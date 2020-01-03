Жить по фэншуй. Что сделать в доме, чтобы в нем дышалось легко?

Источник материала: Аргументы и факты

Маргарита ДРАБЕНЯ, эксперт по фэншуй Фото: АиФ

Вы замечали, наверное, что есть помещения, квартиры, комнаты, в которых тяжело находиться, и наоборот. Действительно, в комнатах с негативной энергией люди чаще заболевают, ссорятся, у них все валится из рук. Но потоки энергии, влияющие на пространство, постоянно меняются, поскольку меняется положение звезд на небе относительно Земли. Соответственно, меняется и настроение «энергетических гостей» в наших домах. О том, как правильно обустроить свой дом, рассказывает Маргарита ДРАБЕНЯ, эксперт по фэншуй*, китайской астрологии и медицине.

Энергия комнаты

- И какие комнаты будут счастливыми в новом 2020 году?

- Положительная энергетика в 2020 году - у северо-восточных комнат, дверей, окон. Там будет гостить очень умная творческая звездочка, которая здорово поддержит всех, кто пишет, обучает или учится, занимается интеллектуальным трудом, осваивает новые знания.

СПРАВКА *Фэншуй - даосская практика символического освоения (организации) пространства. Цель фэншуй - поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека, достижение энергетического баланса. С помощью фэншуй стараются выбрать наилучшее место для строительства дома или захоронения, верную разбивку участка. Считается, что специалист фэншуй может прогнозировать события.

Следующее хорошее направление - северо-запад, где сосредоточится энергия денег, достатка. Западные стены поддержат всех, кто нуждается в движении, мотивациях, хочет начать новую жизнь и жаждет быстрых денег.

Юго-восток поддерживает энергию работы, карьеры, дисциплины. А юго-запад - энергию вдохновения и излишеств. Излишества - это когда можно увлечься любимым делом так, что все остальные дела будут забыты, а это не всегда хорошо.

На севере сосредоточится энергия спора, так что у северной двери лучше отношения не выяснять, чтобы не раздуть из мухи слона.

Что говорят звезды?

- На что указывают звезды в 2020-м?

- Актуальной будет тема здоровья, особенно для людей в возрасте и для тех, у кого есть проблемы со зрением и сердечно-сосудистой системой. Металлическая Крыса - энергия воды. А «звезда болезни» в 2020-м направит энергию в южном направлении.

Юг - здесь аналогия проста - это огонь. Огонь и вода всегда конфликтуют друг с другом. И, хотя в наступающем году огонь будет самым слабым элементом, небесных волнений не избежать, а это всегда воздействие на сердце, сосуды. Проблемы со здоровьем могут обостриться, соответственно лучше заранее побеспокоиться о профилактике, пройти необходимые обследования. И, конечно, усилить эффект можно при помощи фэншуй.

Новый год по китайскому календарю наступает 4 февраля, до этого времени можно успеть максимально подготовить дом к визиту новой энергии, выбросить хлам, разобрать завалы вещей. Но, повторю, важно до 4 февраля сделать УЗИ сердца, сдать «биохимию» на уровень холестерина и войти в новый год с четким пониманием картины своего здоровья.

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Как ограничить активность

- А что делать с нехорошими зонами? Перенести двери с южной на северо-западную стену?

- Нет, конечно. Невозможно переносить двери. Но можно постараться ограничить активность в южном секторе. Мебель переставить получится не у всех, но детскую кроватку перенести можно. Активность - это также работа бытовой техники. Понятно, что бойлер или холодильник не переместишь, но кондиционер, и камин, и телевизор лучше не включать. Любые движения в южных секторах заводят, активизируют энергию «болезни».

А если так получилось, что активностей не избежать, - защищаемся. Стараемся спать в «правильных» местах: на северо-востоке, северо-западе, западе.

Проблемным будет и восток, где в 2020 собирается погостить «звезда Императора», она же - несчастья. Важный момент - людям самоуверенным, наглым восточные стены не только не помешают, но даже помогут, усилят их энергию. При этом никто не отменяет для них аварии и риски.

А вот чувствительным натурам, детям, беременным женщинам лучше снизить активность на востоке… или стать решительнее, выясняя, например, важные вопросы на кухне в восточном углу квартиры.

Просто колокольчик

- А что все-таки сделать с южными и восточными дверями в новом году? Уменьшить активность дверей никак не получится.

- Повесьте над дверью простой валдайский колокольчик. В фэншуй колокольчики считаются символом очищения, гармонии и здоровья.

- Как еще можно улучшить атмосферу в год Мыши? Может, мышь завести?

- Если вы родились в год Лошади, особенно Огненной, то радости такой подарок не принесет ни вам, ни мыши. Лучше сделайте генеральную уборку, разберите завалы, выбросьте старье, которое давно не используете, - расчистите свое пространство для новой энергии. И еще. В каждом доме есть место, которое отвечает за иммунитет. Это юго-восток. Там рекомендую вымыть и вычистить все с особой тщательностью - такой чисткой вы «сделаете прививку» дому на весь следующий год.