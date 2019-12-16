Весело и вкусно. Рецепты новогодних блюд от шеф-повара Андрея Бова

Гусь с яблоками, апельсинами и черничным соусом
- Гусь или утка — 1 шт. (не большая)
- Яблоки зеленые — 600 г
- Изюм — 100 г
- Апельсины — 2 шт.
- Лимон — 1шт.
- Мед — 200 г
- Соевый соус — 100 г
- Палочки корицы — 10 г
- Черничное варенье — 150 г
- Розмарин — 10 г
Зеленые яблоки очистить от кожуры, нарезать крупными кубиками. К яблокам добавить сахар, молотую корицу и изюм. Все хорошо перемешать. Полученной смесью нафаршировать утку. Для глазури смешать мед, соевый соус, добавить туда цедру апельсина и свежевыжатый апельсиновый сок. Перемешать. Утку обмазать солью и перцем, хорошо полить глазурью, после чего отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.
Для соуса смешиваем черничное варенье с соком одного лимона и цедрой. Когда утка будет готова, можно полить ее соусом и пробовать!
Рождественская буженина в медовой глазури с пряностями
- Свиная шея — 1,5 кг
- Мед — 200 г
- Горчица Дижонская — 100 г
- Соевый соус — 100 г
- Гвоздика (бутоны) — 50 г
- Анис — 10 г (звездочки)
- Перец по вкусу
- Соль по вкусу
- Фольга — 1 рулон
Для глазури в сотейнике смешать мед с дижонской горчицей и соевым соусом. Туда же добавить анис. Когда соус начнет закипать, снять его с огня. Свинину натереть перцем и солью, воткнуть цветки гвоздики. Залить свинину 2/3 глазури, после чего завернуть в два слоя фольги и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час. По готовности вытащить свинину из духовки, развернуть, но оставить в фольге. Залить оставшейся глазурью и поставить обратно в духовку на 10 минут до образования корочки. Подавать можно с любимым гарниром на ваш вкус!
Запеченный судак с зернистой горчицей и сливочно-икорным соусом
- Филе судака — 800 г (крупное)
- Зернистая горчица — 80 г
- Картофель — 500 г (отварной)
- Кабачки — 600 г
- Сливки — 300 г
- Белое вино — 200 г
- Сухой базилик — 3 г
- Икра красная — 100 г
- Лимон — 2 шт.
Картофель отварить (можно в мундире). Отваренный картофель вместе с кабачком нарезать кольцами, обжарить до румяной корочки. На противень выложить кабачок, чередуя с картофелем. Филе судака натереть солью, перцем, горчицей и растительным маслом. Филе выложить на овощи. Блюдо поставить запекаться на 15-20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Для приготовления соуса в хорошо разогретую кастрюлю влить вино и довести до кипения, чтобы выпарить весь алкоголь. Добавить сливки, немного сахара, соль, перец и сухой базилик. Как только соус начнет густеть, можно его снимать с огня. Перед самой подачей в соус добавить красную икру и перемешать. Полить соусом готового судака с овощами — и можно подавать к столу!