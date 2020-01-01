Ученые опровергли пользу рассола при похмелье

Источник материала: Вороновская газета





Маринованные огурцы с рассолом и квашеная капуста не избавят от негативных последствий праздничных застолий, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питера Бен Эмбарека.

Эксперт рассказал, что маринованные овощи не являются лекарственными препаратами, а потому не способны за несколько дней компенсировать плохое питание или излишества во время праздников.

Ранее исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья молодую спаржу. Они пояснили, что аминокислоты и минеральные элементы, которые содержатся в спарже, снижают окислительный стресс, которому подвергаются клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным.

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