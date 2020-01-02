Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда

Источник материала: Аргументы и факты

После обильного застолья на следующий день нужно, во-первых, много пить, восполняя жидкость, выведенную из организма большим количеством алкоголя. Поэтому лучше тянуться не за чашкой кофе, а за травяным чаем или вообще стаканом чистой воды.

Неплохи будут также ферментированные продукты, квашеная капуста, моченые яблоки. Но только именно квашеные, а не маринованные, то есть в составе не должно быть уксуса. И наконец, здоровье поправит порция хорошего, качественного белка. Яйца, рыба, хорошее мясо, птица — именно то, что нужно после вечеринки.

Мы приготовили рецепты похмельных блюд. Некоторые из них, например похмельные щи, лучше приготовить заранее и уже иметь в холодильнике.

Тартар из говядины под соусом «Кровавая Мэри»

Рецепт Александра Борзенко, шеф-повара ресторана Craft Kitchen

80 г говяжьей вырезки

20 г маринованных огурцов

5 г лука шалот

20 г красного болгарского перца

20 г желтого болгарского перца

2 г лука-резанца

Соль и перец

10 мл оливкового масла

Для соуса:

100 г кетчупа

50 мл водки

10 мл яблочного уксуса

5 г кумина

Шаг 1. Кетчуп, водку, уксус и кумин взбить до однородной массы.

Шаг 2. Говяжью вырезку, лук, огурцы, перец болгарский и лук-резанец нарезать мелкими кубиками.

Шаг 3. Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать.

Шаг 4. На тарелку выложить тартар из говядины и сверху полить соусом «Кровавая Мэри». Украсить зеленью.

Похмельные щи

Автор рецепта — Юрий Манчук, шеф-повар кафе Charlie (г. Санкт-Петербург)

2 л воды

500 г костей

700 г квашеной капусты

150 г репчатого лука

100 г моркови

Растительное масло для жарки

50 г томатной пасты

50 г сахара

Лавровый лист

Соль и перец

Душистый перец

Для подачи:

1 большая запеченная картофелина

Каперсы

Бекон

Зелень

Сметана

Шаг 1. Варим бульон из костей, снимая пену. Должно получится 1,5 л бульона после процеживания.

Шаг 2. Капусту мелко шинкуем, кладем в кастрюлю и заливаем капустным рассолом. Можно добавить немного воды, чтобы покрыть капусту полностью. Припускаем до мягкости.

Шаг 3. Чистим лук и морковь. Нарезаем овощи мелким кубиком, пассеруем до золотистого цвета, потом добавляем томатную пасту и тушим несколько минут.

Шаг 4. Соединяем томатную пассеровку с тушеной капустой в кастрюле, добавляем лавровый лист, черный и душистый перец, сахар. Тушим минут 10, чтобы капуста стала однородного цвета и загустела.

Шаг 5. Соединяем 200 мл бульона и 130 г тушеной капусты для одной порции. Соль по вкусу.

Шаг 6. Сервируем тарелку дольками запеченного картофеля, мелкорублеными каперсами, чипсами из бекона и зеленью.

Шаг 7. Наливаем щи в тарелку, подаем отдельно сметану.

Лосось на гриле и омлет

Рецепт Глена Баллиса и Светланы Сурсиковой, бренд-шефа и шеф-повара ресторана NAMA

60 г японского риса

150 г лосося

2 яйца

30 мл молока

10 мл соевого соуса

10 мл рисового уксуса

10 мл трюфельного масла

5 г зеленого лука

Шичими

Шаг 1. Рис отварить до готовности с добавлением рисового уксуса.

Шаг 2. Лосось обжарить на гриле до состояния medium.

Шаг 3. Взбить яйца с молоком. Приготовить омлет по классической технологии, оставив его слегка жидковатым внутри.

Шаг 4. К соевому соусу добавить трюфельное масло, тщательно перемешать до получения однородной консистенции.

Шаг 5. Для формирования порции на дно тарелки выложить рис, сверху выложить омлет, добавить лосось и полить получившимся соусом.

Шаг 6. Украсить блюдо мелко порезанным зеленым луком и посыпать щепоткой шичими.

Глазунья с тостами

Рецепт Шамсиддина Камалова, бренд-шефа ресторанов «Чайхона № 1» Тимура Ланского

2 яйца

15 г укропа и петрушки

Соль

5 мл растительного масла

2 тоста

10 г меда

Шаг 1. На разогретую сковороду налить растительное масло и осторожно разбить в нее яйца. Жарить до готовности, посолить.

Шаг 2. На сковороде обжарить тосты в меду с двух сторон.

Шаг 3. Перед подачей украсить глазунью петрушкой и укропом.

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Куриный суп с митболами

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Avocado Queen

1 кг курицы

200 г домашней лапши

200 г моркови

150 г лука

5 г лаврового листа

2 яйца

3 г чеснока

5 г дижонской горчицы

40 г болгарского перца

Соль и черный перец

5 мл масла базилика

Шаг 1. Курицу помыть, отделить филе, остальные части вместе с костями отправить в кастрюлю с кипящей водой.

Шаг 2. Морковь и лук мелко нарезать, опустить в кастрюлю, добавить лавровый лист, соль и перец. Варить до готовности наваристого бульона.

Шаг 3. К птице и овощам добавить домашнюю пасту с базиликом и довести до состояния al dente. Снять кастрюлю с огня, достать куриные кости.

Шаг 4. Куриное филе пропустить через мясорубку, добавить к нему нарезанный болгарский перец, дижонскую горчицу, сухари, мелко порубленный чеснок, яйца. Массу перемешать и сформировать небольшие круглые митболы. Пожарить на гриле или на сковороде с капелькой базиликового масла.

Шаг 5. В тарелку с бульоном выложить митболы и полить маслом базилика.

Боул с тунцом и овощами

Рецепт Екатерины Масловой для ЗОЖ-меню ресторана 50/8 (г. Казань)

50 г тунца

25 г очищенных огурцов

25 г авокадо

25 г зеленого яблока

25 г отварной брокколи

25 г зеленой фасоли

15 г мангольда

Для маринада:

10 мл японского рыбного соуса

15 г сладкого соуса чили

15 мл рисового уксуса

1 г острого соуса шрирача

10 мл соевого соуса

5 мл сока лайма

2 г перца чили

Шаг 1. Для маринада: перец чили измельчить, смешать все ингредиенты.

Шаг 2. Тунец нарезать кубиком, замариновать на 3-5 минут в маринаде. Затем выложить в центр тарелки.

Шаг 3. По краям сегментами разложить: огурцы, нарезанные тонкими ленточками, кубики авокадо, соломку яблока, отварную брокколи, размороженную и ошпаренную кипятком зеленую фасоль в стручках. Украсить зеленью.

Шаг 4. По желанию можно полить ингредиенты остатками маринада.