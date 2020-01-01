ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые опровергли пользу рассола при похмелье

02.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Ученые опровергли пользу рассола при похмелье

Маринованные огурцы с рассолом и квашеная капуста не избавят от негативных последствий праздничных застолий, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питера Бен Эмбарека.

Эксперт рассказал, что маринованные овощи не являются лекарственными препаратами, а потому не способны за несколько дней компенсировать плохое питание или излишества во время праздников.

Ранее исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья молодую спаржу. Они пояснили, что аминокислоты и минеральные элементы, которые содержатся в спарже, снижают окислительный стресс, которому подвергаются клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным.

ont.by
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маринованные огурцы с рассолом и квашеная капуста не избавят от негативных последствий праздничных застолий, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика