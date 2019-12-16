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Странная простуда. Чем опасен ротавирус и надо ли его диагностировать?

17.12.2019 17:16 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Странная простуда. Чем опасен ротавирус и надо ли его диагностировать?
Фото из открытых источников

В осенне-зимний период, помимо гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), широко распространена ротавирусная инфекция. По словам врачей, в последнее время она приобрела всесезонный характер. Поначалу болезнь можно принять за простуду (ОРВИ) или грипп, только вот к типичным простудным симптомам добавляются рвота, диарея, боли в животе. 

Заразиться ротавирусом очень легко, поскольку инфекция передается контактным путем: через грязные руки, дверные ручки, поручни и игрушки, употребление пищи из посуды зараженного и т. д. Благоприятной средой для ротавируса также являются места массового скопления людей, и детские учреждения находятся в зоне повышенного риска. Симптомы простуды и кишечного расстройства одновременно могут давать и другие вирусы.

Странная простуда. Чем опасен ротавирус и надо ли его диагностировать? Чем ротавирус отличается от норовируса?

При каких инфекциях возможны симптомы простуды в сочетании с тошнотой и рвотой?

Попадая в организм человека, ротавирус вызывает инфекционный процесс, который характеризуется коротким инкубационным периодом и острым течением. Для ротавирусной инфекции характерно острое начало: рвота, резкое повышение температуры и диарея. Эти симптомы могут быть вызваны и другими энтеропатогенными вирусами (энтеровирусом, норовирусом, аденовирусом, астровирусом). У больных может наблюдаться не только нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, но и — в ряде случаев — обезвоживание, что особенно опасно. 

Странная простуда. Чем опасен ротавирус и надо ли его диагностировать?Схожие симптомы могут иметь и ряд других заболеваний. По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, тошнота и рвота могут быть и при гриппе. Как показали многолетние наблюдения, наиболее крупные вспышки ротавирусной инфекции возникают во время или в канун эпидемии гриппа, за что заболевание получило неофициальное название «кишечный грипп», хотя сам по себе ротавирус не имеет никакого отношения к вирусам гриппа.

Отличить одно заболевание от другого поможет только специалист. «Вы не поймете, что это ротавирус. Есть экспресс-диагностика гриппа, она быстрая, но дорогостоящая. Для гриппа достаточно клинической картины. Для ротавируса сезонности вообще нет, инфекция бывает круглый год. В принципе ее диагностировать нет необходимости. Да и ОРВИ включают около 200 вирусов. Они все протекают схоже, в той или иной степени имеют перекликающиеся симптомы, которые не требуют специфического лечения», — говорит врач.

Есть ли какое-то специальное лечение для подобных болезней?

«При гриппе в первые 72 часа можно применять несколько действенных препаратов, которые снижают длительность болезни. А для остальных вирусов не существует никакого специфического лечения. Поэтому достаточно клинической картины, наблюдения за тем, как протекает болезнь, осмотра доктора. И при своевременной симптоматической терапии и соблюдении постельного режима можно избежать осложнений», — рассказывает Ярцева. Эксперт напоминает: самолечением заниматься опасно. «Для выяснения причины заболевания нужно идти к врачу. У кого-то может превалировать рвота, у кого-то — диарея. В зависимости от симптомов врач назначит лечение. В числе основных общих рекомендаций — обильное питье», — говорит врач. 

Странная простуда. Чем опасен ротавирус и надо ли его диагностировать? Опасный ротавирус: что делать при признаках болезни?

Как протекает инфекция у взрослых и детей? 

Ротавирусной инфекцией страдают дети и взрослые. Но в отличие от детей у взрослых симптомы ротавируса протекают в более легкой форме. Поскольку ротавирус поражает пищеварительную систему, главными симптомами болезни являются рвота и водянистая диарея. У детей развитие болезни, как правило, проходит по такой схеме: сначала ребенка беспокоит тошнота, затем возникает легкая боль в животе, после чего начинается рвота. Диарея может повторяться 4-5 раз в сутки, но в тяжелых случаях может достигать и 15-20 раз, что чревато тяжелой степенью обезвоживания. С жидкостью ребенок теряет много солей, поэтому главное при ротавирусной инфекции — это «выпаивание» солевыми растворами. 

«Детей сложнее убедить в необходимости обильного питья. Их приходится долго уговаривать. Но такой подход позволяет восполнить потерю жидкости, чтобы избежать осложнений. Взрослых убеждать не нужно, они четко следуют рекомендациям врача о том, что и как нужно делать», — говорит Ярцева.

Что делать, если у вас или вашего ребенка ротавирус либо схожая инфекция? 

Помимо обильного питья, следует соблюдать диету. Из рациона нужно исключить продукты, тяжелые для усвоения либо раздражающие слизистую: цельное молоко, жирное, жареное, копченое, концентрированные соки, свежие фрукты и овощи. Ярцева рекомендует принимать жаропонижающие препараты только по необходимости. «Злоупотреблять ими не стоит. Детям не стоить часто давать ибупрофен. Его нельзя использовать долго и постоянно, нужно чередовать с парацетамолом. Если тот не помогает, то можно иногда добавить ибупрофен», — говорит Ярцева. 

Нужна ли госпитализация? 

По словам Ярцевой, госпитализация не требуется за исключением тяжелых случаев обезвоживания и чрезмерных реакций на повышение температуры. Если у ребенка появились симптомы обезвоживания (отсутствие слез во время плача, темная моча, сухость во рту, потеря веса) или частый водянистый стул с рвотой, необходимо экстренно обратиться за медицинской помощью.

 
 
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