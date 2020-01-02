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Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда

03.01.2020 10:37 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда
shutterstock.com

После обильного застолья на следующий день нужно, во-первых, много пить, восполняя жидкость, выведенную из организма большим количеством алкоголя. Поэтому лучше тянуться не за чашкой кофе, а за травяным чаем или вообще стаканом чистой воды. 

Неплохи будут также ферментированные продукты, квашеная капуста, моченые яблоки. Но только именно квашеные, а не маринованные, то есть в составе не должно быть уксуса. И наконец, здоровье поправит порция хорошего, качественного белка. Яйца, рыба, хорошее мясо, птица — именно то, что нужно после вечеринки.

Мы приготовили рецепты похмельных блюд. Некоторые из них, например похмельные щи, лучше приготовить заранее и уже иметь в холодильнике.

Тартар из говядины под соусом «Кровавая Мэри»

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда
Фото: Ресторан Craft Kitchen

Рецепт Александра Борзенко, шеф-повара ресторана Craft Kitchen

  • 80 г говяжьей вырезки
  • 20 г маринованных огурцов
  • 5 г лука шалот
  • 20 г красного болгарского перца
  • 20 г желтого болгарского перца
  • 2 г лука-резанца
  • Соль и перец
  • 10 мл оливкового масла

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда Какие препараты лучше помогают от похмелья?

Для соуса:

  • 100 г кетчупа
  • 50 мл водки
  • 10 мл яблочного уксуса
  • 5 г кумина

Шаг 1. Кетчуп, водку, уксус и кумин взбить до однородной массы.

Шаг 2. Говяжью вырезку, лук, огурцы, перец болгарский и лук-резанец нарезать мелкими кубиками. 

Шаг 3. Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать. 

Шаг 4. На тарелку выложить тартар из говядины и сверху полить соусом «Кровавая Мэри». Украсить зеленью.

Похмельные щи

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда
Фото: Кафе Charlie (г. Санкт-Петербург)

Автор рецепта — Юрий Манчук, шеф-повар кафе Charlie (г. Санкт-Петербург) 

  • 2 л воды
  • 500 г костей
  • 700 г квашеной капусты
  • 150 г репчатого лука
  • 100 г моркови
  • Растительное масло для жарки
  • 50 г томатной пасты
  • 50 г сахара
  • Лавровый лист
  • Соль и перец
  • Душистый перец

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда Почему при похмелье болит голова?

Для подачи:

  • 1 большая запеченная картофелина
  • Каперсы
  • Бекон
  • Зелень
  • Сметана

Шаг 1. Варим бульон из костей, снимая пену. Должно получится 1,5 л бульона после процеживания.

Шаг 2. Капусту мелко шинкуем, кладем в кастрюлю и заливаем капустным рассолом. Можно добавить немного воды, чтобы покрыть капусту полностью. Припускаем до мягкости.

Шаг 3. Чистим лук и морковь. Нарезаем овощи мелким кубиком, пассеруем до золотистого цвета, потом добавляем томатную пасту и тушим несколько минут.

Шаг 4. Соединяем томатную пассеровку с тушеной капустой в кастрюле, добавляем лавровый лист, черный и душистый перец, сахар. Тушим минут 10, чтобы капуста стала однородного цвета и загустела.

Шаг 5. Соединяем 200 мл бульона и 130 г тушеной капусты для одной порции. Соль по вкусу. 

Шаг 6. Сервируем тарелку дольками запеченного картофеля, мелкорублеными каперсами, чипсами из бекона и зеленью.

Шаг 7. Наливаем щи в тарелку, подаем отдельно сметану.

Лосось на гриле и омлет

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда
Фото: Ресторан NAMA (г. Санкт-Петербург)

Рецепт Глена Баллиса и Светланы Сурсиковой, бренд-шефа и шеф-повара ресторана NAMA

  • 60 г японского риса
  • 150 г лосося
  • 2 яйца
  • 30 мл молока
  • 10 мл соевого соуса
  • 10 мл рисового уксуса
  • 10 мл трюфельного масла
  • 5 г зеленого лука
  • Шичими

Шаг 1. Рис отварить до готовности с добавлением рисового уксуса.

Шаг 2. Лосось обжарить на гриле до состояния medium.

Шаг 3. Взбить яйца с молоком. Приготовить омлет по классической технологии, оставив его слегка жидковатым внутри.

Шаг 4. К соевому соусу добавить трюфельное масло, тщательно перемешать до получения однородной консистенции. 

Шаг 5. Для формирования порции на дно тарелки выложить рис, сверху выложить омлет, добавить лосось и полить получившимся соусом.

Шаг 6. Украсить блюдо мелко порезанным зеленым луком и посыпать щепоткой шичими.

Глазунья с тостами

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда
Фото: Сеть ресторанов Чайхона №1 Тимура Ланского

Рецепт Шамсиддина Камалова, бренд-шефа ресторанов «Чайхона № 1» Тимура Ланского

  • 2 яйца
  • 15 г укропа и петрушки
  • Соль
  • 5 мл растительного масла
  • 2 тоста
  • 10 г меда

Шаг 1. На разогретую сковороду налить растительное масло и осторожно разбить в нее яйца. Жарить до готовности, посолить.

Шаг 2. На сковороде обжарить тосты в меду с двух сторон.

Шаг 3. Перед подачей украсить глазунью петрушкой и укропом.

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда
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Куриный суп с митболами

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Avocado Queen

  • 1 кг курицы
  • 200 г домашней лапши
  • 200 г моркови
  • 150 г лука
  • 5 г лаврового листа
  • 2 яйца
  • 3 г чеснока
  • 5 г дижонской горчицы
  • 40 г болгарского перца
  • Соль и черный перец
  • 5 мл масла базилика

Шаг 1. Курицу помыть, отделить филе, остальные части вместе с костями отправить в кастрюлю с кипящей водой.

Шаг 2. Морковь и лук мелко нарезать, опустить в кастрюлю, добавить лавровый лист, соль и перец. Варить до готовности наваристого бульона.

Шаг 3. К птице и овощам добавить домашнюю пасту с базиликом и довести до состояния al dente. Снять кастрюлю с огня, достать куриные кости.

Шаг 4. Куриное филе пропустить через мясорубку, добавить к нему нарезанный болгарский перец, дижонскую горчицу, сухари, мелко порубленный чеснок, яйца. Массу перемешать и сформировать небольшие круглые митболы. Пожарить на гриле или на сковороде с капелькой базиликового масла.

Шаг 5. В тарелку с бульоном выложить митболы и полить маслом базилика.

Боул с тунцом и овощами

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда
Фото: Ресторан 50/8 (г. Казань)

Рецепт Екатерины Масловой для ЗОЖ-меню ресторана 50/8 (г. Казань)

  • 50 г тунца
  • 25 г очищенных огурцов
  • 25 г авокадо
  • 25 г зеленого яблока
  • 25 г отварной брокколи
  • 25 г зеленой фасоли
  • 15 г мангольда

Острый соус, много белка. Готовим сытные похмельные блюда Мифы о похмелье: не пейте больше одной рюмки!

Для маринада:

  • 10 мл японского рыбного соуса
  • 15 г сладкого соуса чили
  • 15 мл рисового уксуса 
  • 1 г острого соуса шрирача 
  • 10 мл соевого соуса
  • 5 мл сока лайма
  • 2 г перца чили

Шаг 1. Для маринада: перец чили измельчить, смешать все ингредиенты.

Шаг 2. Тунец нарезать кубиком, замариновать на 3-5 минут в маринаде. Затем выложить в центр тарелки.

Шаг 3. По краям сегментами разложить: огурцы, нарезанные тонкими ленточками, кубики авокадо, соломку яблока, отварную брокколи, размороженную и ошпаренную кипятком зеленую фасоль в стручках. Украсить зеленью.

Шаг 4. По желанию можно полить ингредиенты остатками маринада.

 
 
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нужно после вечеринки. Мы приготовили рецепты похмельных блюд. Некоторые из них, например похмельные щи, лучше приготовить заранее и уже иметь в холодильнике.
 
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