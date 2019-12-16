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Весело и вкусно. Рецепты новогодних блюд от шеф-повара Андрея Бова

17.12.2019 12:19 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Весело и вкусно. Рецепты новогодних блюд от шеф-повара Андрея Бова
shutterstock.com

 

Гусь с яблоками, апельсинами и черничным соусом

Весело и вкусно. Рецепты новогодних блюд от шеф-повара Андрея Бова
Фото: Телеканал «Dомашний»
  • Гусь или утка — 1 шт. (не большая)
  • Яблоки зеленые — 600 г
  • Изюм — 100 г
  • Апельсины — 2 шт.
  • Лимон — 1шт. 
  • Мед — 200 г
  • Соевый соус — 100 г
  • Палочки корицы — 10 г
  • Черничное варенье — 150 г
  • Розмарин — 10 г

Зеленые яблоки очистить от кожуры, нарезать крупными кубиками. К яблокам добавить сахар, молотую корицу и изюм. Все хорошо перемешать. Полученной смесью нафаршировать утку. Для глазури смешать мед, соевый соус, добавить туда цедру апельсина и свежевыжатый апельсиновый сок. Перемешать. Утку обмазать солью и перцем, хорошо полить глазурью, после чего отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. 

Для соуса смешиваем черничное варенье с соком одного лимона и цедрой. Когда утка будет готова, можно полить ее соусом и пробовать!

Рождественская буженина в медовой глазури с пряностями

Весело и вкусно. Рецепты новогодних блюд от шеф-повара Андрея Бова
Фото: Телеканал «Dомашний»
  • Свиная шея — 1,5 кг
  • Мед — 200 г
  • Горчица Дижонская — 100 г
  • Соевый соус — 100 г
  • Гвоздика (бутоны) — 50 г
  • Анис — 10 г (звездочки)
  • Перец по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Фольга — 1 рулон

Для глазури в сотейнике смешать мед с дижонской горчицей и соевым соусом. Туда же добавить анис. Когда соус начнет закипать, снять его с огня. Свинину натереть перцем и солью, воткнуть цветки гвоздики. Залить свинину 2/3 глазури, после чего завернуть в два слоя фольги и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час. По готовности вытащить свинину из духовки, развернуть, но оставить в фольге. Залить оставшейся глазурью и поставить обратно в духовку на 10 минут до образования корочки. Подавать можно с любимым гарниром на ваш вкус!

Запеченный судак с зернистой горчицей и сливочно-икорным соусом

Весело и вкусно. Рецепты новогодних блюд от шеф-повара Андрея Бова
Фото: Телеканал «Dомашний»
  • Филе судака — 800 г (крупное)
  • Зернистая горчица — 80 г
  • Картофель — 500 г (отварной)
  • Кабачки — 600 г
  • Сливки — 300 г
  • Белое вино — 200 г
  • Сухой базилик — 3 г
  • Икра красная — 100 г
  • Лимон — 2 шт.

Картофель отварить (можно в мундире). Отваренный картофель вместе с кабачком нарезать кольцами, обжарить до румяной корочки. На противень выложить кабачок, чередуя с картофелем. Филе судака натереть солью, перцем, горчицей и растительным маслом. Филе выложить на овощи. Блюдо поставить запекаться на 15-20 минут в разогретую до 180 градусов духовку. 

Для приготовления соуса в хорошо разогретую кастрюлю влить вино и довести до кипения, чтобы выпарить весь алкоголь. Добавить сливки, немного сахара, соль, перец и сухой базилик. Как только соус начнет густеть, можно его снимать с огня. Перед самой подачей в соус добавить красную икру и перемешать. Полить соусом готового судака с овощами — и можно подавать к столу!

 
 
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