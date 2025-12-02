«Боимся, что нашими соседями станут маргиналы». В необычной минской пятиэтажке − опять проблема

«Вы наши условия видели? Нормальный человек сюда просто не пойдет»

Напомним, что речь идет о пятиэтажном доме на улице Коллекторной, 32. Один из четырех подъездов этого дома изначально был необычным.

− Этот дом в 60-е годы построил институт «Белпромпроект». Инженеров в республике тогда не хватало, поэтому в Минск звали людей со всего Союза. Для них в одном из подъездов спроектировали жилье коридорного типа. На каждом этаже разместили по одной квартире с большим количеством комнат. Получились «коммуналки» с общими кухнями и санузлами, − рассказывала нам ранее Людмила, одна из местных жительниц.

Сперва квартиры в доме на Коллекторной действительно занимали иногородние специалисты, ну а в 80−90-е годы институт передал жилье своим сотрудникам в постоянное пользование. Правда, надлежащим образом документы оформлены не были.