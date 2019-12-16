Весело и вкусно. Рецепты новогодних блюд от шеф-повара Андрея Бова

Источник материала: Аргументы и факты

Гусь с яблоками, апельсинами и черничным соусом

Гусь или утка — 1 шт. (не большая)

Яблоки зеленые — 600 г

Изюм — 100 г

Апельсины — 2 шт.

Лимон — 1шт.

Мед — 200 г

Соевый соус — 100 г

Палочки корицы — 10 г

Черничное варенье — 150 г

Розмарин — 10 г

Зеленые яблоки очистить от кожуры, нарезать крупными кубиками. К яблокам добавить сахар, молотую корицу и изюм. Все хорошо перемешать. Полученной смесью нафаршировать утку. Для глазури смешать мед, соевый соус, добавить туда цедру апельсина и свежевыжатый апельсиновый сок. Перемешать. Утку обмазать солью и перцем, хорошо полить глазурью, после чего отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.

Для соуса смешиваем черничное варенье с соком одного лимона и цедрой. Когда утка будет готова, можно полить ее соусом и пробовать!

Рождественская буженина в медовой глазури с пряностями

Свиная шея — 1,5 кг

Мед — 200 г

Горчица Дижонская — 100 г

Соевый соус — 100 г

Гвоздика (бутоны) — 50 г

Анис — 10 г (звездочки)

Перец по вкусу

Соль по вкусу

Фольга — 1 рулон

Для глазури в сотейнике смешать мед с дижонской горчицей и соевым соусом. Туда же добавить анис. Когда соус начнет закипать, снять его с огня. Свинину натереть перцем и солью, воткнуть цветки гвоздики. Залить свинину 2/3 глазури, после чего завернуть в два слоя фольги и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час. По готовности вытащить свинину из духовки, развернуть, но оставить в фольге. Залить оставшейся глазурью и поставить обратно в духовку на 10 минут до образования корочки. Подавать можно с любимым гарниром на ваш вкус!

Запеченный судак с зернистой горчицей и сливочно-икорным соусом

Филе судака — 800 г (крупное)

Зернистая горчица — 80 г

Картофель — 500 г (отварной)

Кабачки — 600 г

Сливки — 300 г

Белое вино — 200 г

Сухой базилик — 3 г

Икра красная — 100 г

Лимон — 2 шт.

Картофель отварить (можно в мундире). Отваренный картофель вместе с кабачком нарезать кольцами, обжарить до румяной корочки. На противень выложить кабачок, чередуя с картофелем. Филе судака натереть солью, перцем, горчицей и растительным маслом. Филе выложить на овощи. Блюдо поставить запекаться на 15-20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Для приготовления соуса в хорошо разогретую кастрюлю влить вино и довести до кипения, чтобы выпарить весь алкоголь. Добавить сливки, немного сахара, соль, перец и сухой базилик. Как только соус начнет густеть, можно его снимать с огня. Перед самой подачей в соус добавить красную икру и перемешать. Полить соусом готового судака с овощами — и можно подавать к столу!