ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жить по фэншуй. Что сделать в доме, чтобы в нем дышалось легко?

04.01.2020 14:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Жить по фэншуй. Что сделать в доме, чтобы в нем дышалось легко?
Фото из открытых источников
Жить по фэншуй. Что сделать в доме, чтобы в нем дышалось легко?
Маргарита ДРАБЕНЯ, эксперт по фэншуй Фото: АиФ

Вы замечали, наверное, что есть помещения, квартиры, комнаты, в которых тяжело находиться, и наоборот. Действительно, в комнатах с негативной энергией люди чаще заболевают, ссорятся, у них все валится из рук. Но потоки энергии, влияющие на пространство, постоянно меняются, поскольку меняется положение звезд на небе относительно Земли. Соответственно, меняется и настроение «энергетических гостей» в наших домах. О том, как правильно обустроить свой дом, рассказывает Маргарита ДРАБЕНЯ, эксперт по фэншуй*, китайской астрологии и медицине.

Энергия комнаты

- И какие комнаты будут счастливыми в новом 2020 году?

- Положительная энергетика в 2020 году - у северо-восточных комнат, дверей, окон. Там будет гостить очень умная творческая звездочка, которая здорово поддержит всех, кто пишет, обучает или учится, занимается интеллектуальным трудом, осваивает новые знания.

СПРАВКА
*Фэншуй - даосская практика символического освоения (организации) пространства. Цель фэншуй - поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека, достижение энергетического баланса. С помощью фэншуй стараются выбрать наилучшее место для строительства дома или захоронения, верную разбивку участка. Считается, что специалист фэншуй может прогнозировать события.

Следующее хорошее направление - северо-запад, где сосредоточится энергия денег, достатка. Западные стены поддержат всех, кто нуждается в движении, мотивациях, хочет начать новую жизнь и жаждет быстрых денег.

Юго-восток поддерживает энергию работы, карьеры, дисциплины. А юго-запад - энергию вдохновения и излишеств. Излишества - это когда можно увлечься любимым делом так, что все остальные дела будут забыты, а это не всегда хорошо.

На севере сосредоточится энергия спора, так что у северной двери лучше отношения не выяснять, чтобы не раздуть из мухи слона.

Что говорят звезды?

- На что указывают звезды в 2020-м?

- Актуальной будет тема здоровья, особенно для людей в возрасте и для тех, у кого есть проблемы со зрением и сердечно-сосудистой системой. Металлическая Крыса - энергия воды. А «звезда болезни» в 2020-м направит энергию в южном направлении.

Юг - здесь аналогия проста - это огонь. Огонь и вода всегда конфликтуют друг с другом. И, хотя в наступающем году огонь будет самым слабым элементом, небесных волнений не избежать, а это всегда воздействие на сердце, сосуды. Проблемы со здоровьем могут обостриться, соответственно лучше заранее побеспокоиться о профилактике, пройти необходимые обследования. И, конечно, усилить эффект можно при помощи фэншуй.

Новый год по китайскому календарю наступает 4 февраля, до этого времени можно успеть максимально подготовить дом к визиту новой энергии, выбросить хлам, разобрать завалы вещей. Но, повторю, важно до 4 февраля сделать УЗИ сердца, сдать «биохимию» на уровень холестерина и войти в новый год с четким пониманием картины своего здоровья.

Жить по фэншуй. Что сделать в доме, чтобы в нем дышалось легко?
Вернуть праздник. Как стать ближе друг другу и создать новогоднюю атмосферу
Подробнее

Как ограничить активность

- А что делать с нехорошими зонами? Перенести двери с южной на северо-западную стену?

- Нет, конечно. Невозможно переносить двери. Но можно постараться ограничить активность в южном секторе. Мебель переставить получится не у всех, но детскую кроватку перенести можно. Активность - это также работа бытовой техники. Понятно, что бойлер или холодильник не переместишь, но кондиционер, и камин, и телевизор лучше не включать. Любые движения в южных секторах заводят, активизируют энергию «болезни».

А если так получилось, что активностей не избежать, - защищаемся. Стараемся спать в «правильных» местах: на северо-востоке, северо-западе, западе.

Жить по фэншуй. Что сделать в доме, чтобы в нем дышалось легко? Помощницы разлук: как секретарши и подруги могут поменять «погоду в доме»

Проблемным будет и восток, где в 2020 собирается погостить «звезда Императора», она же - несчастья. Важный момент - людям самоуверенным, наглым восточные стены не только не помешают, но даже помогут, усилят их энергию. При этом никто не отменяет для них аварии и риски.

А вот чувствительным натурам, детям, беременным женщинам лучше снизить активность на востоке… или стать решительнее, выясняя, например, важные вопросы на кухне в восточном углу квартиры.

Просто колокольчик

- А что все-таки сделать с южными и восточными дверями в новом году? Уменьшить активность дверей никак не получится.

- Повесьте над дверью простой валдайский колокольчик. В фэншуй колокольчики считаются символом очищения, гармонии и здоровья.

Жить по фэншуй. Что сделать в доме, чтобы в нем дышалось легко? Жить, а не доживать! Почему мужчинам 45+ слишком рано задумываться о покое

- Как еще можно улучшить атмосферу в год Мыши? Может, мышь завести?

- Если вы родились в год Лошади, особенно Огненной, то радости такой подарок не принесет ни вам, ни мыши. Лучше сделайте генеральную уборку, разберите завалы, выбросьте старье, которое давно не используете, - расчистите свое пространство для новой энергии. И еще. В каждом доме есть место, которое отвечает за иммунитет. Это юго-восток. Там рекомендую вымыть и вычистить все с особой тщательностью - такой чисткой вы «сделаете прививку» дому на весь следующий год.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, как правильно обустроить свой дом, рассказывает Маргарита ДРАБЕНЯ, эксперт по фэншуй*, китайской астрологии и медицине.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Бастурма, пастрами, пастрома. Чем они отличаются друг от друга?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика