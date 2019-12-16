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Врач рассказала о правилах, которые помогут защитить детей от травм
17.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Особую тревогу вызывает детский травматизм, – отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by заведующая 5-м педиатрическим отделением Пинской детской поликлиники Галина Шевчик. – Травмы у детей нередко приводят к тяжелым последствиям, что может отразиться на состоянии здоровья и работоспособности в будущем.
В общей структуре детского травматизма травмы, полученные в школе, составляют довольно высокий удельный вес (не менее 15-20%). Анализ их показывает, что в большинстве случаев школьники травмируются в результате:
Для правильного представления о школьном травматизме и его профилактики следует учитывать 3 периода в жизни школьника:
В указанных возрастных группах дети отличаются своеобразными особенностями физического и психического развития.
Опасность поджидает детей при игре с острыми предметами. Не секрет, некоторые ребята выясняют отношения с помощью «фехтования» различными предметами (ручки, палки, пеналы и т.п.), другие любят «стрелять» с помощью самодельных резинок, прикрепленных к пальцам. Такое «оружие» нередко приводит к ранению глаз, в результате – полная или частичная потеря зрения.
Наибольшую опасность таят в себе игры на высоте: лазанье по крышам, деревьям, заборам. Здесь может подвести любая случайность: сломается ветка, соскользнет нога, зацепится пиджак за забор. Итог печальный – тяжелое сотрясение головного мозга, переломы рук и ног.
У детей 11-14 лет начинается своеобразный и важный период в развитии, т.е. переход от детского возраста к юношескому. Происходит половое созревание, интенсивно протекают процессы роста и развития. У них вырабатывается характер, внутренняя свобода, раскованность, волевые качества. Дети способны лучше усваивать, обобщать и мыслить нестандартно. Наибольшее развитие этих качеств достигается в возрасте 15-17 лет.
Однако, уже в этом возрасте подростки порой переоценивают свои возможности. Им кажется, что они превзошли опыт окружающих их взрослых, все познали. Появляется повышенный интерес к героизму, мужеству и всякого рода приключениям.Частота травм, случившихся на уроке физкультуры, составляет не менее 15-20% от всех повреждений, полученных в школе. У большинства пострадавших наблюдаются переломы, ушибы, растяжение связок.
Наиболее действенными мерами по предотвращению школьного травматизма являются:
Галина Шевчик напомнила взрослым о том, что повышение ответственности школы за безопасность детей, соблюдение мер безопасности, построение программы занятий с таким расчетом, чтобы дети не были предоставлены сами себе, а находились под постоянным контролем учителя поможет избежать травм детей школьного возраста.
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