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Ученые опровергли пользу рассола при похмелье
02.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Маринованные огурцы с рассолом и квашеная капуста не избавят от негативных последствий праздничных застолий,
Эксперт рассказал, что маринованные овощи не являются лекарственными препаратами, а потому не способны за несколько дней компенсировать плохое питание или излишества во время праздников.
Ранее исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья молодую спаржу. Они пояснили, что аминокислоты и минеральные элементы, которые содержатся в спарже, снижают окислительный стресс, которому подвергаются клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным.
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Маринованные огурцы с рассолом и квашеная капуста не избавят от негативных последствий праздничных застолий, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта...
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