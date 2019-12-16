ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Советский Новый Год: авторская трактовка традиционных блюд

17.12.2019 13:52 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Советский Новый Год: авторская трактовка традиционных блюд
shutterstock.com

Блюда советской кухни – самые востребованные для встречи Нового Года. Сколько бы салатов ни придумывали хозяйки в течение года, сколько бы горячих блюд не опробовали, а оливье и жареная курица – все равно вне конкуренции.

И даже такие традиционные и всеми любимые блюда можно приготовить по-новому: интересно, необычно, свежо. И удивить своих домашних и гостей необыкновенным традиционным столом.

Советский Новый Год: авторская трактовка традиционных блюдСвою версию советских новогодних блюд представляет бренд-шеф группы ресторанов «Урюк» Денис Перевоз. Он предлагает очень легкий диетический холодец из птицы, оливье с раковыми шейками и цыпленка табака.

Холодец из цыпленка

(по рецепту 1904 года)

Комментарий шефа: Любимое всеми с детства блюдо. Его на все праздники готовили наши мамы и бабушки, на балконах, в холодильниках и между окнами стояли тарелки, миски и прочая кухонная утварь с застывающим холодцом. А теперь посмотрим на состав традиционного холодца: свинина, говяжьи ножки – это все очень вкусно, но, если честно, жирно. А если задуматься о правильном и полезном питании, то стоит выбрать цыпленка или курочку: вкусно, ароматно и не калорийно!

Специи для холодца – это специальный набор из пряностей и желатина, он продается в любом магазине, но при желании можно просто заменить его обычным желатином, из расчета 40 г на литр бульона.



Фото: Пресс-служба ресторана Урюк

 

  • 300 г отварных куриных окорочков
  • 1 л куриного бульона
  • 40 г смеси для холодца
  • 1 упаковка желатина
  • 20 г чеснока
  • Соль и перец

Для сервировки:

  • 30 г хрена
  • 30 г горчицы
  • 1 лист салата романно
  • 3 г редиса

Шаг 1. Куриные окорочка отварить, остудить.

Шаг 2. Мясо нарвать руками и уложить в форму. В куриный бульон добавить смесь для холодца, желатин, измельченный чеснок, соль и перец  – перемешать и разлить по формам. Убрать в холодильник до полного застывания.

Шаг 3. Подавать, выложив из формы на застеленную пергаментом доску, украсить кружочком редиса и листиком салата романо. В отдельные соусники положить горчицу и хрен.

Оливье с икрой и раковыми шейками

Комментарий шефа:  Этот оливье сильно отличается от классической версии. Я заменил избитый ингредиент - вареную колбасу - на красную икру и раковые шейки, добавил хрустящие чипсы, они концептуально дополняют оливье. В результате салат стал более свежим, легким, необычным.

Кстати, икра для этого салата подойдет абсолютно любая красная (форель, нерка, горбуша), можно использовать щучью или икру летучей рыбы (тобико, магуро).



Фото: Пресс-служба ресторана Урюк
  • 120 г картофеля
  • 60 г консервированного горошка
  • 40 г моркови
  • 120 г свежего огурца
  • 80 г малосольного огурца
  • 4 яйца
  • 60 г сметаны
  • 100 г майонеза
  • 60 г раковых шеек
  • 40 г красной икры
  • 4 перепелиных яйца
  • Соль и перец

Для подачи:

  • 40 г чипсов из бородинского хлеба
  • 8 г зеленого лука
  • веточка тимьяна

Шаг 1. Отварить овощи и яйца.

Шаг 2. Остудить и нарезать картофель, морковь, огурцы, яйца кубиком 0,5х0,5 мм.

Шаг 3. Нарезанные ингредиенты смешать с майонезом и сметаной. Посолить и поперчить.

Шаг 4. Полученную массу выложить на тарелку в форме полумесяца, сверху положить раковые шейки, украсить красной икрой и перепелиным яйцом, разрезанным пополам.

Шаг 5. Рядом разместить хлебные чипсы, зелёный лук и веточку тимьяна.

Цыпленок табака

Комментарий шефа:  Главное в этом цыпленке – маринад, он должен мариноваться сутки, а потом жариться под гнетом. Фишка рецепта – это смесь масел для жарки: растительного и топленого.



Фото: Пресс-служба ресторана Урюк

 

  • 1 цыпленок
  • 150 г масла (пополам растительного и сливочного топленого)
  • 1 луковица
  • 2-3 зуб. чеснока
  • Соль
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ст.л. 9% уксуса

Соус кайла:

  • 250 г томатной пасты
  • 500 мл воды
  • 15 г кинзы
  • 10 г укропа
  • 10 г чеснока
  • 1 ч.л. уксуса
  • 15 г сахара
  • 2 г острой паприки
  • Соль

Шаг 1. Цыпленка обработать, промыть.

Шаг 2. Мелко нарубить лук и чеснок, добавить мед и уксус, соль, натереть смесью цыпленка.

Шаг 3. Выдержать цыпленка в маринаде сутки.

Шаг 4. Распустить на сковороде сливочное топленое масло, добавить растительное, смешать.

Шаг 5. Положить на сковороду цыпленка, придавить и жарить под прессом 4 минуты с одной стороны и 4 – с другой.

Шаг 6. Затем убрать пресс, уменьшить огонь, обжарить цыпленка по две минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.

Шаг 7. Сделать соус кайла: томатную  пасту разбавить водой, добавить специи, чеснок и все как следует перемешать.

Шаг 8. Подавать цыпленка с соусом кайла, бакинскими томатами и свежими огурцами.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько бы салатов ни придумывали хозяйки в течение года, сколько бы горячих блюд не опробовали, а оливье и жареная курица – все равно вне конкуренции.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Весело и вкусно. Рецепты новогодних блюд от шеф-повара Андрея Бова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • толстовки и свитшоты gant вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика