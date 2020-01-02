Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда

После обильного застолья на следующий день нужно, во-первых, много пить, восполняя жидкость, выведенную из организма большим количеством алкоголя. Поэтому лучше тянуться не за чашкой кофе, а за травяным чаем или вообще стаканом чистой воды.
Неплохи будут также ферментированные продукты, квашеная капуста, моченые яблоки. Но только именно квашеные, а не маринованные, то есть в составе не должно быть уксуса. И наконец, здоровье поправит порция хорошего, качественного белка. Яйца, рыба, хорошее мясо, птица — именно то, что нужно после вечеринки.
Мы приготовили рецепты похмельных блюд. Некоторые из них, например похмельные щи, лучше приготовить заранее и уже иметь в холодильнике.
Тартар из говядины под соусом «Кровавая Мэри»
Рецепт Александра Борзенко, шеф-повара ресторана Craft Kitchen
- 80 г говяжьей вырезки
- 20 г маринованных огурцов
- 5 г лука шалот
- 20 г красного болгарского перца
- 20 г желтого болгарского перца
- 2 г лука-резанца
- Соль и перец
- 10 мл оливкового масла
Для соуса:
- 100 г кетчупа
- 50 мл водки
- 10 мл яблочного уксуса
- 5 г кумина
Шаг 1. Кетчуп, водку, уксус и кумин взбить до однородной массы.
Шаг 2. Говяжью вырезку, лук, огурцы, перец болгарский и лук-резанец нарезать мелкими кубиками.
Шаг 3. Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать.
Шаг 4. На тарелку выложить тартар из говядины и сверху полить соусом «Кровавая Мэри». Украсить зеленью.
Похмельные щи
Автор рецепта — Юрий Манчук, шеф-повар кафе Charlie (г. Санкт-Петербург)
- 2 л воды
- 500 г костей
- 700 г квашеной капусты
- 150 г репчатого лука
- 100 г моркови
- Растительное масло для жарки
- 50 г томатной пасты
- 50 г сахара
- Лавровый лист
- Соль и перец
- Душистый перец
Для подачи:
- 1 большая запеченная картофелина
- Каперсы
- Бекон
- Зелень
- Сметана
Шаг 1. Варим бульон из костей, снимая пену. Должно получится 1,5 л бульона после процеживания.
Шаг 2. Капусту мелко шинкуем, кладем в кастрюлю и заливаем капустным рассолом. Можно добавить немного воды, чтобы покрыть капусту полностью. Припускаем до мягкости.
Шаг 3. Чистим лук и морковь. Нарезаем овощи мелким кубиком, пассеруем до золотистого цвета, потом добавляем томатную пасту и тушим несколько минут.
Шаг 4. Соединяем томатную пассеровку с тушеной капустой в кастрюле, добавляем лавровый лист, черный и душистый перец, сахар. Тушим минут 10, чтобы капуста стала однородного цвета и загустела.
Шаг 5. Соединяем 200 мл бульона и 130 г тушеной капусты для одной порции. Соль по вкусу.
Шаг 6. Сервируем тарелку дольками запеченного картофеля, мелкорублеными каперсами, чипсами из бекона и зеленью.
Шаг 7. Наливаем щи в тарелку, подаем отдельно сметану.
Лосось на гриле и омлет
Рецепт Глена Баллиса и Светланы Сурсиковой, бренд-шефа и шеф-повара ресторана NAMA
- 60 г японского риса
- 150 г лосося
- 2 яйца
- 30 мл молока
- 10 мл соевого соуса
- 10 мл рисового уксуса
- 10 мл трюфельного масла
- 5 г зеленого лука
- Шичими
Шаг 1. Рис отварить до готовности с добавлением рисового уксуса.
Шаг 2. Лосось обжарить на гриле до состояния medium.
Шаг 3. Взбить яйца с молоком. Приготовить омлет по классической технологии, оставив его слегка жидковатым внутри.
Шаг 4. К соевому соусу добавить трюфельное масло, тщательно перемешать до получения однородной консистенции.
Шаг 5. Для формирования порции на дно тарелки выложить рис, сверху выложить омлет, добавить лосось и полить получившимся соусом.
Шаг 6. Украсить блюдо мелко порезанным зеленым луком и посыпать щепоткой шичими.
Глазунья с тостами
Рецепт Шамсиддина Камалова, бренд-шефа ресторанов «Чайхона № 1» Тимура Ланского
- 2 яйца
- 15 г укропа и петрушки
- Соль
- 5 мл растительного масла
- 2 тоста
- 10 г меда
Шаг 1. На разогретую сковороду налить растительное масло и осторожно разбить в нее яйца. Жарить до готовности, посолить.
Шаг 2. На сковороде обжарить тосты в меду с двух сторон.
Шаг 3. Перед подачей украсить глазунью петрушкой и укропом.
Куриный суп с митболами
Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Avocado Queen
- 1 кг курицы
- 200 г домашней лапши
- 200 г моркови
- 150 г лука
- 5 г лаврового листа
- 2 яйца
- 3 г чеснока
- 5 г дижонской горчицы
- 40 г болгарского перца
- Соль и черный перец
- 5 мл масла базилика
Шаг 1. Курицу помыть, отделить филе, остальные части вместе с костями отправить в кастрюлю с кипящей водой.
Шаг 2. Морковь и лук мелко нарезать, опустить в кастрюлю, добавить лавровый лист, соль и перец. Варить до готовности наваристого бульона.
Шаг 3. К птице и овощам добавить домашнюю пасту с базиликом и довести до состояния al dente. Снять кастрюлю с огня, достать куриные кости.
Шаг 4. Куриное филе пропустить через мясорубку, добавить к нему нарезанный болгарский перец, дижонскую горчицу, сухари, мелко порубленный чеснок, яйца. Массу перемешать и сформировать небольшие круглые митболы. Пожарить на гриле или на сковороде с капелькой базиликового масла.
Шаг 5. В тарелку с бульоном выложить митболы и полить маслом базилика.
Боул с тунцом и овощами
Рецепт Екатерины Масловой для ЗОЖ-меню ресторана 50/8 (г. Казань)
- 50 г тунца
- 25 г очищенных огурцов
- 25 г авокадо
- 25 г зеленого яблока
- 25 г отварной брокколи
- 25 г зеленой фасоли
- 15 г мангольда
Для маринада:
- 10 мл японского рыбного соуса
- 15 г сладкого соуса чили
- 15 мл рисового уксуса
- 1 г острого соуса шрирача
- 10 мл соевого соуса
- 5 мл сока лайма
- 2 г перца чили
Шаг 1. Для маринада: перец чили измельчить, смешать все ингредиенты.
Шаг 2. Тунец нарезать кубиком, замариновать на 3-5 минут в маринаде. Затем выложить в центр тарелки.
Шаг 3. По краям сегментами разложить: огурцы, нарезанные тонкими ленточками, кубики авокадо, соломку яблока, отварную брокколи, размороженную и ошпаренную кипятком зеленую фасоль в стручках. Украсить зеленью.
Шаг 4. По желанию можно полить ингредиенты остатками маринада.