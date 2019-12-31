Профилактика кишечных инфекций

Источник материала: Клiч Радзiмы

Чтобы новогодний праздник оставил только приятные впечатления, санитарно-эпидемиологическая служба напоминает об основных мероприятиях, направленных на профилактику и предупреждение заболевания острыми кишечными инфекциями.

Острые кишечные инфекции – большая группа различных по этиологии инфекционных заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами и вирусами (сальмонеллы, иерсинии, шигеллы, кампилобактерии, рота- и энтеровирусы), с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта.

Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, у маленьких детей через грязные руки, игрушки. Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студень и др., так как возбудители ОКИ в них могут не только накапливаться, но и размножаться. На поверхности непромытых овощей и фруктов также могут быть возбудители ОКИ, в частности вирусных инфекций.

Основными причинами заболеваемости ОКИ являются нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение пищевых продуктов, несоблюдение правил личной гигиены в процессе приготовления блюд.

Чтобы сделать любое застолье безопасным для своего здоровья и окружающих, придерживайтесь следующих правил:

— для праздничного стола не следует готовить большое количество многокомпонентных салатов, заливных и других сложных блюд, так как они являются отличной питательной средой для развития микробов и вирусов, вызывающих ОКИ;

— при приобретении скоропортящихся продуктов питания (молочные, колбасные изделия, готовые салаты, кондитерские изделия с кремом), обращайте особое внимание на сроки годности и условия хранения;

— тщательно мойте овощи, фрукты под проточной водой;

— не употребляйте продукты с истекшим сроком годности/или хранившиеся вне холодильника;

— тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца;

— не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;

— салаты и другие скоропортящиеся продукты не стоит готовить впрок, лучше употреблять их сразу после приготовления, в крайнем случае, они могут храниться в холодильнике не более 12 часов;

— при покупке новогодних подарков обратите внимание на маркировку (этикетку), которая должна быть чёткая и легко читаемая, с указанием даты изготовления и сроков годности;

— соблюдайте правила личной гигиены.

При появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь за медицинской помощью к врачу, так как несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьёзным осложнениям. Самолечение недопустимо и небезопасно.

Соблюдение всех перечисленных рекомендаций поможет Вам избежать заболевания острыми кишечными инфекциями.

В. ГРАЩЕНКО,

главный государственный санитарный врач района.