные помещения, которые постоянные жильцы годами использовали под свои нужды.


ЖРЭУ уже прислал жильцам письма с требованием освободить занимаемые комнаты (кладовки и сушилки).

− Эти помещения нам выделили много лет назад под сушилки и кладовки. Жилые комнаты у нас маленькие, по 10-11 метров, душевые общие, сушить белье негде. Поэтому нам и отдали эти комнатки. Больше 20 лет мы за них исправно платили, эти метры пропорционально учтены в договорах, а теперь нам говорят их освободить?! Кого сюда заселят? Мы боимся, что нашими новыми соседями станут какие-нибудь маргиналы. Вы наши условия видели? Нормальный человек сюда просто не пойдет.

Людмила поясняет, что жить по 20 человек на этаже, где одна кухня, 2 туалета и 2 душевые кабинки, будет просто невозможно. Да, и ремонт в «коммунальной» квартире такой, что пришлось бы писать отдельный материал. Тут и плесень, и сырость, и ужасные трубы, и многое другое.




«Мы согласны на другое арендное жилье, пусть даже без ремонта»

Сейчас жильцы дома ведут активную переписку с чиновниками. С проблемами подъезда, помимо районной администрации, они уже обращались в Администрацию Президента, в «Городские ЖКХ», в Национальное кадастровое агентство, ходили на прием к заместителю председателя Мингорисполкома.

− Лучшее решение для нас – это расселение. В подъезде осталось всего 6 семей, и мы все согласны на обычные арендные квартиры. Пусть даже чуть меньше по площади, в другом районе и без ремонтов. Сами все сделаем! Но жить в таких условиях, да еще и с угрозой появления новых соседей, просто невозможно, − говорит Людмила.

Пока мы готовили материал, жильцы квартир на Коллекторной получили письмо из Мингорисполкома. В нем говорится о возможности выделения арендных квартир меньшей площади, но только при наличии таких квартир. Также в письме еще раз подчеркивается, что жильцам надо освободить комнаты, являющиеся сушилками и кладовыми, для проведения в них ремонта.





«Без решения суда освобождать комнаты никто не будет»

Людмила поясняет, что это означает, что в комнаты, несмотря на протесты жильцов, все же намерены вселить других людей. На прошлой неделе в квартиры уже приходила комиссия с обследованием.

− В наших договорах на аренду написано, что все спорные вопросы решаются через суд. Поэтому мы решили, что никуда не выселимся, вызовем милицию и покажем имеющиеся документы, что мы платим. И пока решения суда не будет, никто никуда выселяться не будет. Мы не намерены освобождать комнаты, которыми пользовались более 20 лет и за которые ежемесячно платили. 


На днях женщина вместе с сыном записалась на прием к мэру столицы – Владимиру Кухареву. Она надеется, что градоначальник вникнет в проблему и поможет шести оставшимся в подъезде семьям в решении квартирного вопроса.

От себя отметим, что в последние годы советские общежития Минска все чаще переделывают в обычные многоквартирные дома. Так, в 2025 году закончилась реконструкция общежития на улице Солнечной, а скоро начнется ремонт и в общежитии на Плеханова. Возможно, и «коммунальный» подъезд на Коллекторной можно было бы переделать в обычный. Мы продолжим следить за ситуацией.

 
